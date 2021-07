Djokovič ve Wimbledonu zdolal Berrettiniho, slaví hattrick a 20. grandslamovým titulem vyrovnal rekord Federera a Nadala

Novak Djokovič se stal teprve pátým hráčem, který vyhrál úvodní tři grandslamy sezony (Jack Crawford 1933, Don Budge 1938, Lew Hoad 1956 a Rod Laver 1962 a 1969).

Ve finále Australian Open nedal šanci Daniilovi Medveděvovi, na French Open, kde v semifinále vyřadil antukového krále Rafaela Nadala, po obratu z 0-2 na sety porazil Stefanose Tsitsipase a v dnešním finále Wimbledonu zdolal dalšího debutanta ve finále grandslamů Mattea Berrettiniho. S italskou jedničkou vyhrál i třetí vzájemný souboj.

Čtyřiatřicetiletý Srb byl letos v All England Clubu jasným favoritem a svou roli potvrdil. Do nejslavnějšího turnaje světa sice vstoupil prohranou sadou s domácí divokou kartou Jackem Draperem, ale dalších 18 setů vyhrál a o sérii přišel až ve finále.

Djokovič do utkání vstoupil velmi nervózně a měl velké potíže udržet si podání. Pak se však rozjel a za stavu 5-2 měl setbol. Berrettini ovšem maratonský game získal, nedovolil Djokovičovi set dopodávat a získal jej v tie-breaku.

Vedoucí muž žebříčku ale zvýšil obrátky, ve zbytku zápasu spáchal pouhých 11 nevynucených chyb (v prvním setu jich měl deset), zaznamenal 25 vítězných úderů, odvrátil tři ze čtyř brejkbolů, svému soupeři pětkrát sebral podání a za tři hodiny a 24 minut mohl slavit. Stejně jako vítězka dvouhry žen Australanka Ashleigh Bartyová si vydělal 1,7 milionu liber (v přepočtu 49,3 milionu korun).

Djokovič získal už 20. grandslamový titul a vyrovnal rekordmany Rogera Federera (vypadl ve čtvrtfinále) a Nadala (nestartoval). Devětkrát se radoval na Australian Open, dvakrát na French Open, potřetí v řadě a celkově pošesté ve Wimbledonu, čímž se osamostatnil na třetí příčce za Federerem (8), Williamem Renshawem (7) a Petem Samprasem (7), a třikrát na US Open.

"Jako sedmiletý kluk jsem si doma v Srbsku vytvořil z věcí které jsem našel, improvizovanou trofej z Wimbledonu. Teď tady stojím a vyhrál jsem pošesté. To je neuvěřitelné," řekl Djokovič. "Vyhrát Wimbledon je výsada, není to samozřejmost. Nesmírně si toho vážím."

Rodák z Bělehradu bude největším favoritem olympijských her, odkud mu zlatá medaile stále chybí, a také US Open, kde může jako třetí hráč v historii zkompletovat kalendářní grandslam (Don Budge 1938, Rod Laver 1962 a 1969).

Po dnešním triumfu Djokoviče se nejspíše znovu rozjede debata na téma "GOAT" (nejlepší hráč všech dob). Srbský tenista totiž vyrovnal své největší rivaly Federera a Nadala, má více týdnů strávených na postu světové jedničky (momentálně 328), jako jediný všechny grandslamy vyhrál dvakrát a je jediným držitelem Golden Masters (vítězství na všech podnicích této kategorie).

Djokovič upravil svou letošní bilanci ve finálových bojích na 4-1 a ve svém 121. kariérním finále získal 85. trofej. Na grandslamech absolvoval své 30. finále (20-10), více jich má na kontě jen Federer (31). Ve Wimbledonu o titul bojoval posedmé (6-1).

Pětadvacetiletý Berrettini se bez ohledu na pohlaví stal prvním italským finalistou v historii Wimbledonu. Itálii mohl zajistit první grandslamový triumf v mužské dvouhře po více než 45 letech (Adriano Panatta, French Open 1976).

Římský rodák ovládl generálku v londýnském Queen's Clubu a vyhrál letos na nejrychlejším povrchu 11 z 12 utkání. V pondělním vydání žebříčku ATP se posune na osmou příčku a vyrovná své kariérní maximum. Dnes si zahrál své čtvrté letošní (2-2) a celkově osmé finále (5-3).

"Novak byl nejspíš, vlastně byl lepší. Píše historii a zaslouží si uznání," prohlásil Berrettini. "Mám radost, že jsem hrál finále a doufám, že nebylo poslední, že si na grandslamu ještě o titul zahraju," uvedl Berrettini.

Oba finalisté si nyní dají krátkou pauzu a v nadcházejících dnech se budou připravovat na olympijské hry v Tokiu, kde tenisový turnaj vypukne 24. července a vyvrcholí v první srpnový den.