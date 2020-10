Evans v Antverpách po obratu a odvrácení mečbolu vyřadil Chačanova

Dan Evans po restartu sezony vyhrál jen dva zápasy, od postupu do 2. kola US Open utrpěl pět porážek po sobě. Sérii přerušil až v Antverpách, kde se nejprve rozehrál v exhibiční soutěži Ultimate Tennis Showdown a dnes přidal už třetí výhru na halovém podniku ATP 250.



Třicetiletý Brit po výhrách nad Italem Carusem a Američanem Tiafoem vyřadil i třetího nasazeného Karena Chačanova. S o šest let mladším Rusem si v dramatickém duelu několika nepřesných rozhodnutích umpirového rozhodčího poradil po více než dvou a půl hodinách boje 3-6 7-6 6-4.



Evans porazil Chačanova podobně jako v únoru v hale v Rotterdamu po obratu. Dnes prohrával 3-6 a 2-4, do té doby nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů. Uspěl až na sedmý pokus v osmé hře druhé sady a vynutil si tie-break. V něm přímým bodem z podání odvrátil mečbol a díky dalšímu spornému momentu dostal zápas do třetího dějství.



Frustrovaný Chačanov po prohraném druhém setu nakopl reklamní banner na síti, raketou praštil do umpiru a odešel do šaten. Po návratu na kurt ihned přišel o podání, sám si nevypracoval žádný brejkbol a stejně jako před týdnem v Petrohradu skončil ve čtvrtfinále.







Evans, který měl v roce 2017 pozitivní test na kokain a vyfasoval roční trest, v sobotu bude hrát proti Francouzi Ugu Humbertovi o své celkově třetí finále na okruhu ATP. V Sydney 2017 i Delray Beach 2019 na titul nedosáhl.



V Antverpách se Evans může stát třetím britským šampionem v řadě, neboť poslední dva ročníky European Open vyhráli jeho krajani Kyle Edmund a Andy Murray.



Dobrou formu má v Antverpách Alex de Minaur. Australský mladík v Belgii už o víkendu vyhrál Ultimate Tennis Showdown, v úterý v prvním kole otočil duel s Richardem Gasquetem, ve středu přehrál Feliciana Lópeze a dnes za necelou hodinu hry smetl 6-3 6-0 Američana Marcose Girona.



V semifinále na jednadvacetiletého de Minaura čeká Grigor Dimitrov (h2h 0-1). Bulharovi k postupu do prvního semifinále po koronavirové pauze stačilo vyhrát jediný zápas (nad Andújarem), neboť v prvním kole měl jako nasazená čtyřka volný los a dnes proti němu nenastoupil Milos Raonic. Kanadského tenistu do hry nepustilo zranění břišního svalu.





• ATP 250 ANTVERPY •

Belgie, tv. povrch / hala, 472.590 eur

páteční výsledky (23. 10. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Evans (Brit.) - Chačanov (3-Rus.) 3-6 7-6(7) 6-4 Dimitrov (4-Bulh.) - Raonic (5-Kan.) bez boje De Minaur (8-Austr.) - Giron (USA) 6-3 6-0 Humbert (Fr.) - Harris (JAR) 6-3 7-6(2)