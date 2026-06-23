Exemplární trest pro Vondroušovou? Jako byste policistům odmítli dechovou zkoušku

DNES, 14:25
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Markéta Vondroušová se dozvěděla verdikt Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Má na čtyři roky zastavenou činnost. Bezprostředně poté, co zpráva obletěla svět, se vyrojila spousta zpráv, ve kterých kolegové z tenisového prostředí českou hráčku podporují. Také ovšem dávají za pravdu soudu...
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Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová má zastavenou činnost na čtyři roky (© Tobias Schwarz / AFP)

Trest na čtyři roky je opravdu výjimečná záležitost. Zvlášť když u české tenistky nebyl zjištěn dopingový nález.

Čím se tedy vlastně Vondroušová provinila? Ano, odmítla se podrobit dopingové zkoušce. Jenže tam zřejmě všechno jen začalo. Wimbledonská vítězka a majitelka olympijské medaile totiž začala hrát s tenisovými strážci pořádku příliš vysokou hru.

Jako byste policistům řekli, že odmítáte dechovou zkoušku.

A pak si je ještě vyfotili a umístili snímek na sociální sítě a pro desítky tisíc svých fanoušků ze sebe v několika desítkách řádků udělali ublížené. Přesně to totiž Vondroušová udělala.

Možná právě tenhle tah z ní udělal v očích ITIA sportovkyni, která se stala exemplárním případem. Česká tenistka totiž zvolila nebývale otevřenou a možná až teatrální obhajobu. Zde nejde jen o český pohled či názor kamarádů a přátel. Je potřeba se na celou situaci podívat z odstupu a také očima ITIA.

Wimbledonská šampionka arbitry naštvala...

Vondroušová se naštvala na dopingové kontrolory. Žádá víc respektu

Když máte problém, většinou ho řešíte potichu. Možná najmete právníky, ale chcete, aby to proběhlo tak, aniž by si toho svět všimnul.

Vondroušová však tenisovou terminologií řečeno rozehrála hodně agresivní obranu. Použila sociální sítě, začala psát o svých pocitech a zmínila i duševní zdraví. Prostě šla na hranu možného. Udělala ze sebe oběť ještě před soudem.

Argumentovala tím, že dopingová kontrola za ní dorazila na adresu mimo čas, který měla uvedený v systému. Sportovci do aplikace ADAMS zapisují, kdy a kde jsou k dispozici, to však není jediné vodítko pro komisaře. Ti mohou sportovce zastihnout i v jiných momentech. Na tréninku, při zápasech, ale třeba i na ulici. I náhodně. Ano, i tak jsou řády postavené.

Vondroušová se bohužel dopustila jedné chyby, která spustila reakci za reakcí. Vše vygradovalo nekompromisním verdiktem.

Kdyby dopingové komisařce neotevřela dveře, vlastně by se nic nestalo. Prostě ji nešlo zastihnout. Jenže poté, co odemkla a pustila se do konfrontace – a odmítla odevzdat vzorek, začal příběh, ve kterém nemohla vyhrát.

Možná i proto exemplární trest.

O tom, že Vondroušová prožívala jedno z nejhorších období svého života, není sporu. Psala o sedmi měsících úzkosti. Nelze se divit tomu, že se tenisu začala programově vyhýbat. Možná mohla hrát, ale odhlašovala turnaje jeden za druhým. Raději trávila čas ve společnosti přátel – a i zde si dávala záležet, aby to svět viděl. Neskrývala, že místo Roland Garros vyrazila radši někam pryč.

Český tenis reaguje na trest Vondroušové. Je to konec její kariéry

I to byla její obrana.

Bohužel, jedné z nejtalentovanějších a stále velmi mladých tenistek světa přerušila kariéru jedno špatné rozhodnutí. A kdo ví, jestli vůbec ještě najde chuť na návrat.

Případ se zřejmě dostane na stůl Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). Ta by mohla trest zmírnit, což není vůbec vyloučené. Ale i kdyby se Vondroušová na tenisové kurty vrátila, šrámy v její duši už zůstanou…

Její případ se může stát precedensem. Dostala obrovskou podporu od řady hráček. A to, jak mnohdy nedůstojně probíhají kontroly sportovců, se začalo hodně řešit...

Tomáš RambousekTomáš Rambousek (@ Livesport)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

26
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horska.kraslice
23.06.2026 15:08
Trošku paradoxní je, že před rokem ten titul z Berlína získala po zdolání velmi kvalitních soupeřek právě Maky....
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horska.kraslice
23.06.2026 15:10
Patří dolů k příspěvku misy.
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vojta912
23.06.2026 14:50
Když Makyna nemá mozkovou kapacitu, měl ji mít aspoň někdo v jejím týmu a říct. Makyno vypni Instáč, máme top sportovního právníka od Sinnera a Igy, dovolit si ho můžeme, jen prosim buď zticha a řiď se tim co ti řekne.

