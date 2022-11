Djokovič se na semifinále nešetřil. Medveděva udolal po tříhodinovém boji

Novak Djokovič v prvních dvou zápasech porazil Stefanose Tsitsipase i Andreje Rubljova a předčasně si zajistil postup z 1. místa. Dnes nastoupil proti Daniilu Medveděvovi, který naopak oba předchozí duely prohrál a byl bez šance na postup do semifinále.



Hrálo se tak především o 200 bodů do světového žebříčku a tučnou finanční odměnu. A také prestiž a na výkonu obou tenistů to bylo znát. Na kurtu odevzdali maximum a fanouškům v Turíně nabídli více než tříhodinovou bitvu.





Statistiky zápasu

Medveděv - Djokovič 16 esa 9 2 dvojchyby 3 74 %

1. podání 'in' 65 %

65 %

úsp. 1. podání 79 %

52 %

úsp. 2. podání 48 %

41 winnery 46 34 nevyn. chyby 44 15/26 hra na síti 27/34 1/6 brejkboly 2/6 119 celkem bodů 138 čas: 3:09

Djokovič měl poměrně brzy blízko vítězství, když měl za stavu 6-3 a 4-4 brejkbol. Byla to však teprve polovina zápasu. Medveděv se dál rval o vítěznou rozlučku se sezonou a byť byl v tie-breaku dva míčky od porážky, vynutil si třetí set.



A v něm byl jako první blízko výhře pro změnu Medveděv. Za stavu 3-4 odvrátil brejkbol, vzápětí se mu povedlo poprvé sebrat Srbovi servis a podával na vítězství. Djokovič ale síly nešetřil a toužil po udržení neporazitelnosti. A toho dosáhl. Povedl se mu rebrejk a rozhodující zkrácenou hru ovládl.



"Pro Daniila to byl poslední zápas sezony a nechtěl se rozloučit porážkou. Hrál opravdu skvěle. Výborně podával, bojoval a byl fyzicky skvěle připravený. Musel jsem ze sebe dostat všechnu energii. I když nešlo o postup, je to pro mě důležité vítězství," komentoval Djokovič.

UN. REAL.



Djokovič hraje na Turnaji mistrů popatnácté v kariéře a pojedenácté postoupil do semifinále, po sedmé bez porážky. Už pošesté se snaží získat celkově 6. titul a vyrovnat rekord Rogera Federera. Triumfy slavil v letech 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015. Zároveň se může stát nejstarším vítězem v historii soutěže, Federerovi bylo při jeho posledním triumfu v roce 2011 rovných 30 let.



Šampion z roku 2020 Medveděv startoval na Turnaji mistrů počtvrté a stejně jako při premiéře v roce 2019 nevyhrál jediný zápas. Letos prohrál všechny tři zápasy až v tie-breaku třetího setu.



O druhé místo ve skupině se od 21:00 utkají v přímém souboji řecký šampion z roku 2019 Stefanos Tsitsipas a Andrej Rubljov. Na vítěze v semifinále čeká Nor Casper Ruud.