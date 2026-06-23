Exemplární trest pro Vondroušovou? Jako byste policistům odmítli dechovou zkoušku
Trest na čtyři roky je opravdu výjimečná záležitost. Zvlášť když u české tenistky nebyl zjištěn dopingový nález.
Čím se tedy vlastně Vondroušová provinila? Ano, odmítla se podrobit dopingové zkoušce. Jenže tam zřejmě všechno jen začalo. Wimbledonská vítězka a majitelka olympijské medaile totiž začala hrát s tenisovými strážci pořádku příliš vysokou hru.
Jako byste policistům řekli, že odmítáte dechovou zkoušku.
A pak si je ještě vyfotili a umístili snímek na sociální sítě a pro desítky tisíc svých fanoušků ze sebe v několika desítkách řádků udělali ublížené. Přesně to totiž Vondroušová udělala.
Možná právě tenhle tah z ní udělal v očích ITIA sportovkyni, která se stala exemplárním případem. Česká tenistka totiž zvolila nebývale otevřenou a možná až teatrální obhajobu. Zde nejde jen o český pohled či názor kamarádů a přátel. Je potřeba se na celou situaci podívat z odstupu a také očima ITIA.
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Když máte problém, většinou ho řešíte potichu. Možná najmete právníky, ale chcete, aby to proběhlo tak, aniž by si toho svět všimnul.
Vondroušová však tenisovou terminologií řečeno rozehrála hodně agresivní obranu. Použila sociální sítě, začala psát o svých pocitech a zmínila i duševní zdraví. Prostě šla na hranu možného. Udělala ze sebe oběť ještě před soudem.
Argumentovala tím, že dopingová kontrola za ní dorazila na adresu mimo čas, který měla uvedený v systému. Sportovci do aplikace ADAMS zapisují, kdy a kde jsou k dispozici, to však není jediné vodítko pro komisaře. Ti mohou sportovce zastihnout i v jiných momentech. Na tréninku, při zápasech, ale třeba i na ulici. I náhodně. Ano, i tak jsou řády postavené.
Vondroušová se bohužel dopustila jedné chyby, která spustila reakci za reakcí. Vše vygradovalo nekompromisním verdiktem.
Kdyby dopingové komisařce neotevřela dveře, vlastně by se nic nestalo. Prostě ji nešlo zastihnout. Jenže poté, co odemkla a pustila se do konfrontace – a odmítla odevzdat vzorek, začal příběh, ve kterém nemohla vyhrát.
Možná i proto exemplární trest.
O tom, že Vondroušová prožívala jedno z nejhorších období svého života, není sporu. Psala o sedmi měsících úzkosti. Nelze se divit tomu, že se tenisu začala programově vyhýbat. Možná mohla hrát, ale odhlašovala turnaje jeden za druhým. Raději trávila čas ve společnosti přátel – a i zde si dávala záležet, aby to svět viděl. Neskrývala, že místo Roland Garros vyrazila radši někam pryč.
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I to byla její obrana.
Bohužel, jedné z nejtalentovanějších a stále velmi mladých tenistek světa přerušila kariéru jedno špatné rozhodnutí. A kdo ví, jestli vůbec ještě najde chuť na návrat.
Případ se zřejmě dostane na stůl Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). Ta by mohla trest zmírnit, což není vůbec vyloučené. Ale i kdyby se Vondroušová na tenisové kurty vrátila, šrámy v její duši už zůstanou…
Její případ se může stát precedensem. Dostala obrovskou podporu od řady hráček. A to, jak mnohdy nedůstojně probíhají kontroly sportovců, se začalo hodně řešit...
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Ale to ne a ted se každý strašně diví
Typické čecháčství. Udělat pruser, chovat se jak jelito a pak se cítit být vlastně oběti
Její případ se precedensem možná stane, ale jinak než si autor zřejmě myslí. Její případ není o přehnaně tvrdých řádech nebo necitlivých kontrolách. Její příklad je smutnou ukázkou toho, jak se jedním hloupým rozhodnutím dostanete do průšvihu a následně sérií dalších hloupých rozhodnutí "úspěšně" torpédujete veškeré šance na obhajobu.
To samozřejmě tak není,
Tvářit se že ITIA jsou,,féroví",i když to tak zdaleka není
Co se ale srovnávat dá je Iga a Niki B.
Bartůňková dostala trest za to stejné jako Polka s tím,že nesměla vůbec trénovat(12-6 měsíců) ,Iga dostala měsíc prakticky za to stejné a zacházení se s ní úplně jinak.