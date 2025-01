Do akce jde největší česká naděje. Vondroušová zkusí odčinit loňský debakl, Bejlek o první výhru

Pět českých tenistů se pokusí v pondělí doplnit ve druhém kole letošního ročníku Australian Open krajany Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče. Největší česká naděje Karolína Muchová bude plnit roli favoritky proti Nadie Podoroské, Markéta Vondroušová se bude snažit napravit loňský výprask v prvním kole a Sára Bejlek se popere o premiérový postup do druhého kola grandslamu. V akci budou také Jakub Menšík a Kateřina Siniaková, která vyzve turnajovou dvojku Igu Šwiatekovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 13. 1.

Češi v akci

Menšík (ČR) - Basilašvili (Gruz.) | Court 12 (01:00 SEČ)

Vondroušová (ČR) - Fettová (Chorv.) | Court 12 (03:00 SEČ)

Bejlek (ČR) - Dolehideová (USA) | Court 5 (03:00 SEČ)

Siniaková (ČR) - Šwiateková (2-Pol.) | John Cain Arena (03:30 SEČ)

Muchová (20-ČR) - Podoroská (Arg.) | Court 5 (06:30 SEČ)



Obhajoba titulu

Sinner (1-It.) - Jarry (Chile) | Rod Laver Arena (04:00 SEČ)

Po Menšíkovi nastoupí Vondroušová, v akci i Muchová

Jakub Menšík odstartuje pondělní program na jednom z vedlejších kurtů. Na Australian Open přijel po čtvrtfinálových účastech v Brisbane a Aucklandu a loňský debut mezi dospělými v Melbourne dotáhl z kvalifikace až do druhého kola. Finalista místní juniorky z roku 2022 se pokusí obhájit loňský výsledek a také doplnit v dalším kole krajany Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku. Jeho soupeřem bude bývalá světová šestnáctka Nikoloz Basilašvili, který suverénně prošel kvalifikací. Jediný předchozí souboj loni na challengeru jasně vyhrál český teenager.

Hned po skončení utkání mezi Menšíkem a Basilašvilim nastoupí Markéta Vondroušová. Předloňská wimbledonská šampionka odehrála před týdnem v Adelaide svůj první turnaj po operaci ramene a neúspěšné obhajobě na londýnském pažitu a musela kvůli zranění stehna skrečovat souboj o čtvrtfinále s Dianou Šnajderovou. Hodně tak bude záležet na jejím zdravotním stavu. Do zápasu prvního kola proti kvalifikantce Janě Fettové každopádně půjde jako velká favoritka a může napravit loňský výprask hned v prvním kole.

Největší českou nadějí na letošním Australian Open je Karolína Muchová. Bývalá světová osmička, která se loni krátce před Wimbledonem vrátila po operaci zápěstí, je mezi nasazenými, a přesto schytala extrémně těžký los. Úvodní kolo by nicméně měla zvládnout s přehledem, potká v něm totiž výraznou outsiderku Nadiu Podoroskou. Argentinku by však neměla podcenit, jelikož po cestě do finále French Open 2023 od ní schytala kanára. Podoroská navíc při každém ze svých startů v hlavním losu Australian Open prošla do druhého kola.

Bejlek o první výhru, Siniaková vyzve Šwiatekovou

Sára Bejlek prošla i při svém třetím startu na Australian Open kvalifikačním sítem a podnikne pátý útok na premiérový postup do druhého kola grandslamů. Česká teenagerka v minulosti neuspěla proti Ljudmile Samsonovové, Kamille Rachimovové ani v Melbourne v duelech s Barborou Krejčíkovou a Leylah Fernandezovou. Tentokrát má velmi přijatelnou soupeřku, a dokonce nastoupí proti Caroline Dolehideové jako kurzová favoritka. Jediné dosavadní výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu si připsala po cestě do loňského osmifinále na antuce v Madridu.

Nejmenší šanci na postup má z českých tenistů v rámci pondělního programu Kateřina Siniaková. Deblová světová jednička totiž vyzve druhou hráčku singlového žebříčku a jednu z největších favoritek na triumf Igu Šwiatekovou. S Polkou se utká poprvé a i získaný set by byl obrovským překvapením. Rodačce z Hradce Králové se v Melbourne Parku vůbec nedaří, osm z 11 účastí uzavřela hned v prvním kole a jejím maximem je druhé kolo. Mnohem větší možnost uspět na letošním Australian Open bude mít v deblové soutěži.

Sinner odstartuje obhajobu loňského triumfu

V pondělí bude v akci největší favorit mužské dvouhry, a sice úřadující šampion obou hardových grandslamů a suverénní světová jednička Jannik Sinner. Stejně jako loni vstupuje do sezony až na Australian Open, kde v loňském finále dohnal manko dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi a v semifinále skolil nejúspěšnějšího hráče turnaje Novaka Djokoviče. Proti Nicolásovi Jarrymu by neměl mít výraznější potíže, Chilan se totiž od senzačního květnového finále na Masters v Římě extrémně trápí.

Pondělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Gauffová (3-USA) - Keninová (USA)

2. Sinner (1-It.) - Jarry (Chile) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Djokovič (7-Srb.) - Basavareddy (USA) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Ósakaová (Jap.) - Garciaová (Fr.)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Tomljanovicová (Austr.) - Kruegerová (USA)

2. Thompson (27-Austr.) - Koepfer (Něm.)

3. Ševčenko (Kaz.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Snigurová (Ukr.) - Collinsová (10-USA)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Tsitsipas (11-Řec.) - Michelsen (USA)

2. Siniaková (ČR) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Jointová (Austr.) - Pegulaová (7-USA) / nejdříve v 07:00 SEČ

4. Fearnley (Brit.) - Kyrgios (Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ



COURT 5 (od 01:00 SEČ)

1. Tabilo (23-Chile) - Carballés (Šp.)

2. Bejlek (ČR) - Dolehideová (USA)

3. Báez (28-Arg.) - Cazaux (Fr.)

4. Muchová (20-ČR) - Podoroská (Arg.)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. Menšík (ČR) - Basilašvili (Gruz.)

2. Vondroušová (ČR) - Fettová (Chorv.)

