Djokovič postoupil do 32. grandslamového finále a překonal Federera

Novak Djokovič loni prohrál finále US Open a přišel o zkompletování kalendářního grandslamu. Letos kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 nemohl startovat na oblíbeném Australian Open a na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále s Rafaelem Nadalem.



Po čtvrtfinálovém obratu z 0-2 na sety proti Janniku Sinnerovi zabral v dnešním semifinále proti domácímu Cameronu Norriemu o set dříve. 26letého Brita, který až dosud na grandslamech nepřešel třetí kolo, porazil po 2 hodinách a 35 minutách hry 2-6 6-3 6-2 6-4.



V prvním setu Djokovič marně hledal úderovou jistotu, každou třetí ze 36 výměn zakončil nevynucenou chybou, třikrát neudržel servis a dějství nečekaně ztratil. Ve druhé sadě mu ale britský soupeř pomohl několika chybami a srbský favorit získal klid na svou raketu. Ve druhém, třetím a čtvrtém setu ztratil po podání už jen 10 míčků a vývoj bez potíží otočil.







"Nezačal jsem dobře, první set se mi vůbec nepovedl. Není jednoduché nastoupit do takového zápasu a hned hrát skvěle. Měl jsem od sebe velká očekávání, naopak Cameron neměl co ztratit, ale zase byl pod velkým tlakem," komentoval 35letý rodák z Bělehradu.



"Na začátku jsem neměl z úderů dobrý pocit a Cameron ve výměnách dominoval. Ve druhém setu jsem měl štěstí, kdy za stavu 4-3 pokazil několik úderů a daroval mi důležitý game. V tu chvíli se momentum zápasu přesunulo na mou stranu a už jsem ho nepustil," doplnil Djokovič.

Nejvíce grandslamových finále: 1. Novak Djokovič (Srb.) 32 2. Roger Federer (Švýc.) 31 3. Rafael Nadal (Šp.) 30 4. Ivan Lendl (USA) 19 5. Pete Sampras (USA) 18 6. Bjorn Borg (Švéd.) 16 7. Jimmy Connors (USA) 15 7. Andre Agassi (USA) 15 9. John McEnroe (USA) 11 9. Mats Wilander (Švéd.) 11 9. Stefan Edberg (Švéd.) 11 9. Andy Murray (Brit.) 11 10. Boris Becker (Něm.) 10

Djokovič ve Wimbledonu startuje posedmnácté v kariéře a poosmé postoupil do finále. Prohrál v něm jen v roce 2013 s Andym Murray, triumfy slavil v letech 2011, 2014, 2015 a v posledních třech ročnících: 2018, 2019 a 2021.



Svou neporazitelnost na trávě v All England Clubu prodloužil na 27 utkání. Naposledy prohrál v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Od roku 2014 ovládl 5 ze 7 ročníků, během té doby vyhrál 47 ze 49 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey.



Celkově hraje Djokovič 68. grandslam a postoupil do 32. finále, což dokázal jako první v historii. Dnes překonal Švýcara Rogera Federera.



"Užívám si to, ale práce tu pro mě ještě neskončila," prohlásil Djokovič, jenž na wimbledonské trávě vyhrál 86 utkání. Více výher má jen Federer (105).







O 21. grandslamový titul, kterým by rovněž překonal Federera a na jednu trofej se přiblížil historicky nejlepšímu Rafaelu Nadalovi, si zahraje s Nickem Kyrgiosem. S o osm let mladším Australanem, jenž do prvního finále na grandslamu postoupil bez boje po odstoupení Nadala, se utkal dvakrát v roce 2017 a na tvrdém povrchu v Acapulcu i v Indian Wells prohrál 0-2 na sety.



"Bude to ohňostroj emocí. Pro něj to bude první grandslamové finále, nebude mít co ztratit, ale to on takhle hraje každý zápas. Má vynikající servis, sílu v úderech. Delší dobu jsme spolu nehráli a myslím, že jsem s ním ještě neuhrál set," pousmál se Djokovič. "Ale věřím, že tady to bude jiné. Čeká mě další finále na turnaji, který miluju a doufám, že zkušenost rozhodne," dodal.