Dolehideová přežila další bitvu. Trevisanové utekla z mečbolů a je poprvé v semifinále

WTA GUADALAJARA - Nepatřila mezi černé koně turnaje a už v prvním kole byla na pokraji vyřazení. O čtyři dny později má na kontě nejcennější skalp i premiérové semifinále na okruhu WTA. A to rovnou na prestižní, 'tisícovce', byť hůře obsazené. Američanka Caroline Dolehideová (25) v mexické Guadalajaře utekla Italce Martině Trevisanové (29) ze čtyř mečbolů a postoupila mezi kvarteto nejlepších. V semifinále ji doplnily krajanka Sofia Keninová (24) a favoritky spodní poloviny pavouka Řekyně Maria Sakkariová (28) a Francouzka Caroline Garciaová (29).

Caroline Dolehideová vyhrála na okruhu WTA pouze 14 zápasů, z toho čtyři v této sezoně, a dvakrát se dostala do čtvrtfinále podniků nižší kategorie WTA 250 (Québec 2017 a Monterrey 2023). Ve světovém žebříčku byla nejvýše na 99. místě.

Životní turnaj pětadvacetiletá Američanka prožívá tento týden na 'tisícovce' v Guadalajaře, kde poprvé na hlavním okruhu porazila víc jak dvě soupeřky, poprvé porazila hráčku TOP 20, zahrála si své největší čtvrtfinále a poprvé postoupila do semifinále.

Přitom měla namále hned v prvním kole s krajankou Peyton Stearnsovou, kterou udolala až po tříhodinovém tie-breakovém obratu, během něhož se čtyřikrát ocitla dva míčky od vyřazení. Následně zdolala další Američanku Sachiu Vickeryovou a proti světové dvacítce Jekatěrině Alexandrovové zaznamenala nejcennější vítězství.

Už třetí třísetový duel během čtyř dnů zvládla ve čtvrtek proti bývalé člence elitní dvacítky a semifinalistce Roland Garros Martině Trevisanové. Italskou přemožitelku nejvýše nasazené Ons Jabeurové zdolala až po odvrácení čtyř mečbolů a bezmála třech hodinách boje 3:6, 7:6, 6:3.

Dolehideová prohrávala 3:6 a 1:4 a za stavu 5:6 a 0:40 čelila třem mečbolům v řadě. Přežila, další mečbol odvrátila v tie-breaku a posilněné sebevědomí pak proměnila v obrat.

"Dnes jsem hlavně musela najít nějakou cestu k vítězství. Když jsem prohrávala, vzpomněla jsem si na radu trenéra a řekla jsem si 'co trénuješ'. Hrála jsem pak své nejlepší údery a nakonec druhý set vyhrála. To mi dodalo spoustu sebevědomí do třetího setu," komentovala šťastná Dolehideová.

111. hráčka světa se stala teprve osmou semifinalistkou turnaje WTA 1000 nefigurující v TOP 100 světového žebříčku a první od Cincinnati 2019, kdy se to povedlo tehdy 153. hráčce světa Světlaně Kuzněcovové. Sama Američanka si v hodnocení zajistila posun minimálně o 50 příček na své nové maximum.

Fernandezová – Keninová 4:6, 7:6, 1:6

V pátečním semifinále Dolehideová vyzve tento týden už potřetí krajanku. Po šesti letech se střetne s o dva měsíce mladší Sofií Keninovou, s níž vede ve vzájemné bilanci 2:1.

Také Keninová vyhrála čtvrtfinále až po takřka tříhodinovém boji. Kanaďanku Leylah Fernandezovou porazila 6:4, 6:7, 6:1 a z posledních devíti utkání si připsala osmé vítězství. V Mexiku vítězka Australian Open 2020 útočí na druhé finále během dvou týdnů, na které předtím čekala tři roky od French Open 2020.

Arangová – Sakkariová 3:6, 4:6

Maria Sakkariová si předloni v Guadalajaře zahrála semifinále Turnaje mistryň a loni si postupem do finále podniku WTA 1000 zajistila druhý start na akci pro osm nejúspěšnějších hráček sezony.

V druhém největším městě Mexika ležícím na západě země se jí daří i letos a dává zapomenout na nepříliš povedené US Open Series. Se třemi soupeřkami neztratila ještě ani set a v žádném z nich neprohrála víc jak čtyři gamy. Ve čtvrtfinále zastavila po výhře 6:3, 6:4 kolumbijské překvapení turnaje z chvostu druhé světové stovky Emilianu Arangovou.

"Dneska docela foukalo. Její hra je složitá, nikdy předtím jsem s ní nehrála a je velmi talentovaná. Hrála uvolněně a bylo vidět, že neměla co ztratit. Vždycky je ošidné hrát s někým takovým. Odehrála skvělý zápas. Jsem ráda, že tady můžu s vámi strávit další večer," radovala se osmadvacetiletá Řekyně.

Nyní ale vítězku jediného turnaje (WTA 250 v Rabatu 2019) Sakkariovou čeká závěrečná fáze soutěže, v níž má velmi nelichotivou bilanci 9 výher a 29 porážek (8:22 v semifinále a 1:7 ve finále), z toho 1:6 v této sezoně. Jediné letošní finále si zahrála v srpnu ve Washingtonu, kde podlehla Coco Gauffové.

Azarenková – Garciaová 3:6, 4:6

O obhájení loňského finále si světová devítka Sakkariová zahraje s Caroline Garciaovou. S o rok starší Francouzkou prohrává ve vzájemné bilanci 1:3, ale poslední duel letos v Dauhá ve třech setech vyhrála.

Devětadvacetiletá Garciaová ve čtvrtfinále porazila 6:3, 6:4 bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou, vzájemnou bilanci upravila na 4:1 a poprvé od března a sérii jedenácti nepovedených turnajů vyhrála tři zápasy po sobě.

"Byl to jeden z těch dnů, kdy se člověk lépe soustředí. Ale na začátku zápasu jsem byla trochu ztuhlá. Připadalo mi, že mám těžké nohy, nicméně podařilo se mi zůstat v klidu a snažila jsem se co nejvíce hýbat. Nikdy nevíte, co se stane, tenis je o pár bodech," řekla světová jedenáctka Garciaová.

• WTA 1000 GUADALAJARA 2 •

Mexiko, tv. povrch, 2.788.468 dolarů

čtvrteční výsledky (21. 09. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Sakkariová (2-Řec.) - Arangová (Kol.) 6:3, 6:4 Garciaová (3-Fr.) - Azarenková (10-Běl.) 6:3, 6:4 Dolehideová (USA) - Trevisanová (It.) 3:6, 7:6 (11:9), 6:3 Keninová (USA) - Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:1