Fantastický Lehečka si zahraje největší finále! Na Masters v Miami zničil rozjetého Filse

DNES, 20:05
ATP MASTERS MIAMI - Jiří Lehečka předvedl další fenomenální výkon a zajistil si na Masters v Miami své největší finále v kariéře. Český tenista deklasoval v semifinálovém duelu mladých talentů 6:2, 6:2 rozjetého Arthura Filse a v nedělním souboji o titul vyzve Jannika Sinnera, nebo Alexandera Zvereva.
Jiří Lehečka postoupil do finále na Masters v Miami (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Lehečka – Fils 6:2, 6:2

Souboj o největší finále v kariéře zahájil Lehečka fantasticky. Hned v úvodním gamu donutil Filse ke třem chybám, ale pak nevyužil dva brejkboly v řadě. Po vynikajícím returnu však přišla další šance, při níž se český tenista dostal do výměny, byl agresivní a slavil brejk.

Pro Filse se jednalo o první ztracený servis na turnaji a Lehečka následně brejk suverénně potvrdil a vedl 2:0. Francouz se v následujících minutách výrazně zlepšil a rodák z Mladé Boleslavi musel v šestém gamu řešit první komplikaci na svém podání. Skóre 15:30 však otočil, ustál i hru přes shodu, pokračoval v maximálně soustředěném výkonu a upravil na 4:2.

V sedmé hře se Lehečka blýsknul hned dvěma vítěznými returny, Fils pomohl dvojchybou a na brejkbol českého hráče vyrobil další chybu. Lehečka tak vedl už 5:2 a v zádech měl luxusní náskok dvou brejků. Poté mu stačil hned první pokus na to, aby úvodní set dovedl do vítězného konce.

Fils si před druhým setem vzal pauzu na toaletu, ale Lehečku tím nijak nerozhodil. Český tenista hrál nadále famózně a při skóre 1:1 měl dva brejkboly po sobě. Na ten úvodní přepálil return, nicméně na ten následující naopak vytáhl fantastickou reakci na druhý servis a šanci proměnil. Francouz vypadal bezradně, rozčiloval se a vzteky odhodil raketu.

Lehečka v dalším gamu s přehledem ustál nepříznivý stav 15:30, čímž ještě více zdeptal Filse a upravil na 3:1. Čech ani za tak luxusního skóre vůbec nepolevoval a měl další dva brejkboly. Jenže na oba udělal chybu, Francouz si nakonec podání uhájil a udržel se ve hře.

Promarněnou šancí se ovšem Lehečka absolutně nenechal rozhodit a naopak si čistou hrou udržel servis. Vzápětí se zase dostal k brejkbolu, ale tvrdý servis Filse na čáru nedokázal zreturnovat. Propracoval se ovšem k další možnosti a tentokrát vytáhl famózní return. Následně utkání dopodával a mohl po pouhé hodině a čtvrt slavit.

Lehečka tak zvládl i pátý zápas na letošním Miami Open bez ztráty servisu. Bez jediného zaváhání na podání naposledy prošel do finále některého podniku série Masters rekordman Novak Djokovič v Šanghaji 2018.

Po cestě do svého největšího finále v kariéře prohrál Lehečka jediný set, a to v osmifinálové bitvě s domácí hvězdou a světovou sedmičkou Taylorem Fritzem. Zároveň stále napodobuje senzačního loňského šampiona a krajana Jakuba Menšíka.

Ve finále na nejvyšším okruhu je Lehečka, který oplatil Filsovi nedávnou porážku z Dauhá a srovnal vzájemnou bilanci s Francouzem na 2:2, posedmé v kariéře a premiérově na akci větší než ATP 500. V soubojích o titul má úspěšnost 2:4, poslední dva prohrál a dosud se z triumfu radoval jen na australské půdě (Adelaide 2024 a Brisbane 2025).

Lehečka se stal osmým českým zástupcem ve finále na úrovni ATP Masters 1000 (kategorie zavedená v roce 1990). Před ním to dokázali Karel Nováček, Petr Korda, Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Jiří Novák, Bohdan Ulihrach a Menšík.

