Djokovič v pětisetové bitvě přemohl Zvereva a od kalendářního grandslamu ho dělí už jen výhra nad Medveděvem

Novak Djokovič vyhrál letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, kteří v New Yorku letos nestartují, a mohl jako první muž v historii získat tzv. Golden Slam. Dvacetinásobný grandslamový šampion však v semifinále olympijských her neudržel vedení setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi a nakonec z Tokia odjel bez medaile.

Stále však může dosáhnout na kalendářní grandslam, což se v minulosti povedlo pouze Donovi Budgeovi (1938) a Rodu Laverovi (1962 a 1969). Na US Open zatím skvělé zvládá klíčové momenty, přestože nepůsobí úplně přesvědčivě. Tři sety mu stačily jen proti Tallonovi Griekspoorovi, o sadu víc potřeboval proti Holgerovi Runemu, Keiovi Nišikorimu, Jensonovi Brooksbymu i Matteovi Berrettinimu. V dnešním semifinále dokonce až v pátém rozhodujícím dějství udolal Alexandera Zvereva.

Djokovič už počtvrté v řadě ztratil úvodní set. Proti skvěle hrajícímu a servírujícímu Zverevovi se nedostal k jediné brejkbolové šanci a sám jedno zaváhání na podání předvedl. Jako dosti klíčová se ukázala třetí sada, Djokovič v ní s pomocí skvělého servisu odvrátil všechny tři brejkboly a v závěrečném gamu se dostal k prvním šancím na brejk, třem v řadě. Po brutálních výměnách (v jedné z nich bylo k vidění 53 úderů) nakonec v pořadí třetí setbol proměnil smečí.

Zverev se však nevzdával, předvedl fantastický výkon podobný tomu z úvodního dějství a stav utkání srovnal. Jenže Djokovič si to nejlepší nechal na závěr, přestal kazit, výborně se bránil, pohyboval se jako kdyby zápas teprve začal a dostal se do luxusního vedení 5-0. Drama si ale přece jen neodpustil, první pokus duel dopodávat nevyužil. K prvnímu mečbolu se prokousal až v následujícím gamu a hned ten využil.

Zverevovi tak oplatil porážku z olympijských her a vzájemnou bilanci upravil na 7-3 a zvládl i desátý letošní zápas na grandslamech, v němž prohrál úvodní sadu.

"Zbývá poslední zápas. Pojďme na to... k nedělnímu finále přistoupím jako by to byl poslední zápas mé kariéry," radoval se rodák z Bělehradu v rozhovoru na kurtu.

Zverev do utkání nastoupil se sérií 16 výher. Po zisku zlaté medaile na olympijských hrách se radoval také na Masters v Cincinnati. Svou skvělou formu potvrdil i na US Open, kde zaprvé Djokoviče nejvíce potrápil a zadruhé po cestě do semifinále ztratil jediný set.

Loňské finále, jeho jediné na grandslamových turnajích, ve kterém neudržel náskok 2-0 na sety proti Dominicovi Thiemovi, však neobhájil. Ani na vítězné vlně se mu nepodařilo na grandslamech uspět proti hráčům Top 10 (nyní bilance 0-11). V žebříčku přesto zůstane na čtvrté příčce.

Djokovič, který zvládl 17 z posledních 18 grandslamových semifinále (poslední porážka na US Open 2014 s Nišikorim) a už sedmou pětisetovou bitvu v řadě (úspěšnost 36-10), dnešním vítězstvím opět přepisoval historii.

Čtyřiatřicetiletý Srb bude hrát své 31. grandslamové finále (bilance 20-10) a vyrovnal rekordmana Rogera Federera a deváté ve Flushing Meadows, čímž se dostal do čela a odpoutal od Peta Samprase. Navíc je nejstarším finalistou US Open od roku 2005 (Andre Agassi, 35 let) a může se stát v open éře druhým nejstarším šampionem závěrečného grandslamu sezony po Kenovi Rosewallovi (1970, 35 let).

Djokoviče v neděli od 22:00 SELČ čeká poslední překážka. Tou bude světová dvojka Daniil Medveděv, který si poradil s Félixem Augerem-Aliassimem. S nejlepším ruským tenistou se naposledy potkal ve finále letošního Australian Open a po vítězství 7-5 6-2 6-2 upravil vzájemnou bilanci na 5-3 ve svůj prospěch. Ve finále US Open se mu ale moc nedaří (bilance 3-5), dvě ze tří posledních ovšem zvládl.