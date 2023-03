Etcheverry v Santiagu vyřadil Báeze. V prvním finále narazí na domácího Jarryho

Ještě před třemi týdny byste výhry téměř dvoumetrového Tomáse Martína Etcheverryho na turnajích ATP spočítali na prstech jedné ruky. Nyní by vám k tomu dvě ruce nestačily.



Před čtrnácti dny si na domácí antuce v Buenos Aires zahrál poprvé ve čtvrtfinále turnaje ATP a nyní v chilském Santiagu 23letý argentinský antukář své maximum znovu posunul. A hned dvakrát.



Navíc si proti dvěma krajanům připsal dva žebříčkově nejcennější skalpy. Ve čtvrtek vyřadil 32. hráče světa Francisca Cerúndola a v sobotu při své premiéře v semifinále překvapil výhrou 7-5 6-3 nad 35. mužem světového hodnocení Sebastiánem Báezem.



Etcheverry o rok mladšímu Báezovi, který před třemi týdny v Córdobě získal druhý titul a v Santiagu obhajoval finále, nenabídl ani jeden brejkbol. Dokonce v žádném z jedenácti gamů při svém podání neztratil víc jak dva fiftýny, po 98 minutách hry zvítězil 7-5 6-3 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 3-3.



"Vážně tomu nemohu uvěřit. Je to sen pro mě, pro mou rodinu, kamarády a všechny lidi, co mi pomáhají dosáhnout mých cílů. Je top úžasné a zítra si to pokusím užít. To je klíč pro mé velké finále," řekl Etcheverry, jenž si ve světovém žebříčku zajistil posun na nové kariérní maximum (61. místo), v případě triumfu by vyletěl do elitní padesátky.



"Dnes jsem hrál poprvé v semifinále a cítím se teď hodně sebevědomě. Doufám, že v tom zítra budu pokračovat, protože teď hraju na opravdu vysoké úrovni," těší se rodák z La Plata.







O titul se vítěz tří challengerů Etcheverry utká s domácím Nicolasem Jarrym, s nímž vyhrál všechny tři vzájemné duely. 27letý Chilan si semifinále zahrál podruhé během dvou týdnů a v Santiagu uspěl. Se Španělem Jaumem Munarem prohrával 1-6 a 0-2, ale vývoj otočil a zvítězil 1-6 7-6 6-1.



"Snažil jsem se jít výměnu po výměně a čerpat energii z fanoušků," řekl po třetí třísetové výhře v řadě Jarry, jenž ve třetím setu ztratil jen dva míčky po svém podání. Z posledních deseti zápasů prohrál jen s Carlosem Alcarazem.



Jarry postoupil do finále počtvrté v kariéře a poprvé od července 2019, kdy ve švédském Bastadu získal jediný titul na okruhu ATP. Následně prohrál 14 z 15 zápasů a v roce 2020 dostal téměř roční distanc za doping.



"Je úžasné hrát v Chile a dokázat postoupit do finále. Pořád si vybavuju, jak jsem jako dítě sledoval tenhle turnaj ve Vina del Mar. Díval jsem se na Fernanda (Gonzáleze), Nicolase (Massúa), Marcela (Riose) a teď jsem tady ve finále já," radoval se Jarry, který do finále turnaje ATP postoupil jako první od roku 2021, kdy Cristian Garín triumfoval právě v Santiagu.

• ATP 250 SANTIAGO •

Chile, antuka, 718.245 dolarů

sobotní výsledky (04. 03. 2023) • Dvouhra - semifinále • Etcheverry (Arg.) - Báez (3-Arg.) 7-5 6-3 Jarry (Chile) - Munar (Šp.) 1-6 7-6(4) 6-1 • Čtyřhra - finále • Pellegrino/Vavassori (It.) - Seyboth Wild/Soto (Braz./Chile) 6-4 3-6 12-10