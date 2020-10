Djokovič ztratil jen pět gamů i ve třetím duelu a je pojedenácté v řadě v osmifinále Roland Garros

Novak Djokovič se po zklamání na US Open, na kterém byl v osmifinále po nešťastně odpáleném míčku do lajnové sudí diskvalifikován, vrátil na kurty triumfem na antukovém Masters v Římě a ideálně se naladil na French Open.



Na něm 33letý Srb zatím nemá konkurenci. Se třemi papírovými outsidery ztratil dohromady jen 15 gamů, které mezi soupeře spravedlivě rozdělil. Pět her ztratil se Švédem Mikaelem Ymerem, Litevcem Ričardasem Berankisem a také dnes s Danielem Galánem. 24letým Kolumbijcem, který před turnajem nevyhrál na grandslamu jediný zápas.



První hráč světa Djokovič získal prvních osm gamů, z rytmu ho až za stavu 6-0 a 2-1 na chvíli vykolejil déšť. Srbský tenista v průběhu čtvrté hry přestal hrát, neboť nad soupeřovo polovinou nebyla zatažená střecha, silný déšť kurt rychle podmáčel a Galán ošklivě podklouzl.



Zhruba patnáct minut se nehrálo, protože pořadatelé museli zatáhnout střechu a především zasypat mokrá místa antukou. Po obnovení zápasu se vývoj na chvíli vyrovnal, ale Djokovič se rychle vrátil zpět do svého módu a po necelých dvou hodinách zvítězil 6-0 6-3 6-2.



"Během dešťové pauzy jsem byl trochu frustrovaný. Ale myslím, že jsem hrál dobře, dařily se mi údery i zkracování hry," komentoval Djokovič, jenž během pauzy chvíli pomáhal pořadatelům s úpravou kurtu. "Zkoušel jsem to s hrablem, ale nejsem tak dobrý, jako zdejší tým. Odvádí tady skvělou práci a za to jim patří velký dík," dodal rodák z Bělehradu.







Svou letošní bilanci (včetně diskvalifikace) Djokovič upravil na 33-1. Stále tak útočí na 18. grandslamový vavřín, kterým by stáhl náskok Rafaela Nadala (19) a rekordmana Rogera Federera (20).



Na French Open hraje šampion z roku 2016 šestnáctý rok po sobě a do osmifinále se nedostal pouze v letech 2005 a 2009. Má v něm parádní bilanci 13-0 a mezi šestnáctkou nejlepších nechybí jedenáctý rok po sobě, čímž vyrovnal rekord Rafaela Nadala a Rogera Federera ze sezon 2005 až 2015.



O jedenácté pařížské čtvrtfinále v řadě se Djokovič utká s Rusem Karenem Chačanovem, kterého v jediném vzájemném duelu letos na ATP Cupu porazil ve dvou setech.



24letý Chačanov startuje na French Open počtvrté a opět nechybí v osmifinále. Letos v boji o něj porazil 6-2 3-6 6-4 6-2 Chilana Christiana Garína. Proti Djokovičovi bude bojovat o obhájení loňského výsledku a vyrovnání grandslamového maxima.



Tsitsipas a Dimitrov postoupili po skreči soupeřů

Stefanos Tsitsipas a Grigor Dimitrov si dnes na Roland Garros zajistili první vzájemný souboj, v němž se oba utkají o postup do prvního pařížského čtvrtfinále.



Oba se ve třetím kole příliš nenadřeli, neboť jejich soupeři vzdali. Řek Tsitsipas vedl 6-1 6-2 a 3-1 nad Slovincem Aljažem Bedenem, Bulhar Dimitrov vedl 6-1 a 6-3 nad Španělem Robertem Carballesem a až při své jubilejní 10. účasti na Roland Garros poprvé postoupil do druhého týdne.



Andrej Rubljov ve třetím kole přehrál jednoznačně 6-3 6-2 6-3 Jihoafričana Kevina Andersona a po nedělním triumfu v Hamburku si připsal osmou výhru v řadě.



"Od začátku to bylo těžké, protože má skvělý servis. Věděl jsem, že musím dobře začít. Byl jsem stoprocentně zkoncentrovaný a povedlo se mi to. V důležitých okamžicích jsem měl i štěstí, protože Kevin v nich netrefil první servis a to mi hodně pomohlo. Dnes to bylo o dobrém výkonu i o štěstí," komentoval Rubljov, který v prvním kole utekl poprvé v kariéře zew stavu 0-2 na sety.



O čtvrtfinále na druhém grandslamu po sobě se 22letý Rus utká s vítězem duelu s Mártonem Fucsovicsem (h2h 0-2). Osmadvacetiletý Maďar dnes porazil 7-5 6-1 6-3 Brazilce Thiaga Monteiru a postupem do osmifinále vyrovnal své grandslamové maximum z Australian Open 2018 a 2020.



Daniel Altmaier pokračuje v povedené premiéře na grandslamovém turnaji. Na Roland Garros dvaadvacetiletý německý kvalifikant vyřadil už tři hráče Top 60, s nimiž přitom nikdy předtím neuspěl. Po Felicianu Lópezovi a krajanu Janu-Lennardu Stuffovi dnes neztratil set dokonce ani se světovou osmičkou Italem Matteo Berrettinim, kterého přehrál 6-2 7-6 6-4.



V osmifinále až 186. hráč světa narazí na Pabla Carreñu, jenž uspěl v souboji dvou nasazených Španělů. Semifinalista letošního US Open porazil 6-4 6-3 5-7 6-4 Roberta Bautistu a jediná výhra ho dělí od čtvrtfinále, které si v Paříži zahrál pouze v roce 2017.