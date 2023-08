Dostal rady a dietní jídelníček. Talentovaný Stricker srazil Tsitsipase i bez čokolády

V roce 2020 si z Paříže odvezl pohár pro vítěze chlapecké dvouhry. Jenže být brilantní v juniorském věku a disponovat nepopiratelným talentem ještě nezaručí, že budete úspěšní i mezi dospělými. Mladík z vesničky Grosshöchstetten, vzdálené asi 15 kilometrů na východ od Bernu, po triumfu na Roland Garros hodně strádal.

Tři roky se potýkal se vzestupy a pády, příliš mu nepomohla ani doba covidu. Za úspěch se tak dalo považovat období loňského roku, kdy se usídlil mezi 150 nejlepšími hráči světového rankingu a směle se mohl přihlašovat do kvalifikací grandslamových turnajů.

Na kliku brány TOP 100 sice zatím nedosáhl, jeho poslední zápas, ve kterém vyřídil v pětisetové bitvě Tsitsipase, se ale dá považovat za průlomový okamžik. Velmi solidně podávající Řek sice nastřílel 22 es a při prvním servisu měl úspěšnost 81 % vyhraných míčů, přesto se musel před švýcarskou nadějí sklonit.

Dominic Stricker falls to the floor after beating Stefanos Tsitsipas at US Open.



Stef served for the match.



1st top 10 win of his life.



1st Grand Slam 3rd round.



You won’t find a happier person in New York than this young man. ❤️



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2023

"Od prvního bodu jsem se cítil skvěle a od začátku jsem si to užíval. Nikdy jsem neporazil někoho jako Stefanos, vždyť on je sedmý na světě. Věřím tomu, že teď naberu sebevědomí. Ale hlavně jsem rád, že jsem si dokázal, že můžu hrát na takové úrovni i v pěti setech," rozplýval se Stricker po výjimečném utkání, ve kterém otáčel skóre z 1:2 na sety k postupu.

Občasné senzace ke grandslamovým turnajům patří, Strickerův úspěch ale nemusí být ojedinělou událostí. Je zřejmé, že po sezonách tápání našel novou cestu. Na turnajích ho doprovází nový mentor Dieter Kindlmann, který v minulosti pomáhal v rozvoji Marii Šarapovové a vedl Madison Keysovou či Arynu Sabalenkovou. A s německým odborníkem se mění i Stricker.

"Vidím v něm hodně talentu, je ale i spousta věcí, na kterých musí zapracovat. Nejde jen o kurt, ale hlavně mimo něj. Potřebuje pochopit, že jen profi přístupem se může posunout nahoru. Je to dennodenní proces, kdy začíná chápat, k čemu je posilovna, kdy je potřeba fyzioterapeut, kdy dělat jakou prevenci a že se musí také dobře plánovat. Snažím se ho učit, co to znamená být profesionálem každý den,“ vypráví Kindlmann, který je přesvědčený o Strickerově potenciálu.

FIRST TOP 10 CAREER WIN!



— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Mladý Švýcar s talentem od přírody prý také dostal "notičky" k novému jídelníčku a začal se smiřovat s tím, že jeho strava bude poněkud dietnější. "Dnes je všechno mnohem vážnější než dřív. Možná pracuji o něco víc než před rokem. A jídelníček? Ne, nejsou to žádné šílené změny, jen je v něm méně cukru a méně čokolády," zmiňuje své dřívější vášně.

O tom, že mu změny jdou k duhu, není sporu. Sice se svou postavou stále patří ke 20 hráčům světové špičky s nejhorším BMI, ale postupný proces naznačuje, že je stále dost prostoru ke zlepšení. "Cítím, že moje tělo je dnes schopné zvládnout čtyři hodiny špičkového tenisu. Na kurtu se cítím lépe než v loňském roce, moje hra zlepšila," ujišťuje Stricker.

Federer zapsal první vyhraný zápas na grandslamu ve svých 18 letech, Wawrinka, když mu bylo 20. Stricker si ještě rok počkal, poprvé se na turnaje velké čtyřky dostal až letos. Krůček po krůčku ale stoupá výš. V Melbourne skončil ve finále kvalifikace, v Paříži se poprvé probojoval do hlavní soutěže, ve Wimbledonu zaznamenal první výhru a nyní v New Yorku je ve už ve třetím kole. Zjevně mu pomáhá i nové nastavení. A Švýcarsko dostává naději, že mu do budoucna vyrůstá nová tenisová osobnost.