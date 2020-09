Dokázal jsem si, že můžu jít nahoru, řekl Macháč po postupu do hlavní soutěže French Open

O Tomáši Macháčovi se mluví jako o hráči, který by mohl doplnit Jiřího Veselého ve světové stovce. Devatenáctiletý tenista s pomocí rad trojnásobného grandslamového vítěze ve čtyřhře Daniela Vacka dnes naznačil své možnosti a prošel z kvalifikace do hlavní soutěže Roland Garros.

"Cílem je dostat se do stovky (žebříčku), takže jsem už musel něco předvést," řekl 252. hráč světa Macháč novinářům po třech vyhraných zápasech kvalifikace bez ztráty setu. "Dokázal jsem si, že bych nahoru mohl jít. Tohle je pro mě ukázka, že naše práce je skvělá a že může být ještě mnohem lepší," uvedl berounský rodák.

Postupem si vysloužil první větší mediální pozornost a pod palbou otázek se trošku ztrácel. "Je krátce po zápase, žvatlám nesmysly," řekl. "Prožívám neskutečný čas, ani to nedokážu pořádně popsat."

S účastí v kvalifikaci Roland Garros původně nepočítal. Po uzávěrce přihlášek byl až sedmnáctým náhradníkem. Po odhláškách na něj nakonec místo zbylo. "Jel jsem to sem zkusit a byl úplně nadšený, že tady můžu účinkovat. Makal jsem každý míč a nechal na kurtu pokaždé úplně všechno."

Překvapil už výhrou v prvním kole nad Němcem Julianem Lenzem. "Už to byl životní zápas," konstatoval. Poté si poradil s jedenáctým nasazeným hráčem kvalifikace Go Soedou z Japonska a nakonec s Portugalcem Fredericem Ferreirou Silvou.

Ferreiru Silvu porazil na nedávném challengeru v Prostějově Jiří Lehečka. Macháč zvažoval, že by krajanovi zavolal a zeptal se na rady. "Ale pak jsem to neudělal. Když hrajete o postup na grandslam, tak jde taktika stranou a každý se tam snaží nechat všechno," řekl Macháč. "Bylo to o maličkostech. Odmakal jsem to."

V pařížském areálu ho doprovází Vacek, někdejší šestadvacátý singlista světa, který Roland Garros dvakrát vyhrál ve čtyřhře. "Je pro mě rozhodně velkým přínosem, na trénincích se strašně zlepšuju," pochvaluje si hráč pražské Sparty. "Jeho přítomnost tady mě uklidňuje. Bez něj bych byl pod větším stresem," řekl Macháč.

Prosazuje se celodvorcovým stylem. "Pokud bych se měl srovnávat s nějakým idolem, jaký styl hraju, tak spíš Djokoviče než Federera nebo Nadala. Spíš hraju Novaka, běhám zezadu a útočím, když to přijde," uvedl.

V hlavní soutěži vyzve nasazeného Američana Taylora Fritze. "Každý bude těžký. Je mi to fakt jedno," řekl Macháč před tím, než bylo rozlosování kvalifikantů známo.