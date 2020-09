Djokovič si bez ztráty setu a podání poradil se Struffem a protáhl neporazitelnost na 26 zápasů

US OPEN - Novak Djokovič si ve Flushing Meadows znovu po týdnu poradil s Janem-Lennardem Struffem, tentokrát bez ztráty podání, vyhrál s ním i pátý vzájemný souboj a po suverénním vítězství potřinácté v řadě prošel do osmifinále US Open. V něm trojnásobného šampiona a největšího favorita, který svou letošní neporazitelnost protáhl už na 26 zápasů, vyzve Pablo Carreño.