Djokovič už nikdy grandslam nevyhraje. Je to nemožné, myslí si bývalá světová jednička
Djokovič naposledy kraloval na grandslamových podnicích na US Open 2023, kde ziskem 24. trofeje dorovnal rekordmanku Margaret Courtovou. Mnozí ještě v sezoně 2024 očekávali, že se na prvním místě historických tabulek brzy osamostatní.
Jenže v posledních dvou letech zaznamenal nejúspěšnější hráč všech dob pokles ve fyzické kondici i výkonnosti a už přes dva roky na mužském okruhu nedominuje. Jeho roli převzali Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. A právě tito dva pro něj představují na grandslamech tu největší překážku.
Není tak divu, že asi většina tenisového světa už pochybuje o tom, že ještě někdy grandslamový titul získá. Nevěří tomu ani Kafelnikov. "Upřímně pochybuju, že to dokáže. Nikdo nemůže zpochybňovat, že je nejlepším hráčem všech dob, ale už mu není 35 let. V květnu mu bude dokonce 39," řekl pro magazín Clay.
Bývalá světová jednička má jasno. Přírodu prostě nelze porazit. "Věřte mi, v takovém věku už vaše tělo neregeneruje tak rychle a nemůžete se hýbat jako mladí tenisté. Nikdo nemůže porazit přírodu. Devětatřicetiletý hráč je prostě až příliš starý na to, aby se mohl měřit s 22letým soupeřem, který je na vrcholu fyzických sil."
Kafelnikov vidí i další důvod, proč Djokovič už nikdy grandslamový turnaj nevyhraje. "Ve formátu na dva vítězné sety pořád šanci má, ale na tři vítězné sety... to je prakticky nemožné."
Djokovič viditelně ztrácí, nicméně pořád chce bojovat o ty největší tituly a rozšiřovat svou fenomenální sbírku trofejí. Ta čítá už 101 kousků a je, co se týče těch největších turnajů, kompletní. Další šanci dostane již brzy na oblíbeném Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje.
