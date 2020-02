Edmund v New Yorku vyhrál finále se Seppim a i druhý titul slaví v hale

ATP NEW YORK - Kyle Edmund při svém debutu ovládl podnik v New Yorku a ve svém třetím finále na turnajích ATP získal druhý titul, i druhý triumf slaví v hale. Pětadvacetiletý Brit ve finále přehrál o deset let staršího Andrease Seppiho, který se své první trofeje od října 2012 nedočkal, a vyhrál s italským veteránem i pátý souboj na tvrdém povrchu.