Ale to ne a ted se každý strašně diví
Typické čecháčství. Udělat pruser, chovat se jak jelito a pak se cítit být vlastně oběti
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peek
23.06.2026 14:53
4 roky je za tohle prostě moc
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wymwsze
23.06.2026 15:16
Na západě normální. Tam některým projde uřezání hlavy a jiní jdou sedět za necitlivé odsouzení tohoto aktu.
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peek
23.06.2026 14:49
Tzv. čistota sportu je stejně chiméra. Aby toho bylo dosaženo, nuselo by se to praktikovat jako v začátcích olympijských her v Řecku: zavřít na rok všechny sportovce do kempu, kde by dostávali stejnou stravu a závodili by nazí. Teď mají úplně rozdílné podmínky, vybavení, týmy, trénink, doplňky stravy, oblečení atd. atd. Těch pár (desítek) zakázaných látek na seznamu, který se navíc pořád mění, to nevytrhne.
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PTP
23.06.2026 15:13
No něco by se dalo převzít, hlavně u holek
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Frick
23.06.2026 15:17
Užívejme chvil, kdy je to tak ze 4/5 aplikováno aspoň v beachi.
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falcon_heavy
23.06.2026 14:49
Dnes ITIA zveřejnila dalši detaily případu, mj. to, že byla komisařkou výslovně upozorněna na to, co se stane, když odmítne poskytnout vzorek a Markéta i přesto protokol o odmítnutí podepsala...

Její případ se precedensem možná stane, ale jinak než si autor zřejmě myslí. Její případ není o přehnaně tvrdých řádech nebo necitlivých kontrolách. Její příklad je smutnou ukázkou toho, jak se jedním hloupým rozhodnutím dostanete do průšvihu a následně sérií dalších hloupých rozhodnutí "úspěšně" torpédujete veškeré šance na obhajobu.
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misa
23.06.2026 15:11
Kvůli hlouposti přijde o desítky milionů korun, které už nevydělá a navíc jí samozřejmě všichni sponzoři zruší smlouvy
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tenisman1233
23.06.2026 14:44
Já to vidím stejně jako Dušan Lojda,trest přijít musí přijít,ale.zničit jí kariéru je extrémní.
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falcon_heavy
23.06.2026 14:49
Jí nikdo karíéru nezničil. Zničila si ji sama.
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tenisman1233
23.06.2026 14:51
Délka trestu + úplný zákaz hraní tenisu jí zničí kariéru.
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falcon_heavy
23.06.2026 14:52
Kariéru si zničila sama. Trest je důsledkem její hlouposti.
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peek
23.06.2026 14:54
Je to ale nesmysl. Trest má být za prokázaný doping, ne za tohle.
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falcon_heavy
23.06.2026 14:59
Naopak, dává to velký smysl. Odmítnutí se nesmí vyplatit.
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tenisman1233
23.06.2026 14:54
Ale 4 roky je prostě moc.
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falcon_heavy
23.06.2026 14:59
Pokud se nemá antidopingový systém rozpadnout, tak bohužel není...
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tenisman1233
23.06.2026 15:04
Ano,proto všichni kdo to říkají ,že ten trest je ustřelený chtějí zrušit antidopingový systém.
To samozřejmě tak není,
Tvářit se že ITIA jsou,,féroví",i když to tak zdaleka není
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falcon_heavy
23.06.2026 15:05
ITIA má spoustu problémů k řešení, ale v případě Markéty trest férový je, bohužel.
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farr
23.06.2026 14:43
Přijde mě kdyby ITIA měla tu pravomoc tak klidně Markétu pošlou i na el. křeslo. Jde tu vyloženě o pomstu, že se jim vzřepěla i když zvolila asi nejméně chytrý způsob.... Trest dostat musí, ale zda tuto cílenou likvidaci posvětí i CAS to pochybuju. Nechat nikým nevolenou pochybnou organizaci s dvojím metrem jménem ITIA páchat "zločiny proti lidskosti" by nemělo být dovoleno.
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farr
23.06.2026 14:44
*vzepřela
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tenisman1233
23.06.2026 14:49
Bohužel ITIA nezachází se všemi stejným metrem a to nechci tento případ srovnávat s Sinnerem a Swiatek.
Co se ale srovnávat dá je Iga a Niki B.
Bartůňková dostala trest za to stejné jako Polka s tím,že nesměla vůbec trénovat(12-6 měsíců) ,Iga dostala měsíc prakticky za to stejné a zacházení se s ní úplně jinak.
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farr
23.06.2026 14:59
No ale to je jen špička ledovce těch případů - podvodů a manipulace bude mnohem víc. Jako srovnávat to nemusíme ale z logiky věci je to úplně jasné máš prachy máš vliv a samozřejmě nejdeš proti vrchnosti hlavou proti zdi jako Markéta tak se to "dycky" nějak udělá. Jednoznačně celou tu organizací zrušit a ať to je radši celý pod WADOU. Nechápu proč tenis vlastně musí vykrmovat tyhle darmožrouty?
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falcon_heavy
23.06.2026 15:01
Protože se v tenise pohybuje spousta podvodníků.
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misa
23.06.2026 14:42
Štěstí že se výše trestu zveřejnila až toto pondělí a ne v průběhu minulého týdne, jinak by to úplně zastínilo dva tituly Lindy a Marušky...
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