Jeho protivníkem v nedělním finále v Miami bude světová dvojka a předloňský šampion Sinner, nebo finalista ročníku 2018 a čtvrtý muž pořadí Zverev.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

135
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
27.03.2026 21:42
Jirka v suchym...
Z boxu Housenky nepomohly ani rady ve 3 ve 4? jazycích

Fantastický výkon, především v prvním setu. Tam už začal být Housenka zoufalý. Ve druhém mu trochu svitly naděje, ale nakonec se nedostal ani k breakballu. Ke konci už začal panikařit a Jirkovi ukončení zápasu ulehčil. Ale i tak plně zasloužené a úžasné vítězství. Skvělý na servisu i na returnu.
Navíc i pěkná slova po skončení zápasu.
Finále se můžeme těšit proti komu...?
frenkie57
27.03.2026 21:46
Co mu řekl, rozumněl jsi mu?
aape
27.03.2026 21:46
Dnes byl Jirka fantastický, pro housenku nehratelný
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:47
No rady....
Chytli tam v jednom momentě všichni včetně Artura tak trochu hysterický záchvat...:-))
Dobry-den
27.03.2026 21:40
Gratulace , ale byla to nuda.

Podobný výprask jako dnes Arthur schytá Jirka ve finále.
com
27.03.2026 21:41
a ted to od Krisboye schytas
hanz
27.03.2026 21:44
Souhlas, bez šance... Dopper si t vzít nenechá...
Krisboy
27.03.2026 21:47
Za to ty si svoji důstojnost necháš vzít snadno, bez odporu...
Krisboy
27.03.2026 21:36
come...ty jsi opravdu takovej blb, nebo je ti celou dobu, co sem píšeš pořád dvanáct let?
Jsi tady myslím opravdu jediný, kdo přemýšlí jako ti filipínští fanoušci po zápase Mušky s Coco...
com
27.03.2026 21:38
co zas já smile
Krisboy
27.03.2026 21:45
Reagoval jsem na tohle:
com
27.03.2026 21:30
Lehe hehe udelame az ve finale, kdyz to bude mit se Sinnerkem 0:6 0:6

A popáté nebo podesáté - každopádně naposledy - ti opakuji, že ty nejsi fanoušek, ale zakomplexovanej hater. Užij si to.
hanz
27.03.2026 21:47
Správně pane Krysi...
HAJ
27.03.2026 21:35
Super Jirka
Velký rozdíl oproti ČF, kdy byli oba aktéři nervózní. Dnes Lehy opravdu minimum UE a šel si pro winnery. Opravdu skoro dokonalý výkon.
Krisboy
27.03.2026 21:36
The_Punisher
27.03.2026 21:39
Podepisuji Snad to zopakuje ve finale. Uz tech porazek bylo dost.
Nola
27.03.2026 21:34
Jura to odohral vo velkom rausi, vsetko mu tam padalo, perfektny na returne, vyborny v utoku, servis mu slapal, tie jeho grimasy su na nezplatenie, dnes bol Jura za Coco a Fils za Kaju..... Fils tym ucesom mi pripomina Hamiltona F1
Krisboy
27.03.2026 21:36
Tomas_Smid_fan
27.03.2026 21:45
grimasy má skoro jako Berďa , jemuž je i hrou celkem podobný.
Nola
27.03.2026 21:47
jj a dokonca som ho pristihla nie dnes, ale v niektorom minulom zapase ako ukazuje prstom smerom k podavacovi, presne ako Tomas
tenisman1233
27.03.2026 21:34
Dneska byl jednoznačně Jirka na kurtu lepší .Finále už volá.
Kapitan_Teplak
27.03.2026 21:33
Ten mu teda dal
com
27.03.2026 21:36
až si Filska nadělal do tepláků smile
frenkie57
27.03.2026 21:38
Za hoďku a čtvrt, byl to fičák.
baba
27.03.2026 21:32
Že by Lehečkovo Nagano.Každý ho jednou zažije a tohle by mohlo vyjít.Tak hodně štěstí a gratulka k dnešnímu výkonu
frenkie57
27.03.2026 21:31
Jirka vyhrál a Lucina už brečí. Krásné to bylo. I Arthur to uznal.
Blondie
27.03.2026 21:32
Hezké Frantíkovo gesto
Random33
27.03.2026 21:32
K Lucine se radsi nevyjadruju ale Jirka? Nadhera!
com
27.03.2026 21:33
Lucina je Lehe si mel nechat Viktorku smile
PTP
27.03.2026 21:42
Mboko?
Oin
27.03.2026 21:31
Pojď, zlato, jedem!
farr
27.03.2026 21:38
To jediny sem chytil ze zápasu. Radši jsem to Jirkovi nechtěl zkazit. Na finale se už asi dívat budu. Výhoda mít dva playery s peak hrou TOP 10+, když jeden vyhoří tak druhý jde do final. Pokud by to Jiřík urval i ve finále museli by to Muričani už přejmenovat na Czech Open . Protože jinak už nevim. Ale bude to přetěžké. Sypač nebo Mlátička jsou jiné váhy než doteď potkával v pavouku...
Krisboy
27.03.2026 21:31
Žádný sraní s mečbolem! Bravo J2rko, tohle bylo super. Finále s HardGoatem ti moc přeju, užij si to!!!!
Diabolique
27.03.2026 21:31
Sypače dá!
14. místo live.
Krisboy
27.03.2026 21:32
frenkie57
27.03.2026 21:33
Nové maximum, skvělé.
peek
27.03.2026 21:30
S touhle hrou má i na Sinnera
Krisboy
27.03.2026 21:32
Zas neblázni.
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:32
Aj na Zvereva...:-))
Krisboy
27.03.2026 21:38
Na Zvereva určitě
HAJ
27.03.2026 21:43
Jo, ať si udrží úroveň své hry tohoto zápasu a pak ať se děje vůle boží.
elsky
27.03.2026 21:30
Turoriál.
sojka1
27.03.2026 21:30
yeeeeeeeees, maaaaaaaaaaaaaas! bombaaaaaaaaaaaaaaaaa! :-)))
Blondie
27.03.2026 21:30
A všichni jsme udělali hehe!
Gratulace, paráda, paráda! Zopakuj to ve finále, Jirko a máš šanci i proti Hříšníkovi!

