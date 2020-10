Emoce v Antverpách: Jsi opilý? reagoval Chačanov na chyby sudího a praštil do umpiru. Po zápase si podali ruce

V Antverpách nemají tenisté k dispozici 'jestřábí oko', přitom ve čtvrtfinále mezi Karenem Chačanovem a Danem Evansem by se jim častokrát hodilo. A tak po špatných či sporných rozhodnutích rozhodčího plály emoce.



Všechno začalo v prvním setu, kdy Chačanov vedl 4-2 a při svém podání za stavu 15-30 poslal prudkou smeč několik centimetrů před základní čáru. Lajnový sudí sice mlčel, ale egyptský rozhodčí Adel Nour z umpiru zahlásil aut a fiftýn daroval Britovi.



To ruského tenistu rozpálilo a pustil se do diskuze s Nourem. "Tohle byl jako aut? Tomu nerozumím," zvyšoval hlas Chačanov. "Svým rozhodnutím si jsem jistý, byl to aut" snažil se rozhodčí přesvědčit ruského tenistu. "Dobře, po zápase půjdeme a podíváme se na to spolu, OK?" snažil se už Chačanov soustředit na další výměny.



Další sporný moment nastal za stavu 6-3 a 3-2 při servisu Rusa. Ten se domníval, že soupeřův return šel do autu a znovu byl nespokojený. Kam ale míček dopadl, žádný záběr neodhalil.



Chačanov game nakonec získal poté, co Evansův lob dopadl těsně do autu. A to se pro změnu nelíbilo Britovi, který uzavřel diskuzi se slovy "zku*vený cirkus".







Vedení 6-3 a 4-2 ale Chačanov neudržel. V tie-breaku mu mečbol Evans odvrátil přímým bodem z podání a jen o pár chvil později dostala jeho psychika další ránu.



V tie-breaku za stavu 7-7 Evans zahrál útočný forhend ven z kurtu a k Rusovo zděšení nikdo se sudích aut nezahlásil. Chačanov se chytal za hlavu, trenéři v publiku nechápavě rozhazovali rukama.



"To je vtip? Každý viděl, že to bylo v autu. Jsi opilý? Co tu děláš? To tady nemusíš být," rozčiloval se Chačanov směrem k nejistému Nourovi.



Evans při následném setbolu trefil další přímý bod z podání a natlakované emoce v Chačanovovi bouchly. 24letý Rus cestou na lavičku nakopl reklamní banner u sítě, dvakrát praštil raketou do umpiru a odešel do šaten.



Chačanov nakonec zápas po více než dvou a půl hodinách boje prohrál 6-3 6-7 4-6, ale po vyřazení se nevymlouval a naopak vzal sporná rozhodnutí sportovně a postavil se k situaci jako chlap.



"Byl to emotivní, komplikovaný a náročný zápas. Po zápase jsem s rozhodčím mluvil a za své chyby se mi omluvil. Bylo mu to líto. Já se mu omluvil za své nevhodné chování," napsal Chačanov druhý den po zápase na sociální sítě.



"Všichni jsme jen lidé, kteří dělají chyby. Nechtěl jsem nikoho urážet a takhle se chovat. V klíčových okamžicích jsem nedokázal ovládnout emoce, což se nakonec projevilo i ve výsledku," kál se 17. hráč světa Chačanov.



Příští týden se představí ve Vídni, kde se v prvním kole utká s Bulharem Grigorem Dimitrovem.