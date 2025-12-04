Kontroloři sedí v obýváku a čekají, až se vyčůráme? Je to o respektu, zlobí se Vondroušová
Pravidla pro dopingové kontroly jsou neúprosná. Tenisté musí být každý den v určitou hodinu k dispozici pro případné odevzdání vzorků, prakticky neustále tak musí hlásit místo svého pohybu. A to kdykoliv. Pokud takovou kontrolu zmeškají, musí čelit mnohdy vážným důsledkům.
Jak takové kontroly vypadají v praxi, se svěřila na sociálních sítích wimbledonská šampionka Vondroušová. "Každý den máme jednu konkrétní hodinu, kdy musíme být doma kvůli dopingové kontrole. Já to dodržuju – každý jeden den. Dnes ale tester přišel ve 20:15 a řekl mi, že můžou přijít kdykoliv a že mě musí testovat hned teď," píše tenistka.
A pokračuje: "Když jsem ho upozornila, že je to mimo moje okno a silný zásah do soukromí, dostala jsem odpověď: ‚Tohle je život profesionálního sportovce.‘"
Rodačce ze Sokolova tak jako řadě dalších hráčů a hráček leží v krku nejasně nastavená pravidla. "Je normální, aby dopingoví kontroloři večer seděli hráčkám v obýváku a čekali, až se vyčůráme? Tohle není o vyhýbání se testům – tohle je o respektu."
"O respektu k pravidlům, která my plníme, a k osobnímu životu, na který máme právo po celém dni na kurtu. Pravidla mají platit pro všechny. I pro ty, kdo je vymáhají," uzavřela tenistka.
Případy dopingových kauz se staly v posledních letech častým tématem napříč celým sportovním světem. Především pak nejasné posuzování výše trestů, a to jak v případě pozitivních dopingových nálezů u Jannika Sinnera, Igy Šwiatekové, Simony Halepové, Marie Šarapovové či třeba Nikoly Bartůňkové, která dostala šestiměsíční zákaz činnosti.
