Džabúrová v Madridu vyřadila Halepovou a zahraje si první semifinále na klasické antuce

Ons Džabúrová se v úvodních měsících letošní sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Na sérii alespoň tří vítězství dosáhla až na začátku antukového jara v Charlestonu, kde ve finále podlehla Belindě Bencicové. Další generálku odehrála ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále ve třech setech nestačila na Paulu Badosaovou.

Do závěrečných kol se probojovala i v Madridu, ačkoli měla potíže s Jasmine Paoliniovou, kvalifikantkou Varvarou Gračevovou i svou poslední přemožitelkou Bencicovou. Paradoxně nejjednodušší bylo pro 27letou Tunisanku dnešní čtvrtfinále, v němž přejela 6-3 6-2 Simonu Halepovou, která odehrála první turnaj pod vedením nového kouče Patricka Mouratogloua a se dvěma triumfy a dvěma dalšími finále se řadí k nejúspěšnějším hráčkám Mutua Madrid Open.

Džabúrová za hodinu a pár minut předvedla jediné zaváhání na vlastním servisu, a to ve třetím gamu zápasu, využila čtyři z pěti brejkbolů a srovnala vzájemnou bilanci s bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou na 2-2.

ONS EN FUEGO



An outstanding performance from @Ons_Jabeur as she powers past Halep, 6-3, 6-2 to reach the final 4!#MMOPEN pic.twitter.com/OOGnVK16rE