Nádhera, díky!
com
27.03.2026 21:30
Lehe hehe udelame az ve finale, kdyz to bude mit se Sinnerkem 0:6 0:6
Blondie
27.03.2026 21:32
Kuš, babo
com
27.03.2026 21:34
ty si to prvni slovo přečti pozpátku

..., babo smile
Blondie
27.03.2026 21:36
Já už nevím, co ti na to říci
easymoneysniper
27.03.2026 21:29
Lehečka, Sinner, Alcaraz. Nová BIG3
farr
27.03.2026 21:39
S Menšíkem BIG 4
Diabolique
27.03.2026 21:29
FLAWLESS PERFORMACE!
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:28
Ondra už klepe oslavný článek...:-)
Komentator... Big Moment for Jiri Lehecka...
tak doufejme, že ten Big Moment podtrhne Jirka teď...
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:30
Finále je tam... po Kubovi Jirka... :-)
PTP
27.03.2026 21:27
Synáček je z J1rky perplex
Krisboy
27.03.2026 21:39
Kdo je Synáček? Ten podle mě J1rku ani nezná...
Kreuz
27.03.2026 21:27
Artur cumel a vysumel... exhibice lehy
frenkie57
27.03.2026 21:26
V této sedmé hře se podle mě už projevuje únava Filse, tolik chyb v jednom gemu...
Tak pojď Jiřino, dopodávej tu parádu.
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:29
No, ale ten Jiřího return dneska,... byl opravdu famózní...
frenkie57
27.03.2026 21:35
To teda byl. Když tuhle kvalitu předvede i proti Sinnerovi/Zverevovi, tak není bez šance, přinejhorším jim může pořádně zatopit.
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:44
Záleží jak zvládne finále, ale je vidět, pokud nenastupuje jako favorit, tak má nejen lehkou ruku, ale je neskutečně precizní... ty údery jak z tenisového katalogu... je to asi jeho turnaj a potvrdil, že ho nerozhodí ani Artur tou živelností, opravdu skvělý výkon... který určitě dává naději na zajímavé finále... no uvidíme, proti komu... nevadilo by mně, kdyby se dnes Zverev urval z řetězu... :-))
com
27.03.2026 21:25
je to dneska nuda
sojka1
27.03.2026 21:15
Jirka jede jako drak.... prej..... :-))
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:23
Teď si Artur vyzkoušel kvalitu Jirkova dračího BH... no začíná mu téct do tenisek...
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:26
... a pomalu Artur cítí ve svých teniskách vodu... která začíná vytékat pomalu ven na kurt...
elsky
27.03.2026 21:14
Nejlepší je ta bíločernobílá trojka, co tam pořvává na Filse
sojka1
27.03.2026 21:16
jsou desny, snad ho uplne zblbnou....
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:21
hlavně, aby to nezblblo Jirku a nebyl z to najednou zápas na zblbnutí...:-)) na to nemám dnes náladu...
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:11
jaj, to byla teď škoda, ta lajna mohla vyjít...
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 21:11
Sakra, to je škoda! Hodit za hlavu!
Krisboy
27.03.2026 21:10
com
27.03.2026 21:24
nečum smile
Krisboy
27.03.2026 21:27
Budu. Dneska je - narozdíl od zápasů jisté české (hodně) bývalé jedničky - na co.
PTP
27.03.2026 21:07
Copánky máš a v každém sedí Lehe
zapomínáš co se s tebou děje
copánky máš a v každém Jirka Lehe je
