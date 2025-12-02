Nejcennější skalpy Češek v roce 2025: Vondroušová smetla světovou jedničku, Nosková přemohla Pegulaovou
Muchová – Paoliniová 6:2, 6:2
Muchová si velmi cenné vítězství připsala hned na začátku roku během United Cupu v Austrálii. Nejen, že porazila hráčku TOP 10 Jasmine Paoliniovou, ale především jakým způsobem Italku zdolala.
Česká hráčka ve vyrovnaném duelu odvrátila všech 10 brejkbolových šancí soupeřky a přestože, byl průběh velmi dramatický a hrály se dlouhé gamy, tak v jejich získávání Muchová naprosto dominovala. Aktuální světovou osmičku vyprovodila 6:2, 6:2 a pomohla českému týmu k postupu do semifinále.
Bejlek – Kosťuková 6:3, 6:1
O jedno z nejvíce šokujících grandslamových překvapení se letos postarala Bejlek na French Open. Česká teenagerka do Paříže nepřijela v nejlepší formě, v kvalifikaci se však skvěle rozehrála a podařilo se jí i navzdory velmi těžkému losu získat premiérovou výhru v hlavní soutěži na majorech.
Dokázala to navíc proti favorizované Ukrajince Martě Kosťukové, která byla 26. nasazená a před antukovým grandslamem hrála čtvrtfinále na tisícovce v Madridu a osmifinále v Římě, na obou turnajích padla ve vyrovnaném duelu se světovou jedničkou Sabalenkovou.
Česká teenagerka však od začátku svou soupeřku naprosto drtila. Hrála agresivně beze strachu a nedělala chyby. Na každý úder Kosťukové měla odpověď a povolila jí pouhé čtyři hry.
Vondroušová – Sabalenková 6:2, 6:4
Když zrovna Vondroušovou netrápily zdravotní potíže, tak byla pro elitní hráčky letos tou nejobávanější českou hráčkou. V plné síle to poznala i Sabalenková na travnaté pětistovce v Berlíně.
Česká tenistka cestou do semifinále posbírala už tak skvělé skalpy Madison Keysové či Diany Šnajderové, to nejlepší si však nechala na světovou jedničku. Bělorusku naprosto vyprovodila z kurtu poměrem 6:2, 6:4 a den na to slavila svůj třetí titul na okruhu WTA.
Siniaková – Qinwen Zheng 7:5, 4:6, 6:1
Cenný skalp si letos na trávě připsala i Siniaková. V prvním kole slavného Wimbledonu vyřadila nasazenou pětku Qinwen Zheng. Proti Číňance po dvou vyrovnaných sadách naprosto dominovala v rozhodujícím dějství a připsala si největší výhru sezony.
Prodloužila tak proti ní svou neporazitelnost na nejrychlejším povrchu. Na zeleném pažitu ji přehrála v All England Clubu i před dvěma lety a minulý rok v Berlíně. Jediné utkání se Zheng prohrála loni v Miami, kde musela skrečovat ve třetím setu.
Krejčíková – Navarrová 4:6, 6:4, 6:4
Pro Krejčíkovou byla letošní sezona velmi krátká. Dlouho léčila bolavá záda a do akce naskočila až ve druhé polovině května. Návrat jí určitě nevyšel podle představ. Po neúspěšné obhajobě wimbledonského titulu, při které skončila ve třetím kole na raketě Emmy Navarrové, zaznamenala velký propad žebříčkem.
Na amerických betonech však své výkony zlepšila, a to přineslo i výsledky. Na US Open se znovu potkala s Američankou a bývalé světové osmičce tentokrát porážku oplatila. Na její domácí půdě postoupila po velkém obratu a na posledním grandslamu roku prošla až do čtvrtfinále.
Opravdu neskutečný kousek se jí povedl i v následujícím kole proti další domácí hráčce Taylor Townsendové. Proti rozjeté deblové specialistce prohrála jasně první sadu a v té druhé odvrátila celkem osm mečbolů.
Nosková – Pegulaová 6:3, 1:6, 7:6
V seznamu největších letošních skalpů nemůže chybět ani česká jednička Nosková, která se ve skvělé formě předvedla především v závěru roku. Jejím nejúspěšnějším turnajem byla tisícovka v Pekingu, kde padla až v souboji o titul.
Právě do něj postoupila po své největší výhře za uplynulý rok 2025. Udolala totiž světovou sedmičku Pegulaovou. Proti Američance přežila v závěru tři mečboly a bitvu nakonec ovládla v tie-breaku závěrečné sady a postoupila do životního finále.
Nejcennější skalpy Čechů v roce 2025: Menšík skolil idol, Lehečka přehrál Alcaraze, Macháč zaostává
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře