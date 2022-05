Do finále v Ženevě postoupili norský obhájce titulu Ruud a Portugalec Sousa

Casper Ruud už vyhrál sedm turnajů ATP, ale tento týden v Ženevě vůbec poprvé startuje jako obhájce titulu. Z pozice nasazené dvojky neztratil ve třech zápasech ani set a postoupil do svého 11. finále.



23letý Nor si po Pairem a Kokkinakisovi poradil i s Američanem Reillym Opelkou, kterého zdolal 7-6 7-5 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-1.



O celkově 8. titul si světová osmička Ruud zahraje s o deset let starším Joaem Sousou (h2h 2-0). 33letý Portugalec v semifinále smetl dvakrát 6-2 Francouze Richarda Gasqueta a do finále postoupil rovněž bez ztráty setu.



Finále si Sousa zahraje podvanácté a usilovat bude o pátý triumf, z toho druhý na antuce. Vůbec poprvé může vyhrát dva turnaje během jedné sezony poté, co v únoru triumfoval v indickém Púne.





• ATP 250 ŽENEVA •

Švýcarsko, antuka, 597.900 eur

páteční výsledky (20. 05. 2022) • Dvouhra - semifinále • Ruud (2-Nor.) - Opelka (4-USA) 7-6(2) 7-5 J. Sousa (Portug.) - Gasquet (Fr.) 6-2 6-2 • Čtyřhra - semifinále • Mektič/Pavič (1-Chorv.) - Jebavý/Reese (ČR/USA) 7-6(8) 7-6(6)