Dobrá zpráva pro Češky. Chorvatky budou v BJKC bez své jedničky a největší hrozby

DNES, 13:40
Aktuality 1
Už tento pátek se rozehrají barážové duely Poháru Billie Jean Kingové. Češky se ve dnech 14. až 16. listopadu ve skupině D utká s Kolumbií a Chorvatskem. Tým Petra Pály určitě potěší čerstvá informace, že ve Varaždínu bude chybět domácí jednička a bývalá členka TOP 20 Donna Vekičová (29), kterou ještě nedávno trápilo zranění kotníku. Nyní až 72. hráčku světa nahradí tenistka ze čtvrté stovky Lea Boškovičová.
Profily hráčů
Vekic Donna
Vekičová nepomůže Chorvatkám v BJKC (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hu Yuanjia)

Chorvatské tenistky se na domácím turnaji baráže o udržení v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové musejí obejít bez týmové jedničky Vekičové. Místo devětadvacetileté hráčky, které aktuálně patří ve světovém žebříčku 72. místo, doplnila sestavu tenistka ze čtvrté stovky pořadí WTA Boškovičová. Na začátku společné přípravy na zápasy s Kolumbií a Českem to oznámil kapitán Chorvatek Marin Bradarič.

Semifinalistka loňského Wimbledonu Vekičová kvůli zranění kotníku zrušila účast na nedávném turnaji v Čennaí a fit není ani na týmovou soutěž. Chorvatky budou v neděli druhými soupeřkami českého družstva, které do turnaje vstoupí v pátek duelem s Kolumbií.

Domácí tým vedle Boškovičové (311. v žebříčku WTA) tvoří jako nová jednička Antonia Ružičová (75.) a také Petra Marčinková (117.), Jana Fettová (197.) a Tara Würthová (233.). V tříčlenné skupině se mezi elitou udrží jen vítěz turnaje.

Absence Vekičové výrazně zvýšila šance českého výběru. Proti Kolumbijkám budou velkými favoritkami a z chorvatského týmu by je už mohla potrápit pouze Ružičová, která bude v rychlých halových podmínkách nebezpečná.

Kapitán Petr Pála do baráže povolal mladý tým v čele s 13. hráčkou světa Lindou Noskovou, kterou doplní Dominika Šalková, Nikola Bartůňková, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová. V původním týmu byly i Tereza Valentová a Sára Bejlek, které se však kvůli zranění omluvily.

Jakub Hájek, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Serpens
11.11.2025 13:57
Stejně, aby to bylo fér, musí nastoupit až Chorvatská osmička jako u nás nebo jak to vychází...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist