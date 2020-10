Djokovič v Paříží vyhrál i 14. osmifinále a je pojedenácté v řadě ve čtvrtfinále

Novak Djokovič se před Roland Garros naladil triumfem na Masters 1000 v Římě a nyní v Paříži zatím nemá konkurenci. Poté, co s prvními třemi soupeři ztratil vždy shodně pouhých pět gamů, si dnes poradil 6-4 6-3 6-3 i s Karenem Chačanovem.



Na French Open hraje šampion z roku 2016 šestnáctý rok po sobě a do čtvrtfinále se nedostal pouze při svém debutu v roce 2005 a o čtyři roky později 2009. Letos je ve čtvrtfinále jedenáctý rok po sobě, což se na pařížské antuce nikomu nepodařilo nepodařilo.



Djokovič je zatím ve Francii suverénní. Vyhrál všech 12 setů a ztratil jen 25 gamů. Díky dnešnímu vítězství nad turnajovou patnáctkou si srbský favorit zahraje 47. grandslamové čtvrtfinále. Více jich má jen Švýcar Roger Federer (57).



33letý rodák z Bělehradu tak stále útočí na 18. grandslamový vavřín, kterým by stáhl náskok Rafaela Nadala (19) a rekordmana Rogera Federera (20).



Letos Djokovič odehrál 35 zápasů a vyhrát nedokázal jen v osmifinále US Open, na kterém byl v osmifinále po nešťastně odpáleném míčku do lajnové sudí diskvalifikován. Tehdy prohrával 5-6 v prvním setu s Pablem Carreñem (h2h 3-1), na něhož v Paříži narazí v příštím vystoupení.



Djokovič také v dnešním zápase s Chačanovem trefil míčkem čárového rozhodčího, ale tentokrát během výměny, takže se to pro něj obešlo bez následků. "Bože, bylo to fakt ošklivé déjá vu," připustil Srb, jenž se marně natahoval po míči, který místo na druhou stranu kurtu poslal před sebe a zasáhl do tváře sedícího sudího.



"Snad je v pořádku, viděl jsem, že má to místo trochu červené. Určitě to zvládne. Ale byla to rána, protože to bylo celkem zblízka. Samozřejmě potom, co se stalo v New Yorku, o tom lidi budou mluvit. Stalo se to mně i mnoha dalším hráčům za těch patnáct let, co jsem na okruhu," uvedl Djokovič.







Devětadvacetiletý Španěl Carreño dnes porazil 6-2 7-5 6-2 německého kvalifikanta Daniela Altmaiera a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své tři roky staré pařížské maximum. Na grandslamech je jeho maximem semifinále na US Open z let 2017 a 2020.



Další čtvrtfinálovou dvojici utvoří Stefanos Tsitsipas s Andrejem Rubljovem, kteří jsou v Paříži mezi nejlepšími osmi shodně poprvé v kariéře. Tsitsipas s Rubljovem se v den zahájení Roland Garros střetli ve finále turnaje ATP 500 v Hamburku a do French Open vstoupili vítězným obratem z 0-2 na sety.



Dnes pátý nasazený Řek Tsitsipas zdolal ve čtvrtém kole 6-3 7-6 6-2 Bulhara Grigora Dimitrova. "Dnes mi všechno fungovalo. Hrál jsem tak, jak jsem si naplánoval a za to jsem moc rád. Mám radost ze své hry od základní čáry, po celý zápas jsem si pomáhal servisem. Byl to opravdu dobrý výkon," pochvaloval s Tsitsipas, který se v chladných podmínkách zlepšuje zápas od zápasu.



"Na začátku turnaje to pro mě byla velká výzva. Chvíli mi trvalo, než jsem se podmínkám přizpůsobil. Ale čím déle jsem na kurtu, tím více se s tím vším vyrovnávám," přiznal talentovaný Řek.







Turnajová třináctka Rubljov porazil 6-7 7-5 6-4 7-6 Maďara Mártona Fucsovicse a včetně triumfu v Hamburku si připsal devátou výhru v řadě. Přitom dnes ve druhém setu prohrával 2-5, ve třetím 1-3 a ve čtvrtém čelil za stavu 4-5 a 0-40 při svém podání třem setbolům.



"Ani nevím, jak jsem ten vývoj otočil. Bylo to dost i o štěstí. Bylo to fyzicky i psychicky hodně těžké utkání," přiznal Rubljov, kterému naopak chladné podmínky vyhovují. "Mám tyhle podmínky rád. Určitě je to lepší, než když je horko."

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

pondělní výsledky (05. 10. 2020) • Dvouhra mužů - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Chačanov (15-Rus.) 6-4 6-3 6-3 Tsitsipas (5-Řec.) - Dimitrov (18-Bulh.) 6-3 7-6(9) 6-2 Rubljov (13-Rus.) - Fucsovics (Maď.) 6-7(4) 7-5 6-4 7-6(3) Carreño (17-Šp.) - Altmaier (Něm.) 6-2 7-5 6-2