barevný pták nad hlavou se směje jeje
zfloyd
27.03.2026 21:10
no jo copánky to nevyhrávají
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 21:05
Jirko, já tě PROSÍÍÍM
sojka1
27.03.2026 21:07
:-)))
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:04
mladé zázračné dítě utopeno... zmateno... vydrzeno... :-)
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:07
... a první hod raketou za námi...
frenkie57
27.03.2026 21:03
A je tu další brejk. Fils začíná rozhazovat rukama, tým ho zuřivě podporuje, ale nic platné, Jirka má zatím utkání pevně v rukách.
bardunek666
27.03.2026 21:03
Ten vyžraný černoch je Filsův otec?
peek
27.03.2026 21:03
Servíruje Lehečka,
ten tlak Artur nepřečká,
returnuje Jirka,
Z Filse lítaj pírka,
už mu lezou vlasy z hlavy,
už je kousek od popravy,
snad zůstane aspoň zdravý.
Krisboy
27.03.2026 21:07
Přežije to lehce,
zabít ho J2rka nechce
Horší je to s raketou
ta nemá na vybranou
peek
27.03.2026 21:11
Avšak jeho ego,
zhroutí se jak lego,
chudák malý Arturek,
sebrali mu traktůrek...
Krisboy
27.03.2026 21:18
To už se mu zhroutilo
skoro nic z něj nezbylo
Artur už je vedle
už ani tak neřve
J2rka nesmí polevit
a rychle ho dorazit.
enfee
27.03.2026 21:02
Fils je jeste nevyzrale mimino
PTP
27.03.2026 21:00
Dvě únavové zlomeniny obratle v akci.
frenkie57
27.03.2026 21:02
sojka1
27.03.2026 20:58
Jirka uzasne mixuje ty servisy, koncert....
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:01
exluzivní a expresní zatáčky na obě strany... bych vyzdvihl... .-)
Blondie
27.03.2026 21:02
Nazakřiknout, tommrovat! :D
sojka1
27.03.2026 21:03
dobre, takze tu epesni delku uderu nechvalim.... :-))
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:06
já bych ji pochválil, Jirku je třeba chválit... jinak nám usne, a jsme v rejži... :-))
Vlk-v-trave
27.03.2026 21:02
no a return, to je teprve koncert...
Krisboy
27.03.2026 20:55
Možná si byl dát lajnu. Docházel mu dech, to hekání ke konci už nebylo tak mohutné jako na začátku.
easymoneysniper
27.03.2026 20:53
Jiřina si ho tam zatim vodí jak slepýho koně. Snad mu teď nedojde co je to za zápas
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:53
Returnová exhibice... Jirka v laufu, rozcvička na kurtu... drzoun na toaletě... první set snů za námi... tak ještě jeden svižný ať .com může jít spát... :-)
com
27.03.2026 20:54
tady nekdo nevi, ze v patek se chodi spat nejdriv o pulnoci
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:59
no, nehlídám tvůj kalendář...:-)
Krisboy
27.03.2026 20:52
Artur už se z toho posral, nebo kde je?
Kreuz
27.03.2026 20:52
Jsem v baru ale mrkam na mobil.. Lehecka suverenni palba! Pokracovat!
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 20:50
Jirka zatím hraje naprosto fenomenálně. Prosím vydržet a nepolevit!
Nancy_z
27.03.2026 20:49
Jen tak dál!
frenkie57
27.03.2026 20:49
Sákryš, je to fičák, za 32minut první set. Fils už musí vidět, že druhé Dauhá nebude, že proti němu stojí o dost kvalitnější Lehečka.
