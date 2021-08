Dvaadvacetiletá Vondroušová se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem

Dvaadvacetiletá Vondroušová a o dva roky starší Šimek se dali dohromady zhruba před šesti lety. Znají se ale už odmala, mají společnou lásku k tenisu, poslouchají stejnou hudbu a shodnou se i při výběru filmů.

Šimek byl rovněž talentovaným tenistou, jenže zranění mu nedovolila v kariéře pokračovat. Svou nyní již snoubenku tak alespoň pravidelně doprovází na turnajích a byl i svědkem jejího senzačního finálového tažení na předloňském French Open. K zasnoubení Vondroušové pogratulovala řada kolegyň z ženského tenisového okruhu.

Vondroušová momentálně po povedeném vystoupení pod pěti kruhy odpočívá, ale už za pár dní se vrátí do tenisového kolotoče. V příštím týdnu by měla účinkovat na velké akci v Cincinnati, v plánu má i menší podnik v Chicagu a pak grandslamové US Open.