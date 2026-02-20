Drtivé vítězství Bartůňkové v Texasu. Ruskou outsiderku vypráskala za necelou hodinu

DNES, 18:37
WTA AUSTIN - Nikola Bartůňková (19) suverénně odstartovala kvalifikaci na podniku WTA v Austinu. Nasazená jednička začala v Texasu drtivým vítězstvím a ruskou outsiderku Mariji Tkačevovou za necelou hodinu hry deklasovala 6:1, 6:1. Do bojů o hlavní soutěž vstoupí také Linda Fruhvirtová (20).
Nikola Bartůňková začala v Texasu naprosto suverénně (© DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bartůňková – Tkačevová 6:1, 6:1

Do hlavní soutěže se Bartůňková těsně nevešla a musí v Austinu absolvovat kvalifikační boje. Coby nasazená jednička a díky skvělé formě má ale velkou šanci se do hlavní fáze texaského turnaje dostat.

Začala výborně. V úvodním kole kvalifikačních bojů potřebovala na postup pouhých 55 minut a nedala sebemenší šanci Tkačevové. Češka dominovala na vlastním servisu, nečelila ani jednomu brejkbolu a dohromady na podání ztratila jen devět fiftýnů.

Proti ruské outsiderce ovšem úřadovala i na returnu. Po prvním i druhém servisu soupeřky získala více než polovinu bodů a na příjmu využila pět ze svých osmi brejkbolových příležitostí.

Bartůňková drtivým vítězstvím navázala na vynikající vstup do sezony a letošní bilanci si vylepšila na 8:3. Při debutu na dospělých grandslamech se probila na Australian Open z kvalifikace až do třetího kola a teď v Austinu hraje svůj první turnaj po čtvrtfinále v domácí ostravské hale.

O místo v hlavní soutěži se talentovaná Češka utká s domácí nasazenou desítkou Louisou Chiricovou.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 250 v Austinu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
