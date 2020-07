Exhibici v Miami vyhrál Sandgren, ve finále smetl Querreyho

V době koronavirové pauzy se koná čím dál více exhibičních turnajů za přísných hygienických opatření a Spojené státy americké nejsou výjimkou. Od pondělí so středy se osm tenistů střetli na tvrdém povrchu v Miami, kde se hrálo dle pravidel Fast4 Tennis.



První den se odehrála čtvrtfinále a zatímco vítězové postoupili dál, tak ani poražení neskončili. Dál bojovali o konečné 5. - 8. místo.



Přemožitele nakonec nenašel pouze Tennys Sandgren. Osmadvacetiletý Američan, který v lednu ve čtvrtfinále Australian Open potrápil v pěti setech Rogera Federera a aktuálně je 55. hráčem světa, postupně porazil JC Aragoneho, Brandona Nakashimu a ve finále si snadno poradil 4-1 4-1 se Samem Querreym.



"Celý zápas jsem se tlačil do svých úderů. Fungoval mi hlavně bekhend, ani forhend nebyl špatný," pochvaloval si Sandgren. "Tolik tenisu jako tady jsem během pauzy neodehrál. Hrát tři dny po sobě bylo příjemné a myslím, že jsem se postupně zlepšoval."

And the Altec/Styslinger Exhibition Champion is... @TennysSandgren dominates Querrey 4-1, 4-1 in Miami. pic.twitter.com/ro1Mcw2Vgv



Třetí místo obsadil Nakashima, když v boji o 'bronz' porazil ve svou tie-breacích Reillyho Opelku.



Jediný zástupce ze zahraničí Polák Hubert Hurkacz prohrál úvodní zápas s Nakashimou, ale ve skupině o 5. místo zdolal Aragoneho i Mackenzieho McDonalda.

In the end, it's Hubert.@HubertHurkacz battles past McDonald to win the Back Draw Final at the Altec/Styslinger Exhibition. pic.twitter.com/b238VfO4Cu