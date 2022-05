Djokovič se radoval i z prvního synova vyhraného turnaje

"Je to dvojnásob zalité sluncem. Byl to malý turnaj, jen v rámci klubu. Moc to neznamená, výsledek je opravdu vedlejší, ale je hezké ho vidět hrát," uvedl Djokovič, který v nedělním finále porazil Řeka Stefanose Tsitsipase 6-0 7-6 a připsal si 38. triumf na turnajích Masters.

"Chci, aby si to na kurtu užil. Byl v sedmém nebi, byli tam s ním i prarodiče. Všichni mu fandili. Je to prima," prohlásil dvacetinásobný grandslamový šampion, který má s manželkou Jelenou ještě dceru Taru.

Syna by klidně v tenisové kariéře podporoval. "Je mu teprve sedm. Neměl by ještě pociťovat žádný tlak nebo očekávání. Jestli bude hrát tenis, bude budit velkou pozornost, zvlášť v naší zemi," řekl čtyřiatřicetiletý Djokovič.