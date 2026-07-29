Dokáže Siniaková překonat rekord Navrátilové? Jsem blízko, ale zároveň i daleko

DNES, 14:45
Téma 27
Kateřina Siniaková je momentálně jasnou deblovou královnou na ženském tenisovém okruhu. A její motivace pro letošní sezonu je jasná. Zkusit překonat rekord legendární Martiny Navrátilové. "Jsem blízko, ale zároveň i daleko. Znamenalo by to pro mě hrozně moc," uvedla v rozhovoru pro Livesport Zprávy.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková je aktuální deblovou královnou (© THOMAS SAMSON / AFP)

Siniaková už pětkrát v kariéře přezimovala na deblovém trůnu. A pokud se jí to povede ještě jednou, stane se absolutní rekordmankou v této statistice a odpoutá se od legendární Navrátilové, s níž se momentálně dělí o prvenství.

"Jsem blízko, ale zároveň i daleko. Obhajuju hodně bodů, což bude náročné, ale tato meta je pro mě obrovskou motivací. Je to milník, který ještě nikdo nedokázal. Znamenalo by to pro mě hrozně moc," uvedla v rozhovoru pro Livesport Zprávy během právě skončeného Livesport Prague Open.

Momentálně disponuje v žebříčku 10 150 body. Na světovou dvojku a parťačku Taylor Townsendovou má náskok 850 bodů a ještě zhruba o 500 méně jich má třetí Gabriela Dabrowská, která bude s největší pravděpodobností hlavní rivalkou Siniakové v boji o trůn.

Rodačka z Hradce Králové má naprostou pravdu v tom, že ji čeká obhajoba pořádné porce bodů. Ale až počínaje US Open. Do té doby naopak neobhajuje vůbec nic, takže má jedinečnou příležitost svůj náskok v čele žebříčku zvýšit. V Torontu a Cincinnati je pro ni ve hře takřka 2 000 bodů a Townsendová bude odepisovat finále v Montrealu a Dabrowská triumf v Cincinnati.

I tak to ale bude mít Siniaková velmi složité. Kromě obhajoby finále na US Open s Townsendovou, kde loni podlehly právě Dabrowské, zapsala před rokem během asijské tour tituly v Soulu a Wuhanu a semifinále v Ningbu. Townsendová bude mít na asijském kontinentu méně obhajob a Dabrowské se tam loni vůbec nedařilo. Asijská šňůra tak bude zase velkou příležitostí pro Dabrowskou.

"Ani si nedokážu představit, že by se mi to povedlo. Pokud ano, asi by se to nedalo popsat slovy. Bylo by to skvělé, ale nechci na sebe vytvářet tlak. Jsem moc ráda, že se na pozici jedničky držím a dokazuju, že tam patřím," řekla Siniaková, majitelka 11 grandslamových trofejí ze čtyřhry žen.

A jaký má recept na to, aby myšlenky na post světové jedničky na konci sezony vymazala? "Když se budu soustředit na zápasy a na to, abychom měly ze hry radost, výsledky přijdou. Snad budu mít i trochu štěstí a na konci roku to bude takhle hezké."

Kvůli zdravotní pauze způsobené zraněním kolene musela zrušit turnaje v Praze a Washingtonu. Na kurty se vrátí za pár dní v Torontu, kde nebude hrát čtyřhru s Townsendovou, ale s čínskou veteránkou Shuai Zhang. Townsendová by totiž měla podle informací ze zákulisí spojit síly s legendární Serenou Williamsovou. V Cincinnati už by Siniaková a Townsendová zase mohly hrát bok po boku.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

