Do New Yorku se nechce ani Halepové. V takových podmínkách si US Open nedokáže představit

Po Novakovi Djokovičovi se k chystaným velmi přísným podmínkám, které chtějí zavést pořadatelé US Open, aby letošní ročník svého grandslamu mohli uskutečnit, negativně vyjádřila i Simona Halepová. Dvojnásobná grandslamová šampionka si nedokáže takovou změnu oproti normálu představit a do New Yorku možná také nepojede.

Hráči by museli bydlet v hotelu u letiště, během volna trávit čas jen tam a podstupovat časté testy, mohli by si vzít s sebou do areálu ve Flushing Meadows jen jednoho člověka, účastníci z jiných zemí by nejspíše museli do 14denní karantény a všichni by měli omezený přístup do areálu, což znemožní trénovat dle libosti.

"Jet tam za takových podmínek mi dělá starosti. Pandemie stále není pod kontrolou, cestování je teď risk, nejspíše by nás čekala karanténa a turnaj bude hodně jiný než obvykle, mám z toho obavy," uvedla dvojnásobná grandslamová šampionka.

Na druhou stranu chápe, že tenisté potřebují vydělávat a turnaj by zasáhla velká finanční ztráta, pokud by se letošní ročník neuskutečnil. Osobně by však newyorský grandslam za takových podmínek nejraději vynechala.

"Jsme zvyklí na něco úplně jiného. Taková změna by nebyla snadná pro nás ani naše těla. Samozřejmě vím o tom, že turnaj a sponzoři potřebují, aby se hrálo, také že hráči jsou teď bez výdělků... asi se budeme muset každý rozhodnout sám. Je důležité si uvědomit, že každý máme jiné potřeby. Musíme udělat to, co je nejlepší pro naše zdraví teď i dlouhodobě."

Vynechání letošního ročníku nezvažují pouze Djokovič a Halepová, ale například i ženská světová jednička Ashleigh Bartyová či antukový král Rafael Nadal. Verdikt ohledně US Open by měl padnout v nejbližších dnech. V září by mělo proběhnout zkrácené antukové jaro, které má na přelomu září a října vyvrcholit na French Open. Sezona je v tuto chvíli přerušena do konce července.