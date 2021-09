Medveděv se ztrátou jediného setu prošel do finále letošního US Open

US OPEN - Daniil Medveděv využil příznivého losu a se ztrátou jediného setu se na US Open podruhé v kariéře dostal do finále. Nejlepší ruský tenista v dnešním semifinále přehrál 6-4 7-5 6-2 Félixe Augera-Aliassimeho, prvního kanadského semifinalistu závěrečného grandslamu sezony. O premiérový grandslamový titul bude bojovat se světovou jedničkou Novakem Djokovičem, nebo rozjetým Alexanderem Zverevem.

Daniil Medveděv už pár let na betonech, a to hlavně na americké půdě, patří k nejlepším hráčům. Předloni si dokonce na čtyřech akcích po sobě včetně grandslamového US Open zahrál finále. V rámci letošního ročníku patří k největším hrozbám Novaka Djokoviče, který v New Yorku útočí na kalendářní grandslam, a tuto roli zatím úspěšně potvrzuje.

Předloňský finalista a loňský semifinalista závěrečného podniku velké čtyřky po cestě do finále ztratil jediný set. Vítěz nedávného Masters v Torontu si suverénně poradil s Richardem Gasquetem, Dominikem Köpferem, Pablem Andújarem, Danielem Evansem i Félixem Augerem-Aliassimem. Jako jediný ho do více než tří sad dokázal dostat kvalifikant a senzační čtvrtfinalista Botic van de Zandschulp.

Medveděv dnes předvedl jediné zaváhání na podání, což mu mohlo zápas značně zkomplikovat. Auger-Aliassime, první kanadský semifinalista v historii US Open, však nabídnuté šance nevyužil, druhé dějství nedopodával, promarnil dva setboly na servisu a po nezvládnuté koncovce už favorizovaného rodáka z Moskvy nepotrápil.

Jednadvacetiletý Auger-Aliassime si nedávno ve Wimbledonu zahrál své první grandslamové čtvrtfinále a na US Open své maximum na podnicích velké čtyřky ještě vylepšil. Na včerejší senzační postup krajanky Leylah Fernandezové do finále dvouhry žen ale navázat nedokázal.

Medveděv došel do semifinále US Open už třetím rokem po sobě. Předloni v něm porazil Grigora Dimitrova a ve svém prvním finále na grandslamech málem dokonal obrat z 0-2 na sety proti Rafaelovi Nadalovi. Loni v souboji o finále neuspěl, když nestačil na pozdějšího šampiona Dominica Thiema. Jako první ruský tenista si finále amerického grandslamu zahraje podruhé.

Finále největších akcí absolvuje potřetí. O titul bojoval ještě na letošním Australian Open, v Melbourne neuhrál set s Novakem Djokovičem. Právě světová jednička může být opět jeho finálovým soupeřem, pokud zvládne duel s Alexanderem Zverevem.