Djokovič už nikdy grandslam nevyhraje. Je to nemožné, myslí si bývalá světová jednička

DNES, 17:00
Novak Djokovič (38) stále pomýšlí na zisk grandslamových titulů, ale objevuje se čím dál tím víc lidí, kteří mu přestávají věřit, že ještě někdy další takto cennou trofej přidá. Skeptický je i Jevgenij Kafelnikov (51). Bývalý lídr žebříčku si dokonce myslí, že je to nemožné.
Novak Djokovič čeká na grandslamový titul už přes dva roky (© HECTOR RETAMAL / AFP)

Djokovič naposledy kraloval na grandslamových podnicích na US Open 2023, kde ziskem 24. trofeje dorovnal rekordmanku Margaret Courtovou. Mnozí ještě v sezoně 2024 očekávali, že se na prvním místě historických tabulek brzy osamostatní.

Jenže v posledních dvou letech zaznamenal nejúspěšnější hráč všech dob pokles ve fyzické kondici i výkonnosti a už přes dva roky na mužském okruhu nedominuje. Jeho roli převzali Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. A právě tito dva pro něj představují na grandslamech tu největší překážku.

Není tak divu, že asi většina tenisového světa už pochybuje o tom, že ještě někdy grandslamový titul získá. Nevěří tomu ani Kafelnikov. "Upřímně pochybuju, že to dokáže. Nikdo nemůže zpochybňovat, že je nejlepším hráčem všech dob, ale už mu není 35 let. V květnu mu bude dokonce 39," řekl pro magazín Clay.

Bývalá světová jednička má jasno. Přírodu prostě nelze porazit. "Věřte mi, v takovém věku už vaše tělo neregeneruje tak rychle a nemůžete se hýbat jako mladí tenisté. Nikdo nemůže porazit přírodu. Devětatřicetiletý hráč je prostě až příliš starý na to, aby se mohl měřit s 22letým soupeřem, který je na vrcholu fyzických sil."

Kafelnikov vidí i další důvod, proč Djokovič už nikdy grandslamový turnaj nevyhraje. "Ve formátu na dva vítězné sety pořád šanci má, ale na tři vítězné sety... to je prakticky nemožné."

Djokovič viditelně ztrácí, nicméně pořád chce bojovat o ty největší tituly a rozšiřovat svou fenomenální sbírku trofejí. Ta čítá už 101 kousků a je, co se týče těch největších turnajů, kompletní. Další šanci dostane již brzy na oblíbeném Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tennis_Luke
04.01.2026 18:46
Kromě tří hráčů je prakticky stále lepší jak zbylí hráči na světě, takže vyhrát může. Ale museli by se na AO, W nebo US Open zranit na konkrétním grandslamu jak Alcaraz, tak i Sinner. Stát se to může. Jednomu podklouzne noha, a je mimo pavouk. Druhý může mít problémy se zády, je mimo pavouk. A Zverev? Ten může být mimo formu. Tohle všechno se musí sejít. Pokud bude v pavouku alespoň jeden z nich a bude mít normální formu, tak grandslam už nevyhraje.
Reagovat
frenkie57
04.01.2026 18:23
Já,když tady čtu všechny ty predikce všech těch bývalých jedniček,dvojek a trojek a jiných expertů o tom,jak už nemůže vyhrát GS, tak bych se strašně nasmal, kdyby ještě jednou všem vypálil Nole rybník.
Reagovat
pantera1
04.01.2026 18:33
Přesně,to jsou jen účty bez hostinského . Až se pořádně nakrkne z těch keců, tak tu 25 dá.
Reagovat
pantera1
04.01.2026 17:25
Nemožné je holým zadkem zabít ježka. Já bych to ještě úplně nezavrhovala, může se zadařit souhrou náhod, jak už to občas bývá
Reagovat

