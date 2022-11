Djokovič porazil Fritze a je poosmé ve finále Turnaje mistrů

Novak Djokovič včera vyhrál více ne tříhodinovou bitvu s Daniilem Medveděvem a ze skupiny postoupil bez porážky. V dnešním semifinále narazil na amerického nováčka Taylora Fritze, porazil ho 7-6 7-6 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil na 6-0.



V úvodním setu Djokovič nepotvrdil brejk na 3-2, ale v tie-breaku našel cestu k zisku prvního dějství. Do druhé sady ale vstoupil ztrátou podání a dlouho marně dotahoval. Povedlo se mu to až na poslední chvíli za stavu 4-5, když 10. game při servisu soupeře otočil ze stavu 15-30. Znovu tak rozhodovala zkrácená hra a Srb opět potvrdil roli favorita, druhý mečbol proměnil po chybě soupeře.



"Po včerejšku jsem se snažil hlavně dostat do rytmu. Bojoval jsem a z výhry mám radost, protože to tenisově z mojí strany nebylo nic oslnivého. Druhý set jsem opravdu nezačal nejlépe, musel jsem být trpělivý. Ale v takových chvílích dokážu přeřadit na další stupeň a udržet nervy," komentoval Djokovič.







35letý Srb hraje na Turnaji mistrů popatnácté v kariéře, pojedenácté nechyběl v semifinále a poosmé a jako druhý nejstarší postoupil do finále. Pouze Arthur Ashe v roce 1978 byl o šest dní starší.



V letech 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015 slavil triumfy a s pěti trofejemi se dělí o druhé místo s Ivanem Lendlem a Petem Samprasem. Pokud v neděli přidá 6. titul, vyrovná rekord Rogera Federera a zároveň se stane suverénně nejstarším vítězem v historii soutěže. Federerovi bylo při jeho posledním triumfu v roce 2011 rovných 30 let.



25letý Fritz má za sebou životní sezonu. Získal tři tituly včetně první trofeje z turnaje Masters 1000 (Indian Wells), poprvé se prodral do Top 10 a díky odhlášení světové jedničky Carlose Alcaraze se jako náhradník poprvé kvalifikoval na Turnaj mistrů. Postup ze skupiny si zajistil výhrami nad Rafaelem Nadalem a Félixem Augerem-Aliasismem.

• TURNAJ MISTRŮ 2022 •

Turín (Itálie), tv. povrch / hala, 14.750.000 dolarů

sobotní výsledky (19. 11. 2022) • Dvouhra - semifinále • Djokovič (7-Srb.) - Fritz (8-USA) 7-6 7-6 21:00 | Ruud (3-Nor.) - Rubljov (6-) • Čtyřhra - semifinále • Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) - Koolhof/N. Skupski (1-Niz./Brit.) 7-6(7) 6-4 18:30 | Mektič/Pavič (4-Chorv.) - Glasspool/Heliövaara (6-Brit./Fin.)