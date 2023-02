Do finále v thajském Hua Hin postoupily Curenková a rozjetá Lin Zhu

WTA HUA HIN - Číňanka Lin Zhu v thajském Hua Hin porazila krajanku a deblovou parťačku Xinyu Wang a v 29 letech postoupila poprvé do finále turnaje WTA. O titul se utká s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou, které vzdala nejvýše nasazená Kanaďanka Bianca Andreescuová.

Lin Zhu v 29 letech prožívá nejlepší období své kariéry.



Na Australian Open se poprvé dostala přes druhé kolo grandslamu, s Marií Sakkariovou si připsala první vyhraný set i zápas proti hráčce Top 10 a vypadla až v osmifinále s Viktorií Azarenkovou.



A nyní v Lyonu si zajistila premiérový posun mezi padesát nejlepších tenistek světa i první finále na turnaji WTA ve dvouhře. A navíc bude útočit na titul i ve čtyřhře.



Dnes si čínská tenistka zahrála teprve potřetí v kariéře semifinále (po Kuala Lumpur 2016 a Nanchangu 2018) a na třetí pokus v něm uspěla. O osm let mladší krajanku Xinyu Wang porazila 6-2 6-4 a vzájemnou bilanci upravila na 2-0.







O titul si Lin Zhu zahraje proti Lesje Curenkové (h2h 0-1). Ukrajinská tenistka dnes prohrávala s nejvýše nasazenou Biancou Andreescuovou 3-5, Kanaďanku ale začalo limitovat bolavé rameno a po ztrátě osmi gamů v řadě vzdala.



33lterá Curenková, bývalá 23. hráčka světa, postoupila do finále pošesté v kariéře a poprvé od ledna 2019, kdy v Brisbane prohrála finále s Karolínou Plíškovou. Předchozí čtyři finále vyhrála, naposledy v mexickém Acapulcu 2018.







Lin Zhu bude v neděli bojovat také o premiérový double. Do finále čtyřhry, ze které má ve sbírce jediný titul, se dostala po boku své dnešní soupeřky Xinyu Wang. Jejich finálovými soupeřkami budou další Číňanka Fang-Hsien Wu a Tchajwanka Hao-Ching Chan.