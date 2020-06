Evans nabádá Djokoviče, aby US Open hrál. Omezení podle něj nejsou tak hrozná a hráčům to pomůže finančně

Americká tenisová federace by měla svůj verdikt ohledně letošního US Open oznámit zhruba do dvou týdnů. Starosta by newyorskému grandslamu dal zelenou, pokud se bude hrát bez fanoušků, a z mnoha zdrojů je evidentní, že Američané dělají vše pro to, aby se letošní ročník obvykle závěrečného grandslamu uspořádal a jsou ochotni zavést velmi přísné podmínky k zajištění bezpečnosti všech.

Ty jsou podle Djokoviče extrémní. "Neměli bychom vůbec přístup na Manhattan, museli bychom spát v hotelích blízko letiště, dvakrát až třikrát týdně by nás testovali a mohli bychom si s sebou přivést jen jednoho člověka, což podle mě není možné. Potřebujete nejen kouče, ale i kondičního trenéra a fyzioterapeuta."

Podle Evanse ale toto není dostatečný argument, aby se letošní ročník US Open neuskutečnil. "Nemyslím si, že mít s sebou jen jednoho člověka, je takový problém. Většina účastníků cestuje jen s jedním člověkem, koučem," řekl 28. hráč světa. "Ne každý cestuje s fyzioterapeutem a kondičním trenérem jako Novak, takže tohle neberu jako argument. Početnější realizační tým mají obvykle jen ti nejlepší."

Není to jen Djokovič, kdo má z tak brzkého návratu na mezinárodní turnaje obavy. Rafael Nadal se vyjádřil, že by teď do New Yorku rozhodně neletěl a osobně by byl pro, aby k restartu sezony došlo až v momentě, kdy bude stoprocentně zajištěno bezpečí všech zúčastněných. Roger Federer, Petra Kvitová nebo Barbora Strýcová by zase neradi hráli bez fanoušků.

Evans si však myslí, že by se nemělo koukat pouze na zdraví, i když je samozřejmě důležité, ale také na to, že jsou tenisté aktuálně bez výdělků. Obzvláště žebříčkově níže postaveným hráčům by už jen účast v hlavní soutěži (loni za prohru v prvním kole byla odměna 58 tisíc dolarů, což je cca 1,37 milionu korun) výrazně pomohla.

"Je skvělé, že ATP a další organizace do fondu vybrali přes 6 milionů dolarů, ale momentálně není nic lepšího než finanční odměna za účast na grandslamech. Proto by se podle mě měli všichni hráči včetně Novaka a Rafy shodnout na tom, že se hrát má, aby se pomohlo žebříčkově níže postaveným tenistům. Samozřejmě to není jen o penězích, zdraví je velmi důležité, ale pokud budeme moci hrát, tak by se Novak měl smířit s tím, že prostě bude chvíli cestovat jen s jedním člověkem."

Sezona je přerušená už od března a hrát se nebude minimálně do konce července. Další rozhodnutí padne možná už ve středu, na kdy má ATP se svými hráči naplánovanou videokonferenci o osudu zbytku sezony.