Drtivé vítězství Bartůňkové v Texasu. Ruskou outsiderku vypráskala za necelou hodinu
Bartůňková – Tkačevová 6:1, 6:1
Do hlavní soutěže se Bartůňková těsně nevešla a musí v Austinu absolvovat kvalifikační boje. Coby nasazená jednička a díky skvělé formě má ale velkou šanci se do hlavní fáze texaského turnaje dostat.
Začala výborně. V úvodním kole kvalifikačních bojů potřebovala na postup pouhých 55 minut a nedala sebemenší šanci Tkačevové. Češka dominovala na vlastním servisu, nečelila ani jednomu brejkbolu a dohromady na podání ztratila jen devět fiftýnů.
Proti ruské outsiderce ovšem úřadovala i na returnu. Po prvním i druhém servisu soupeřky získala více než polovinu bodů a na příjmu využila pět ze svých osmi brejkbolových příležitostí.
Bartůňková drtivým vítězstvím navázala na vynikající vstup do sezony a letošní bilanci si vylepšila na 8:3. Při debutu na dospělých grandslamech se probila na Australian Open z kvalifikace až do třetího kola a teď v Austinu hraje svůj první turnaj po čtvrtfinále v domácí ostravské hale.
O místo v hlavní soutěži se talentovaná Češka utká s domácí nasazenou desítkou Louisou Chiricovou.
