Djokovič vyjmenoval své čtyři největší úspěchy. Olympijské zlato mezi nimi překvapivě chybí

Novak Djokovič (37) dokončil ziskem zlaté medaile na letošních olympijských hrách v Paříži svou neuvěřitelnou skládačku všech možných velkých triumfů. Srbský rekordman v rozhovoru pro televizní stanici Sportklub ale překvapivě prvenství pod pěti kruhy vynechal a své čtyři největší úspěchy v kariéře vidí jinde.

Djokovič v posledních letech překonal či vyrovnal nespočet rekordů. Na kontě má nejvíce triumfů na grandslamech (24), Masters (40), Turnaji mistrů (7) a také strávil nejvíce týdnů na tenisovém trůnu (428) a zakončil nejvíce sezon na postu světové jedničky (8).

Po prvenství na letošní olympiádě v Paříži dokázal jako jediný muž v historii vyhrát každý velký turnaj. Zisk nejcennějšího kovu, poslední dílek skládačky do jeho neuvěřitelné sbírky, ale podle něj mezi jeho čtyři nejpovedenější úspěchy nepatří, ačkoli ještě v srpnu ho považoval za svůj vůbec největší.

Série 43 vítězství

Jedná se o pátou nejdelší vítěznou šňůru v otevřené éře mužského tenisu. Začala v prosinci 2010 v Davisově poháru a skončila až v semifinále French Open 2011 po porážce s kolegou z Big Three a rivalem Rogerem Federerem.

"Vůbec to nebyl můj cíl. Sezonu 2010 jsem zakončil tím nejlepším možným způsobem, když jsme vyhráli Davis Cup. To mi dalo do dalšího roku spoustu sebevědomí. Začal jsem triumfem na Australian Open a pořád jsem vyhrával. S každým vítězstvím jsem se cítil na kurtu lépe. Bylo mi jedno, kdo je na druhé straně sítě. Byl to fenomenální pocit, který můžete zažít jen jednou."

Nekalendářní grandslam

Vyhrát všechny grandslamy v jedné sezoně dokázali mezi muži pouze Don Budge (1938) a Rod Laver (1962 a 1969). Djokovič měl k tomuto historickému úspěchu blízko na US Open 2021, chyběla jen výhra ve finále nad Daniilem Medveděvem.

Přesto byl rodák z Bělehradu v jeden moment úřadujícím šampionem všech čtyř majorů, když kraloval ve Wimbledonu a na US Open 2015 a na Australian Open a French Open 2016. V Paříži získal trofej pro šampiona vůbec poprvé.

"Vždy jsem snil o tom, že vyhraju Wimbledon a stanu se světovou jedničkou. Když se mi to povedlo, tak jsem přemýšlel o tom, co bude můj další sen. Tehdy jsem chtěl ovládnout co nejvíce grandslamů, včetně French Open, které jsem nikdy nevyhrál."

Finále Wimbledonu 2019 s Federerem

Federer byl statisticky lepším hráčem, ale Djokovič ho předčil psychicky. Po získaném tie-breaku vždy vedl o set a další zkrácená hra přišla na řadu za stavu 12:12 v rozhodujícím setu. Djokovič předtím odvrátil dva mečboly na returnu a po skvěle odehraném tie-breaku mohl slavit těsné vítězství 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.

"Bylo to strašně dramatické. Asi nejintenzivnější zápas, který jsem kdy odehrál. Mohl bych k němu přirovnat ještě finále Australian Open 2012 s Rafaelem Nadalem," vzpomněl si na nejdelší grandslamové finále v historii.

Poslední triumf na French Open

Rok 2023 byl podobný sezoně 2021. Djokovič hrál opět finále na všech čtyřech grandslamech a zaznamenal na podnicích velké čtyřky jen jednu porážku, v tomto případě ve Wimbledonu. A proč zařadil triumf v Paříži mezi čtyři největší úspěchy? "Stal jsem se rekordmanem v počtu grandslamových titulů," měl jasno.

V areálu Rolanda Garrose získal nejen 23. vavřín z majorů, ale také jako jediný dosáhl na alespoň tři triumfy na všech grandslamech.