Djokovič tentokrát na US Open ztrátu setu nepřipustil a posunul se o krůček blíže ke kalendářnímu grandslamu

US OPEN - Novak Djokovič v úvodním kole letošního US Open potřeboval čtyři sady, ale v dnešním zápase už ztrátu setu nepřipustil. Největší favorit, který v New Yorku útočí na kalendářní grandslam, si poradil 6-2 6-3 6-2 s Tallonem Griekspoorem. V sobotním utkání třetího kola světovou jedničku vyzve bývalý finalista Kei Nišikori.