Ruud smetl Rubljova a na Turnaji mistrů si zahraje první halové finále

TURNAJ MISTRŮ - Casper Ruud v semifinále Turnaje mistrů porazil 6-2 6-4 Andreje Rubljova a poprvé postoupil do halového finále. O nejcennější trofej si třiadvacetiletý Nor, který všech devět titulů slavil na menších akcích ATP 250 a osm z nich na antuce, zahraje s pětinásobným šampionem Novakem Djokovičem.

Casper Ruud letos vyhrál tři antukové turnaje ATP 250 (Buenos Aires, Ženeva, Gstaad), v Miami se poprvé dostal do finále turnaje Masters 1000 a na Roland Garros a US Open si zahrál první dvě grandslamová finále.



První velký triumf sice neslavil, ve světovém žebříčku se však vyšplhal až na post světové dvojky a podruhé se kvalifikoval na Turnaj mistrů. A zahraje si na něm o svou nejcennější trofej.

Statistiky zápasu

Ruud - Rubljov 10 esa 9 0 dvojchyby 0 76 %

1. podání 'in' 60 %

77 %

úsp. 1. podání 67 %

73 %

úsp. 2. podání 45 %

17 winnery 16 8 nevyn. chyby 23 2/3 hra na síti 1/2 4/4 brejkboly 1/1 56 celkem bodů 40 čas: 1:06

Přestože 23letý Nor do Turína dorazil s mizernou bilancí 2-4 z posledních čtyř turnajů, i podruhé postoupil ze skupiny do semifinále. A zatímco loni v něm neuspěl, dnes přehrál 6-2 6-4 Andreje Rubljova, navázal na skalpy Félixe Augera-Aliassimema a Taylora Fritze a postoupil do finále.



Ruud rozhodl zápas skvělou pasáží. Od stavu 1-2 získal devět gamů v řadě a odskočil do vedení 6-2 a 4-0. Frustrovaný Rubljov pak sice ještě zabojoval, od stavu 5-1 vyhrál 12 ze 14 výměn a snížil na rozdíl jediného gamu, Nor ale na druhý pokus zápas doservíroval čistou hrou a ukončil 17. winnerem. Vzájemnou bilanci upravil na 2-5, i podruhé uspěl na Turnaji mistrů.



"Asi málokdo by si vsadil na to, že se tu dostanu do finále. Sám jsem před Turnajem mistrů nevěřil své hře, trochu jsem se trápil. Teď jsem rád, že jsem v závěru sezony znovu našel svou hru," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Ruud, který spáchal jen osm nevynucených chyb.

ON TOP FORM @CasperRuud98 defeats Rublev and will face Djokovic in his first #NittoATPFinals final! pic.twitter.com/lVrGUGFPLc — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2022

"Hodně je to o sebevědomí. A já teď vím, že na Turnaj mistrů patřím. Že mám co nabídnout a mám hru na to, abych tu vyhrával zápasy. V poslední době jsem zapracoval na servisu a na bekhendu. Jsem trpělivý pracant, neustále se snažím něco ze své hry zlepšovat," dodal nejlepší norský tenista v historii.



Ruud získal všech devět titulů na akcích nejnižší kategorie ATP 250, osmkrát slavil na antuce. Na severu Itálie postoupil poprvé do finále v hale.



O největší úspěch kariéry a zakončení sezony na 2. místě světového žebříčku si Ruud zahraje s Novakem Djokovičem, s nímž ve třech vzájemných duelech neuhrál ještě ani set. Pětinásobný srbský šampion v odpoledním semifinále porazil Američana Taylora Fritze, stal se druhým nejstarším finalistou Turnaje mistrů a může se stát jeho nejstarším vítězem.



25letý Rubljov si při své třetí účasti na Turnaji mistrů zahrál své největší semifinále, čekání na velký titul ale neukončí. Na podnicích Masters 1000 je jeho maximem finále, na grandslamech se nedostal přes čtvrtfinále. Ve sbírce má 12 trofejí z akcí ATP 250 či ATP 500.