27
Přidat komentář
tommr
29.07.2026 15:32
Jsem rád že aspoň Katka je normální a váží si toho že je jednička a zkusí zabojovat o překonání rekordu Navrátilové pokud bude zdravá mělo by se jí to podařit ...
Co na to říká ten kterej má v hlavě guláš a neustále tady blábolí o tom že tenisti nesledují žebříček ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 15:48
Reagovat
paprikovygulas_
29.07.2026 15:54
Guláš je tu. Išla do rozhovoru, kde jej dali otázku či by chcela prekonať rekord Navratilovej, jasne ze odpoveda ano. Asi by bolo blbé odpovedať nie je to picovina. Ale som si istý, že nema v hlave vypočty ako Jindrašek tu hneď začal v clanku prepočítať jednoducho bude sa snažiť vyhrať zápasy a čo bude to bude. Nebude v noci vyťahovať kalkulačky. Akonáhle sa dostaneš na špičkovú úroveň rebríček máš u prdele. Ide o vyhrané turnaje a peniaze.
Reagovat
lana
29.07.2026 15:56
Tak ono jde spíš o to, že to Katce pořád ve všech rozhovorech předhazujou, že je blízko k překonání určitého rekordu, a ona to pak odkývá, ve smyslu, že by to bylo super Nemyslím si, že sama by to někde zmiňovala nebo řešila... A samozřejmě by šlo o to, že by se dostala do čela jakési historické tabulky, ne o "překonání Navrátilové", ale to snad ani nikdo tak nemůže brát
Reagovat
Georgino
29.07.2026 16:18
Viděl bych to podobně, i když do hlavy nikomu nevidíme.
Reagovat
com
29.07.2026 15:18
Královna Kačenka by hlavne mela byt prvni co nejdyl, aby prekonala ten 237 tyden Navratilove smilesmile

Chybi ji nakejch 45 tydnu, to neni ani rok
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 15:22
237 týdnů od kdy se to začalo počítat, ale ve skutečnosti mnohem, mnohem déle
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.07.2026 16:10
mnohem, mnohem déle nikdo nepřekoná.
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 16:14
Pro Anglofily forever
Reagovat
lana
29.07.2026 16:28
Je to tak, psát pořád o "překonávání Navrátilové" je nesmysl. Podobné články a titulky akorát dělají z Katky pěknou naivku, která si myslí, že se s ní může srovnávat (a to si jistě nemyslí ). Pokud se jí podaří překonat "oficiální" rekord, bude to fajn, ale je to zas jiná kapitola...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 16:31
Tady se bavíme o tom rekordu, ale chápu, že to může zavádět, což jsem rozhodně nechtěl. Takže jsem to napsal víc konkrétně. Díky za připomínku :)
Reagovat
paprikovygulas_
29.07.2026 16:34
Máš tu dost pripomienok aj na bulvárnost titulkov za posledné mesiace. Neváhaj sa poučiť aj z nich.
Reagovat
Mantra
29.07.2026 15:13
Uf. Jsem zde
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 15:13
Kdes jako byl?
Reagovat
com
29.07.2026 15:15
já sem tu taky, ale po mě se nikdo neshání
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 15:16
Ty seš tu pořád
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.07.2026 16:10
to si spal sakra dlouho.
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 15:03
Proč je v tom deblu první, to jsem nikdy nepochopil, s jejím podáním, hra na síti taky žádný zázrak, s Martinou se to nedá vůbec srovnávat nebo dokonce kydat o nějakém překonání
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 15:09
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 15:14
Tak se nerozčiluj, zas tak moc jsem neřek.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 15:14
Já se nerozčiluju, to bych použil něco jinýho
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 15:24
Aha, tak novou přezdívku si zatím nemusím vymýšlet?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 15:48
Já ti ban nedal. O tom už dávno nerozhoduju já :) Někdo tě musel nahlásit.
Reagovat
Georgino
29.07.2026 16:16
Jak se to vůbec dělá to banování? To se hlásí premiérovi, nebo jiné pracovně STB, či jen ohlásí na policejní služebně?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.07.2026 16:17
Nebuď trapnej
Reagovat
Georgino
29.07.2026 16:37
Jenže já to fakt netušim. Ani netušim, kdo o tom rozhoduje.
Reagovat
P.T.P.
29.07.2026 16:28
Nebanuj, Kačenko,
že tvoja maměnka v hrobě černé zemi spí.
Však ti ona, dcerko,
v nebi u Ježíška místo pěkné vymodlí.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist