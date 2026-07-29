Dokáže Siniaková překonat rekord Navrátilové? Jsem blízko, ale zároveň i daleko
Siniaková už pětkrát v kariéře přezimovala na deblovém trůnu. A pokud se jí to povede ještě jednou, stane se absolutní rekordmankou v této statistice a odpoutá se od legendární Navrátilové, s níž se momentálně dělí o prvenství.
"Jsem blízko, ale zároveň i daleko. Obhajuju hodně bodů, což bude náročné, ale tato meta je pro mě obrovskou motivací. Je to milník, který ještě nikdo nedokázal. Znamenalo by to pro mě hrozně moc," uvedla v rozhovoru pro Livesport Zprávy během právě skončeného Livesport Prague Open.
Momentálně disponuje v žebříčku 10 150 body. Na světovou dvojku a parťačku Taylor Townsendovou má náskok 850 bodů a ještě zhruba o 500 méně jich má třetí Gabriela Dabrowská, která bude s největší pravděpodobností hlavní rivalkou Siniakové v boji o trůn.
Rodačka z Hradce Králové má naprostou pravdu v tom, že ji čeká obhajoba pořádné porce bodů. Ale až počínaje US Open. Do té doby naopak neobhajuje vůbec nic, takže má jedinečnou příležitost svůj náskok v čele žebříčku zvýšit. V Torontu a Cincinnati je pro ni ve hře takřka 2 000 bodů a Townsendová bude odepisovat finále v Montrealu a Dabrowská triumf v Cincinnati.
I tak to ale bude mít Siniaková velmi složité. Kromě obhajoby finále na US Open s Townsendovou, kde loni podlehly právě Dabrowské, zapsala před rokem během asijské tour tituly v Soulu a Wuhanu a semifinále v Ningbu. Townsendová bude mít na asijském kontinentu méně obhajob a Dabrowské se tam loni vůbec nedařilo. Asijská šňůra tak bude zase velkou příležitostí pro Dabrowskou.
"Ani si nedokážu představit, že by se mi to povedlo. Pokud ano, asi by se to nedalo popsat slovy. Bylo by to skvělé, ale nechci na sebe vytvářet tlak. Jsem moc ráda, že se na pozici jedničky držím a dokazuju, že tam patřím," řekla Siniaková, majitelka 11 grandslamových trofejí ze čtyřhry žen.
Kateřina Siniaková :— Zdeněk Perutka (@perdazd) July 27, 2026
"Pošesté zakončit rok jako světová jednička ve čtyřhře? Je to meta, která je pro mě obrovskou motivací. Je to milník, který ještě nikdo nedokázal. Znamenalo by to pro mě strašně moc. Pokud bych to dokázala, asi by se to nedalo popsat slovy." pic.twitter.com/WQn0LdX5zx
A jaký má recept na to, aby myšlenky na post světové jedničky na konci sezony vymazala? "Když se budu soustředit na zápasy a na to, abychom měly ze hry radost, výsledky přijdou. Snad budu mít i trochu štěstí a na konci roku to bude takhle hezké."
Kvůli zdravotní pauze způsobené zraněním kolene musela zrušit turnaje v Praze a Washingtonu. Na kurty se vrátí za pár dní v Torontu, kde nebude hrát čtyřhru s Townsendovou, ale s čínskou veteránkou Shuai Zhang. Townsendová by totiž měla podle informací ze zákulisí spojit síly s legendární Serenou Williamsovou. V Cincinnati už by Siniaková a Townsendová zase mohly hrát bok po boku.
Komentáře
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Co na to říká ten kterej má v hlavě guláš a neustále tady blábolí o tom že tenisti nesledují žebříček ...
Chybi ji nakejch 45 tydnu, to neni ani rok
že tvoja maměnka v hrobě černé zemi spí.
Však ti ona, dcerko,
v nebi u Ježíška místo pěkné vymodlí.