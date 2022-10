Djokovič vydřel třetí set, Medveděv zareagoval skrečí. Srb si v Astaně zahraje o 90. titul

Novak Djokovič letos kvůli absenci očkování proti Covidu-19 přišel o několik turnajů včetně dvou grandslamů a tak se nyní na podzim představuje i na nových akcích v tenisově méně tradičních destinacích.



A daří se mu. Během uplynulých 10 dnů odehrál osm zápasů a ztratil jediný set. Týden po triumfu na podniku ATP 250 v izraelském Tel Avivu si finále zahraje i na akci ATP 500 v kazašské Astaně.



35letý Srb v metropoli Kazachstánu snadno proplul do semifinále, v němž ho dnes čekal souboj bývalých světových jedniček a grandslamových šampionů s Daniilem Medveděvem. Soupeřem, který ho loni ve finále US Open připravil o zkompletování kalendářního Grandslamu a s nímž prohrál čtyři ze sedmi posledních duelů.



A ani v Astaně to Djokovič neměl vůbec snadné. První set po dvou ztracených servisech prohrál a druhou sadu, v níž oba tenisté předváděli skvělý tenis, dotáhl tie-breaku. V něm byl za stavů 5-5 a 6-6 blízko porážce, k mečbolu však světovou čtyřku nepustil a vybojoval pokračování.



Djokovič už pak ale ani nestihl usednout na lavičku, aby se občerstvil a zkoncentroval na rozhodující fragment utkání. Medveděv ho cestou zastavil a překvapil oznámením, že zranění hamstringu na levé noze mu nedovolí dál pokračovat.

Medvedev Forced to Retire!



After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022



"Z toho konce jsem byl trochu v šoku. Celou dobu vypadal naprosto fit, jen možná posledních sedm osm výměn se trochu pomaleji pohyboval. Ale je to úžasný bojovník, nikdy by nevzdal, kdyby mohl pokračovat," řekl na kurtu Djokovič zaskočený nečekaným koncem.



"Byl to naprosto vyrovnaný zápas, zvlášť ve druhém setu. Řekl bych, že byl celou dobu lepším hráčem na kurtu," uznal rodák z Bělehradu, který od porážky ve čtvrtfinále French Open s Rafaelem Nadalem neprohrál na turnajích 15 utkání v řadě.

Novak Shocked by Medvedev Withdrawal!



"It's a shock! I was ready for a third set battle".#AstanaOpen pic.twitter.com/uk9bXNHIog — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022



21násobný grandslamový šampion Djokovič postoupil do svého celkově 128. finále a hrát v něm bude o jubilejní 90. titul. Letos je ve finále popáté a triumfovat může počtvrté.



V neděli na aktuálně 7. hráče světa čeká Stefanos Tsitsipas (h2h 7-3), který v prvním semifinále porazil 4-6 6-4 6-3 Andreje Rubljova. 24letý Řek postoupil do finále pošesté v sezoně a bude usilovat o třetí letošní a celkově desátý titul.