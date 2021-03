Djokovič překonal Federerův rekord v počtu týdnů na tenisovém trůnu, Kvitová je po triumfu v Dauhá stále desátá

Novak Djokovič si překonání rekordu zajistil už na únorovém Australian Open. V Melbourne Parku kraloval třetím rokem po sobě a celkově podeváté a teď se majitel 18 grandslamových trofejí pokusí překonat své největší rivaly Rogera Federera a Rafaela Nadala v počtu grandslamových vavřínů, Švýcar a Španěl jich mají dvacet.

"Až budu mít rekord v počtu strávených týdnů na postu světové jedničky, tak se mi uleví, protože poté se budu soustředit hlavně na grandslamy. Když chcete být v čele žebříčku nejdéle, tak musíte hrát celou sezonu, spoustu turnajů musíte odehrát ve skvělé formě. Teď jsou na řadě grandslamy, budu muset přizpůsobit svůj turnajový plán," řekl Djokovič, který se poprvé světové jedničkou stal v červenci 2011.

