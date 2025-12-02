Nejcennější skalpy Čechů v roce 2025: Menšík skolil idol, Lehečka přehrál Alcaraze, Macháč zaostává

DNES, 11:00
Stalo se... 5
Přední čeští tenisté za sebou mají jednu z nejúspěšnějších sezon za poslední dobu a zaznamenali během ní i několik velmi cenných výher nad naprostou elitou. Jiří Lehečka (24) dokázal porazit i aktuální světovou jedničku a Jakub Menšík (20) na cestě za šokujícím triumfem vyřadil svůj idol. Naopak Tomáš Macháč (25) za nimi v tomto ohledu zaostává. Pojďme si připomenout ty největší skalpy Čechů v tomto roce.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Jakub Menšík po výhře nad svým idolem Novakem Djokovičem (@ MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia)

Lehečka – Rune 7:5, 6:3

Na Lehečku čekala obrovská výzva hned v prvním zápase sezony. V prvním kole dvěstěpadesátky v Brisbane vyzval jednoho z nejtalentovanějších mladých hráčů na okruhu Holgera Runeho. Proti o dva roky mladšímu Dánovi a nasazené trojce rozhodně nebyl favoritem, dokázal však potvrdit, že se mu na australském kontinentu daří.

S bývalou světovou čtyřkou si poradil za hodinu a půl ve dvou setech a sezonu tak začal velmi cennou výhrou. Ta mu dodala sebevědomí i do zbytku týdne. Český tenista pokračoval ve skvělé formě a došel hned v úvodu letošní sezony pro svůj druhý titul na okruhu ATP. Ten premiérový získal přesně o rok dříve v Adelaide.

Macháč – Hurkacz 7:5, 3:6, 6:4

V rámci přípravy na Australian Open se Macháč rozhodl pro týmovou soutěž United Cup, kde pomohl českému týmu k postupu do semifinále. Postaral se o to především skvělou výhrou nad někdejší světovou šestkou Hubertem Hurkaczem, kterého udolal po obrovské bitvě. V dalším zápase měl na dosah ještě větší skalp. Proti Tayloru Fritzovi musel však za stavu 7:6, 5:6 skrečovat kvůli křečím.

Podobně cenné výhry už se rodák z Berouna v této sezoně nedočkal. Přestože na pětistovce v mexickém Acapulcu slavil svůj premiérový titul, nemusel vyřadit žádné známější jméno a vítězství nad Polákem tak zůstalo jeho největším.

Menšík – Ruud 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

I poslední z tria nejlepších českých singlistů zaznamenal skvělý úspěch už na začátku sezony. Menšíkovi se to podařilo na grandslamu v Melbourne, kde ve druhém kole vyřadil nasazenou šestku Caspera Ruuda. Norského tenistu přetlačil ve čtyřech setech a uštědřil mu první porážku sezony.

Na výhru nad hráčem TOP 10 však navázat nedokázal. Hned v dalším zápase proti Alejandru Davidovichovi promarnil vedení 2:0 na sety i mečboly a přišel o jedinečnou šanci si zahrát premiérové osmifinále na jednom z podniků velké čtyřky.

Lehečka – Alcaraz 6:3, 3:6, 6:4

Nejlepší zápas Lehečky v sezoně. I tak označují fanoušci i odborníci jeho čtvrtfinálové utkání v Dauhá proti Carlosu Alcarazovi. Proti Španělovi, který do Kataru přijel po zisku prvního halového titulu v Rotterdamu, předvedl český tenista bojovnost, agresivní hru i skvělou otočku v rozhodujícím dějství.

V něm prohrával už 2:4 a čelil brejkbolu. Šanci soupeře ale dokázal odvrátit, podání udržel a předvedl skvělou jízdu v podobě čtyř získaných gamů v řadě. Proti aktuální světové jedničce si tak připsal definitivně největší vítězství dosavadní kariéry.

Menšík – Djokovič 7:6, 7:6

Pohádka, která českého fanouška nepřestane bavit ještě hodně dlouho. Menšík byl na březnovém Masters v Miami kousek od odhlášení z turnaje kvůli bolestem kolene. Zachránil ho však jeden z fyzioterapeutů, který zázrakem vrátil českého teenagera do turnaje a pomohl mu k šokujícímu triumfu.

Cestou za premiérovým titulem vyřadil čerstvého vítěze z Indian Wells Jacka Drapera, v semifinálové bitvě domácího favorita Fritze a ve finále i svůj dětský idol a nejlepšího hráče všech dob Novaka Djokoviče. I proti Srbovi si pomáhal svým dělovým servisem, nastřílel 14 es a po zvládnutí obou tie-breaků padl štěstím na zem.

Lehečka – Fritz 6:4, 3:6, 6:4

Druhá polovina roku pro české hráče rozhodně nebyl tak úspěšná jako ta úvodní, i zde ale najdeme jedno velmi důležité vítězství. Nejlepší výsledky na amerických betonech měl rozhodně Lehečka, který si zahrál čtvrtfinále US Open a formu si přivezl i na zářijový duel Davisova poháru proti USA.

Ve velmi složitých podmínkách na Floridě byl klíčovým hráčem pro postup českého národního týmu, když vyhrál obě dvouhry. Za stavu 1:2 na zápasy zvládl velmi těžký úkol. Poprvé v kariéře vyzrál na americkou jedničku Fritze, kterého dokázal přehrát až v pátém vzájemném duelu.

V dramatické dvou a půl hodinové bitvě zabral především ve třetí sadě, ve které byl brejk dole. Rychle dokázal srovnat a rozhodl v koncovce, kdy si v desáté hře při podání soupeře vypracoval tři mečboly v řadě a ten druhý využil. Zachránil tak český tým a srovnal na 2:2 na zápasy. Menšík poté zvládl porazit Francese Tiafoa a poslal Česko na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů do Boloně.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
frenkie57
02.12.2025 12:00
pane Hájku, a vítězství Macháče nad Alcarazem v Šnaghaji bylo co, vosk?
Reagovat
JakubHajek
02.12.2025 12:02
Zdravím, toto vítězství bylo...v minulé sezoně 2024. Článek je pouze o tomto roce 2025.
Reagovat
frenkie57
02.12.2025 12:17
Ten čas strašně letí. Omlouvám se, měl jsem si to ověřit.
Reagovat
Pe3k
02.12.2025 12:27
Reagovat
Herbert_Hoover
02.12.2025 15:00
To je nevýhoda dlouhodobé paměti :)
Reagovat

