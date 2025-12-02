Nejcennější skalpy Čechů v roce 2025: Menšík skolil idol, Lehečka přehrál Alcaraze, Macháč zaostává
Lehečka – Rune 7:5, 6:3
Na Lehečku čekala obrovská výzva hned v prvním zápase sezony. V prvním kole dvěstěpadesátky v Brisbane vyzval jednoho z nejtalentovanějších mladých hráčů na okruhu Holgera Runeho. Proti o dva roky mladšímu Dánovi a nasazené trojce rozhodně nebyl favoritem, dokázal však potvrdit, že se mu na australském kontinentu daří.
S bývalou světovou čtyřkou si poradil za hodinu a půl ve dvou setech a sezonu tak začal velmi cennou výhrou. Ta mu dodala sebevědomí i do zbytku týdne. Český tenista pokračoval ve skvělé formě a došel hned v úvodu letošní sezony pro svůj druhý titul na okruhu ATP. Ten premiérový získal přesně o rok dříve v Adelaide.
Macháč – Hurkacz 7:5, 3:6, 6:4
V rámci přípravy na Australian Open se Macháč rozhodl pro týmovou soutěž United Cup, kde pomohl českému týmu k postupu do semifinále. Postaral se o to především skvělou výhrou nad někdejší světovou šestkou Hubertem Hurkaczem, kterého udolal po obrovské bitvě. V dalším zápase měl na dosah ještě větší skalp. Proti Tayloru Fritzovi musel však za stavu 7:6, 5:6 skrečovat kvůli křečím.
Podobně cenné výhry už se rodák z Berouna v této sezoně nedočkal. Přestože na pětistovce v mexickém Acapulcu slavil svůj premiérový titul, nemusel vyřadit žádné známější jméno a vítězství nad Polákem tak zůstalo jeho největším.
Menšík – Ruud 6:2, 3:6, 6:1, 6:4
I poslední z tria nejlepších českých singlistů zaznamenal skvělý úspěch už na začátku sezony. Menšíkovi se to podařilo na grandslamu v Melbourne, kde ve druhém kole vyřadil nasazenou šestku Caspera Ruuda. Norského tenistu přetlačil ve čtyřech setech a uštědřil mu první porážku sezony.
Na výhru nad hráčem TOP 10 však navázat nedokázal. Hned v dalším zápase proti Alejandru Davidovichovi promarnil vedení 2:0 na sety i mečboly a přišel o jedinečnou šanci si zahrát premiérové osmifinále na jednom z podniků velké čtyřky.
Lehečka – Alcaraz 6:3, 3:6, 6:4
Nejlepší zápas Lehečky v sezoně. I tak označují fanoušci i odborníci jeho čtvrtfinálové utkání v Dauhá proti Carlosu Alcarazovi. Proti Španělovi, který do Kataru přijel po zisku prvního halového titulu v Rotterdamu, předvedl český tenista bojovnost, agresivní hru i skvělou otočku v rozhodujícím dějství.
V něm prohrával už 2:4 a čelil brejkbolu. Šanci soupeře ale dokázal odvrátit, podání udržel a předvedl skvělou jízdu v podobě čtyř získaných gamů v řadě. Proti aktuální světové jedničce si tak připsal definitivně největší vítězství dosavadní kariéry.
Menšík – Djokovič 7:6, 7:6
Pohádka, která českého fanouška nepřestane bavit ještě hodně dlouho. Menšík byl na březnovém Masters v Miami kousek od odhlášení z turnaje kvůli bolestem kolene. Zachránil ho však jeden z fyzioterapeutů, který zázrakem vrátil českého teenagera do turnaje a pomohl mu k šokujícímu triumfu.
Cestou za premiérovým titulem vyřadil čerstvého vítěze z Indian Wells Jacka Drapera, v semifinálové bitvě domácího favorita Fritze a ve finále i svůj dětský idol a nejlepšího hráče všech dob Novaka Djokoviče. I proti Srbovi si pomáhal svým dělovým servisem, nastřílel 14 es a po zvládnutí obou tie-breaků padl štěstím na zem.
Lehečka – Fritz 6:4, 3:6, 6:4
Druhá polovina roku pro české hráče rozhodně nebyl tak úspěšná jako ta úvodní, i zde ale najdeme jedno velmi důležité vítězství. Nejlepší výsledky na amerických betonech měl rozhodně Lehečka, který si zahrál čtvrtfinále US Open a formu si přivezl i na zářijový duel Davisova poháru proti USA.
Ve velmi složitých podmínkách na Floridě byl klíčovým hráčem pro postup českého národního týmu, když vyhrál obě dvouhry. Za stavu 1:2 na zápasy zvládl velmi těžký úkol. Poprvé v kariéře vyzrál na americkou jedničku Fritze, kterého dokázal přehrát až v pátém vzájemném duelu.
V dramatické dvou a půl hodinové bitvě zabral především ve třetí sadě, ve které byl brejk dole. Rychle dokázal srovnat a rozhodl v koncovce, kdy si v desáté hře při podání soupeře vypracoval tři mečboly v řadě a ten druhý využil. Zachránil tak český tým a srovnal na 2:2 na zápasy. Menšík poté zvládl porazit Francese Tiafoa a poslal Česko na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů do Boloně.
Komentáře