sojka1
27.03.2026 20:47
tak to byla velmi slusna pulhodka..... :-))
Krisboy
27.03.2026 20:49
Po Karolínce úplnej balzám
com
27.03.2026 20:46
Vypada to, ze dneska se zvracet nebude Ve finale se Sypačem si to vynahradime smile
frenkie57
27.03.2026 20:49
Raději nepředbíhej.
Diabolique
27.03.2026 20:45
Slehacka!!! Nepolevujem!!! Tlucem a tlucem dokud je maslo v defenzive!
Krisboy
27.03.2026 20:44
Ty vole J2rko...vydrž. Tohle je paráda. Opravdu radost sledovat!!!
peek
27.03.2026 20:44
Ten frantík že celý turnaj neztratil servis?
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 20:43
Naprostá nádhera! NEPOLEVIT
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:43
Je vidět, že mladej do toho dává všechno, ale Jirka dnes údery na returnu vybroušené jak diamant... začíná dominovat... :-))
Trojchyba_Mat
27.03.2026 20:42
Jirka je zvíře na tom returnu
Krisboy
27.03.2026 20:41
Už dlouho přemýšlím, koho mi tím účesem připomíná. A už vím - Davida Haye.
Krisboy
27.03.2026 20:39
Fils mi začíná trochu připadat jako psychopat...není na pervitinu? Hraje jako v transu, což mu rozhodně nevydrží dlouho. Nemyslím v tomto zápase, ale celkově, v kariéře...
frenkie57
27.03.2026 20:45
Je to mladej koník, tak pouští emoce ven. Proti němu je Jirka ledovej jak Borg.
Krisboy
27.03.2026 20:52
To není věkem, ale povahou, nastavením, vedením, trenérem...rozvahu a jistotu nahradit nasazením nepůjde donekonečna.
PTP
27.03.2026 20:37
Sportovní kohout sezobne francouzskou housenku.
sojka1
27.03.2026 20:31
sakra 2x jsem uz videla out.... :-((
frenkie57
27.03.2026 20:33
Fils hraje na max.riziko, už jsem to vidět také out.
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:36
"drzý tenis"... drsně mě vycvičil s tím Tommym...
sojka1
27.03.2026 20:45
to jsem nevidela, ale Filda je uz uplne jiny clovek, nabral svaly a proto zdrznul.... :-)
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:48
drzoun jeden... :-)
sojka1
27.03.2026 20:22
Lehe naprosto uzasny returny... a servis taky super, dobry uvod, pojd! :-)
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 20:23
Mega dobrý!
Krisboy
27.03.2026 20:27
Zatím hraje svinsky dobře.
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:24
Úvod přímo ideální... :-)
PTP
27.03.2026 20:22
Jirko, tohle tě dostane do finále:
https://youtu.be/M2y95_SgIVw?si=-3Iiv825KGvhpOCm
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 20:21
Fantastickej úvod! JEEEEEEĎ
Mantra
27.03.2026 20:19
a brejček
aligo
27.03.2026 20:20
To měla i Muška včera, snad ji nenapodobí
aligo
27.03.2026 20:26
Ale na rozdíl od ní, ho potvrdil
com
27.03.2026 20:21
Lehe začal brejkem
Ale skončí brekem
pantera1
27.03.2026 20:18
Jirko, zastav rozjetého Arthura a pošli ho domů .

Trochu chemie na housenky neuškodí
https://youtu.be/Xu3FTEmN-eg?is=jCls2OuJThQk5lBv
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 20:15
JIRKO, POJĎ! Chci psát jen samá pozitiva
Vlk-v-trave
27.03.2026 20:20
:-) už můžeš začít, první brejk je na světě...
