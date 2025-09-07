Draper si musí dát delší pauzu. Nejlepší sezona kariéry pro něj končí dalším zraněním
Drapera, jenž na newyorském grandslamu vloni došel do semifinále, potíže omezovaly velkou část roku. Po Wimbledonu, kde vypadl ve druhém kole, vyšetření odhalilo pohmoždění kosti. Na kurty se pak vrátil až na US Open, kde ale zvládl úspěšně odehrát jen jeden zápas.
"Je pro mě velmi těžké to přijmout, protože jsem letos nabíral neuvěřitelnou dynamiku a odehrál skvělé zápasy. Ale tohle už jsem si dříve zažil…a vždycky se vracím silnější, protože jsem motivovaný naplnit svůj potenciál," napsal Brit k příspěvku na instagramu. "Bohužel, moje zranění pažní kosti je něco, co potřebuje klid, a znamená to, že vynechám zbytek roku 2025," dodal.
Draper v březnu v Indian Wells vybojoval premiérový titul z Masters a poprvé pronikl do TOP 10. Dařilo se mu i na tisícovce v Madridu, kde prohrál až ve finále. Do Wimbledonu prožíval svou nejlepší sezony v kariéře. Na domácím grandslamu však už byl limitovaný a skončil ve druhém kole na bývalém finalistovi Marinu Čiličovi. Následně vynechal generálky před US Open, zranění však vyléčit nestihl.
"Velké díky patří každému, kdo mě podporuje na mojí cestě. Nemohu se dočkat, až se vrátím a nechám tam všechno. Uvidíme se brzy," dodal aktuálně sedmý hráč světa, který letos na žebříčku vystoupal až na čtvrtou pozici. Brit po loňské semifinálové účasti v New Yorku triumfoval na dobře obsazené pětistovce ve Vídni a sezonu ukončil osmifinálovou účastí na tisícovce v Paříži. Je tak téměř jisté, že se do konce sezony neudrží v TOP 10.
