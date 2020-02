Djokovič vyhrál i 8. finále v Melbourne. Po udolání Thiema má 17. grandslamový titul

Pokud se Novak Djokovič dostane na Australian Open do semifinále, už ho nikdo nedokáže zastavit. Letos se tak stalo již poosmé, co dvaatřicetiletý Srb v Melbourne nenašel svého přemožitele a přidal další titul do rekordní sbírky trofejí z úvodního grandslamu sezony.



Cestou do finále Djokovič ztratil jediný set hned v prvním kole s Němcem Janem-Lennardem Struffem, bez větších problémů vyřadil Rogera Federera. Nejtěžší zápas odehrál až v dnešním zápase o titul proti Rakušanu Dominicu Thiemovi, s nímž prohrával 1-2 na sety a v úvodu čtvrté sady čelil brejkbolu.



Srbský tenista ale zmobilizoval síly, prodal mnohonásobně větší zkušenosti z velkých zápasů a koncovku zvládl lépe. Po čtyřhodinovém boji zvítězil 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 a o šest let mladšímu soupeři oplatil porážky z loňského Roland Garros a Turnaje mistrů. Vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 6-4, z toho 4-1 na tvrdém povrchu.







První sadě kraloval Srb a po dvou brejcích zvítězil 6-4. V dalším průběhu však postupně získával navrch Thiem. Djokovič v druhém setu za stavu 3-4 ještě prolomil soupeřovo podání a srovnal na 4-4, hned v následujícím gamu si ale servis znovu prohrál.



Srbský favorit působil stále unavenějším dojmem, rozčiloval se a rozptyloval se i hádkami s umpirovým rozhodčím. Rakušan dominoval i v úvodu třetího setu, za chvíli vedl 4-0 a nejjasnější sadu finále bez větších potíže dotáhl do vítězného konce.



Djokovič se zdál fyzicky i psychicky vyčerpaný, ale pak se obdivuhodně zvedl. Začal hrát mnohem soustředěněji a pečlivěji a výrazně zlepšil pohyb. Za stavu 4-3 získal po soupeřových chybách brejk a poslal finále prvního grandslamu sezony do páté sady.



Iv ní už měl zkušenější Srb znatelnou převahu. Ve třetím gamu získal Thiemovo podání a v následující hře odvrátil dva brejkboly. I když pak sám další šanci na prolomení soupeřova servisu nevyužil, v zápase už s přehledem dokráčel k výhře. Proměnil hned první mečbol.



"Dnes bylo strašně těžké Dominica porazit. Byl blízko k vítězství. Ale má ještě spoustu času, aby to jednou dokázal a myslím, že to nebude jen jednou," prohlásil Djokovič, který v Melbourne navázal na triumfy z let 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 a 2019.



Djokovič získal poosmé trofej z jednoho grandslamu jako teprve třetí hráč v historii. French Open dvanáctkrát ovládl Nadal a Wimbledon osmkrát Federer.



"Je to můj nejoblíbenější kurt a turnaj na světě. Jsem nadšený, že tu mohu opět zvednout trofej nad hlavu," řekl rodák z Bělehradu., jenž má také pět titulů z Wimbledonu, tři z US Open a jeden z French Open.



Dvaatřicetiletý Djokovič ve svém celkově 26. grandslamovém finále získal 17. titul a v historické tabulce vylepšil svou pozici na 3. místě za svými rivaly Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem: Španěl vyhrál 19 grandslamů, Švýcar rekordních 20.

Novak Djokovic v Melbourne vyhrál i své 8. finále a má 17. grandslamový titul.



AO

FO

W

US



Právě trio třicátníků vyhrálo už 13 grandslamů v řadě - Djokovič (5), Nadal (5) a Federer (3). Útočí tak na vlastní sérii z let 2005 až 2009, kdy vyhráli dokonce 18 grandslamů po sobě.



Od Wimbledonu 2003, kdy Federer ovládl získal první grandslamový titul, vyhrála 'velká trojka' z 56 z 67 grandslamů. Jejich nadvládu narušili jen Andy Murray (3krát) Stan Wawrinka (3), Andy Roddick (1), Gáston Gaudio (1), Marat Safin (1), Juan Martín Del Potro (1) a Marin Čilič (1).



Djokovič si dnešním triumfem zajistil návrat do čela světového žebříčku, ze kterého sesadí Nadala.



Thiem prohrál i třetí grandslamové finále

Šestadvacetiletý Thiem hrál finále grandslamu potřetí, ale opět neuspěl. V letech 2018 a 2019 neuspěl na antukovém Roland Garros proti nyní již dvanáctinásobnému šampionovi Nadalovi, dnes na Australian Open mu to nevyšlo pro změnu proti 'melbournskému králi' Djokovičovi.



"Je téměř nereálné, co Novak za ty roky dokázal. Jsem hrdý, že mohu v tomhle tenisovém období hrát a že jsem konkurenceschopný. Dnes jsem se cítil slabší, ale věřím, že brzy dostanu šanci na odplatu," řekl Thiem.



Thiemovým melbournským maximem bylo osmifinále. Letos ho třikrát překonal a stal se prvním Rakušanem ve finále Australian Open, druhým rakouským vítězem grandslamu po Thomasi Musterovi se ale stále nestal.







Oba finalisté po zápase vzpomněli na oběti ničivých požárů, které stále zuří v Austrálii. "Před turnajem a během něj jsme viděli, že jsou důležitější věci v životě než tenis tenis. Viděli jsme, čím si tahle nádherná země a její příroda musí procházet. Věřím, že se z toho brzy zotaví a tahle pohroma se už nikdy nestane," uvedl Thiem, jenž se v žebříčku posune na 4. místo a vyrovná své dosud nejlepší umístění.



"Na začátku roku se staly některé strašné věci. Požáry tady v Austrálii, konflikty v některých částech světa, smrt jedné osoby, kterou jsem považoval za blízkou a byla mi mentorem - Kobe Bryant," připomněl Djokovič legendárního basketbalistu, který zemřel v 41 letech při nehodě vrtulníku. "V životě jsou důležitější věci než tenis a měli bychom teď víc než kdy jindy držet pospolu," dodal.