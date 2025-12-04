Kontroloři sedí v obýváku a čekají, až se vyčůráme? Je to o respektu, zlobí se Vondroušová

DNES, 09:15
Téma 15
Je to téma, které je napříč nejen tenisovým světem často diskutováno. A kritizováno. Že špičkoví sportovci musí být pod dohledem dopingových komisařů, je jasné. Hranice mezi povinností tenistů být určitý čas k dispozici pro odběr vzorků a zasahováním do soukromí je velmi tenká. Nově se se svou zkušeností podělila Markéta Vondroušová (29).
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová má za sebou nepříjemnou zkušenost s dopingovým komisařem (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Pravidla pro dopingové kontroly jsou neúprosná. Tenisté musí být každý den v určitou hodinu k dispozici pro případné odevzdání vzorků, prakticky neustále tak musí hlásit místo svého pohybu. A to kdykoliv. Pokud takovou kontrolu zmeškají, musí čelit mnohdy vážným důsledkům.

Jak takové kontroly vypadají v praxi, se svěřila na sociálních sítích wimbledonská šampionka Vondroušová. "Každý den máme jednu konkrétní hodinu, kdy musíme být doma kvůli dopingové kontrole. Já to dodržuju – každý jeden den. Dnes ale tester přišel ve 20:15 a řekl mi, že můžou přijít kdykoliv a že mě musí testovat hned teď," píše tenistka.

A pokračuje: "Když jsem ho upozornila, že je to mimo moje okno a silný zásah do soukromí, dostala jsem odpověď: ‚Tohle je život profesionálního sportovce.‘"

Rodačce ze Sokolova tak jako řadě dalších hráčů a hráček leží v krku nejasně nastavená pravidla. "Je normální, aby dopingoví kontroloři večer seděli hráčkám v obýváku a čekali, až se vyčůráme? Tohle není o vyhýbání se testům – tohle je o respektu."

"O respektu k pravidlům, která my plníme, a k osobnímu životu, na který máme právo po celém dni na kurtu. Pravidla mají platit pro všechny. I pro ty, kdo je vymáhají," uzavřela tenistka.

Případy dopingových kauz se staly v posledních letech častým tématem napříč celým sportovním světem. Především pak nejasné posuzování výše trestů, a to jak v případě pozitivních dopingových nálezů u Jannika Sinnera, Igy Šwiatekové, Simony Halepové, Marie Šarapovové či třeba Nikoly Bartůňkové, která dostala šestiměsíční zákaz činnosti.

Nejcennější skalpy Češek v roce 2025: Vondroušová smetla světovou jedničku, Nosková přemohla Pegulaovou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
04.12.2025 11:36
Don't piss me off!
Reagovat
GaelM
04.12.2025 11:33
Věřím že ani antidopingovka není všemocný orgán bez kontroly. Tak místo stěžování na sítích by bylo fajn podat oficiální stížnost na postup kontrolorů a pokud opravdu nedodrželi pravidla, může tím sobě i ostatním zajistit, že se to nebude opakovat...
Reagovat
muster
04.12.2025 11:28
traduje se, že Cibulková přišla otevřít dveře dopingové kontrole v rouše Evině
Reagovat
Sincaraz
04.12.2025 10:22
Na podobných pozíciách sa darí ľuďom, ktorí na iných ľuďoch radi skúšajú totalitné praktiky, lebo si myslia, že môžu
Reagovat
muster
04.12.2025 11:00
to ta dopingová agentura nemá nějaký kontrolní orgán, jako např.policie GIBS...tam by měla Vondroušová směřovat ty stížnosti
Reagovat
Sincaraz
04.12.2025 11:20
myslím si, že má
a okrem sociálnej sieti by bolo fajn obrátiť sa naň
Reagovat
muster
04.12.2025 11:23
Reagovat
misa
04.12.2025 10:18
Řada úspěšných tenisových multimilionářů pořád nad něčím naříká
Reagovat
muster
04.12.2025 10:15
já bych schválně řekl, že mi to nejde, když sedí vedle a oni by tam museli trčet až do rána no pissing
Reagovat
Sincaraz
04.12.2025 11:21
Reagovat
alcaraz.dva
04.12.2025 11:34
V gymnastice třeba je běžně čekání i několik hodin..mají zvláštní pitný rezim
Reagovat
PTP
04.12.2025 09:50
Teď je hodně holek na Maledivách, tak to by mohla být dobrá služebka jet tam odebrat vzorky
Reagovat
alcaraz.dva
04.12.2025 11:17
Anebo v letadle, kde muzou otestovat hned nekolik ...nedávno chlubil fotkou na sockach Zverev se Sinnerem..jak se potkali náhodně ve vzduchu po ceste na Maledivy
Reagovat
PTP
04.12.2025 09:48
Some Like It Piss
Reagovat
subaru
04.12.2025 09:35
Strašné, bylo to už mimo okno. Co kdyby byla někde na večeři?
Reagovat

