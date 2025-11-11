Dobrá zpráva pro Češky. Chorvatky budou v BJKC bez své jedničky a největší hrozby
Chorvatské tenistky se na domácím turnaji baráže o udržení v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové musejí obejít bez týmové jedničky Vekičové. Místo devětadvacetileté hráčky, které aktuálně patří ve světovém žebříčku 72. místo, doplnila sestavu tenistka ze čtvrté stovky pořadí WTA Boškovičová. Na začátku společné přípravy na zápasy s Kolumbií a Českem to oznámil kapitán Chorvatek Marin Bradarič.
Semifinalistka loňského Wimbledonu Vekičová kvůli zranění kotníku zrušila účast na nedávném turnaji v Čennaí a fit není ani na týmovou soutěž. Chorvatky budou v neděli druhými soupeřkami českého družstva, které do turnaje vstoupí v pátek duelem s Kolumbií.
Domácí tým vedle Boškovičové (311. v žebříčku WTA) tvoří jako nová jednička Antonia Ružičová (75.) a také Petra Marčinková (117.), Jana Fettová (197.) a Tara Würthová (233.). V tříčlenné skupině se mezi elitou udrží jen vítěz turnaje.
Absence Vekičové výrazně zvýšila šance českého výběru. Proti Kolumbijkám budou velkými favoritkami a z chorvatského týmu by je už mohla potrápit pouze Ružičová, která bude v rychlých halových podmínkách nebezpečná.
Kapitán Petr Pála do baráže povolal mladý tým v čele s 13. hráčkou světa Lindou Noskovou, kterou doplní Dominika Šalková, Nikola Bartůňková, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová. V původním týmu byly i Tereza Valentová a Sára Bejlek, které se však kvůli zranění omluvily.
