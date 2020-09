Totální selhání! Tsitsipas proti Čoričovi dvakrát za sebou nedopodával zápas a kromě luxusního náskoku zahodil i šest mečbolů

US OPEN - Stefanos Tsitsipas proti Bornovi Čoričovi vedl 2-1 na sety a 5-1 ve čtvrté sadě, jeden z největších favoritů, který v úvodních dvou kolech neztratil jediný set ani servis, ale předvedl totální kolaps, vedení včetně šesti mečbolů (tři v řadě a celkem čtyři na vlastním podání) zahodil a v tie-breaku rozhodujícího dějství prohrál. Čorič postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek v New Yorku. O první grandslamové čtvrtfinále v kariéře si zahraje s Jordanem Thompsonem.

Stefanos Tsitsipas v poslední době patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenisový okruh nabídnout. Úřadující vítěz Turnaje mistrů se před koronavirovou pauzou konečně dostal do formy, když ovládl halový podnik v Marseille a v Dubaji až ve finále nestačil na Novaka Djokoviče. Před US Open si zahrál na ze Cincinnati do New Yorku přesunutém podniku Masters a uhrál semifinále.

I proto na letošním US Open, kde nestartují loňský vítěz Rafael Nadal ani Roger Federer, patřil spolu s letos neporaženou světovou jedničkou Djokovičem, loňským finalistou Daniilem Medveděvem a finalistou letošního Australian Open Dominicem Thiemem k největším favoritům a mohl pomýšlet na zisk premiérového grandslamového vavřínu.

Zpočátku roli favorita suverénně potvrzoval. V úvodních dvou zápasech neztratil podání ani set a poprvé si zahrál třetí kolo amerického grandslamu. V něm měl nakročeno k další výhře. Proti Bornovi Čoričovi vedl 2-1 na sety a 5-1 ve čtvrté sadě, pak ale předvedl totální kolaps, vedení včetně šesti mečbolů (tři v řadě a celkem čtyři na vlastním podání) zahodil a musel do rozhodujícího dějství. V něm v pátém gamu slavil brejk, jenže ten nepotvrdil a nakonec více než čtyřapůlhodinovou bitvu prohrál 7-6(2) 4-6 6-4 5-7 6-7(4).

"Musím říct, že jsem měl opravdu štěstí. Zahrál jsem sice několik parádních returnů, ale ve finále rozhodlo štěstí. Ve třetím a čtvrtém setu jsem si říkal, že hraje neuvěřitelně a nemám šanci. V tie-breaku pátého setu jsem věděl, že to nebude mít jednoduché, tak jsem se snažil udržet míč v kurtu, aby musel hrát co nejvíc úderů," řekl Čorič po senzačním obratu.

"Tohle je asi nejsmutnější a zároveň nevtipnější věc, co se mi kdy v tenise stala!" napsal Tsitsipas ihned po skončení zápasu na svůj Twitter.

Čorič postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek v New Yorku. O první grandslamové čtvrtfinále v kariéře si zahraje s Jordanem Thompsonem. Šestadvacetiletý Australan parádně využil selhání favoritů, bez ztráty setu přehrál 7-5 6-4 6-1 Michajla Kukuškina a poprvé v kariéře postoupil do osmifinále grandslamu.

Ostatní favorité dnes nezaváhali. Djokovič a David Goffin postoupili bez ztráty setu a Alexander Zverev po prohrané úvodní sadě dominoval.