Dva povrchy, dvě parťačky. Siniaková měsíc po French Open ovládla Wimbledon s Townsendovou

First Grand Slam together, first title together



Katerina Siniakova and Taylor Townsend defeat Gabriela Dabrowski and Erin Routliffe 7-6(5), 7-6(1) to claim the Ladies' Doubles Trophy #Wimbledon pic.twitter.com/wOCXcMAqp6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024