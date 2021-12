Djokovič řídil obrat Srbů proti Kazachům a postup do semifinále

Úvodní čtvrtfinálový zápas v Madridu prohrál Miomir Kecmanovič, i když měl proti Michailu Kukuškinovi čtyři mečboly. Zápas skončil až po třech a čtvrt hodinách radostí Kazachů po Kukuškinově využití aýž pátého mečbolu a výhře 7-6(5) 4-6 7-6(11).

Novak Djokovič ale proti Alexandru Bublikovi nezaváhal, porazil ho 6-3 6-4 a prodloužil svou vítěznou sérii v Davisově poháru na 18 singlových zápasů.

Postup 34letý Djokovič dokonal s Nikolou Čačičem v rozhodujícím deblu. Společně zdolali Andreje Golubjova a Oleksandra Nědovjesova 6-2 2-6 6-3.

