Fantastický Lehečka si zahraje největší finále! Na Masters v Miami zničil rozjetého Filse
Lehečka – Fils 6:2, 6:2
Souboj o největší finále v kariéře zahájil Lehečka fantasticky. Hned v úvodním gamu donutil Filse ke třem chybám, ale pak nevyužil dva brejkboly v řadě. Po vynikajícím returnu však přišla další šance, při níž se český tenista dostal do výměny, byl agresivní a slavil brejk.
Pro Filse se jednalo o první ztracený servis na turnaji a Lehečka následně brejk suverénně potvrdil a vedl 2:0. Francouz se v následujících minutách výrazně zlepšil a rodák z Mladé Boleslavi musel v šestém gamu řešit první komplikaci na svém podání. Skóre 15:30 však otočil, ustál i hru přes shodu, pokračoval v maximálně soustředěném výkonu a upravil na 4:2.
V sedmé hře se Lehečka blýsknul hned dvěma vítěznými returny, Fils pomohl dvojchybou a na brejkbol českého hráče vyrobil další chybu. Lehečka tak vedl už 5:2 a v zádech měl luxusní náskok dvou brejků. Poté mu stačil hned první pokus na to, aby úvodní set dovedl do vítězného konce.
Fils si před druhým setem vzal pauzu na toaletu, ale Lehečku tím nijak nerozhodil. Český tenista hrál nadále famózně a při skóre 1:1 měl dva brejkboly po sobě. Na ten úvodní přepálil return, nicméně na ten následující naopak vytáhl fantastickou reakci na druhý servis a šanci proměnil. Francouz vypadal bezradně, rozčiloval se a vzteky odhodil raketu.
Lehečka v dalším gamu s přehledem ustál nepříznivý stav 15:30, čímž ještě více zdeptal Filse a upravil na 3:1. Čech ani za tak luxusního skóre vůbec nepolevoval a měl další dva brejkboly. Jenže na oba udělal chybu, Francouz si nakonec podání uhájil a udržel se ve hře.
Promarněnou šancí se ovšem Lehečka absolutně nenechal rozhodit a naopak si čistou hrou udržel servis. Vzápětí se zase dostal k brejkbolu, ale tvrdý servis Filse na čáru nedokázal zreturnovat. Propracoval se ovšem k další možnosti a tentokrát vytáhl famózní return. Následně utkání dopodával a mohl po pouhé hodině a čtvrt slavit.
Lehečka tak zvládl i pátý zápas na letošním Miami Open bez ztráty servisu. Bez jediného zaváhání na podání naposledy prošel do finále některého podniku série Masters rekordman Novak Djokovič v Šanghaji 2018.
Po cestě do svého největšího finále v kariéře prohrál Lehečka jediný set, a to v osmifinálové bitvě s domácí hvězdou a světovou sedmičkou Taylorem Fritzem. Zároveň stále napodobuje senzačního loňského šampiona a krajana Jakuba Menšíka.
Ve finále na nejvyšším okruhu je Lehečka, který oplatil Filsovi nedávnou porážku z Dauhá a srovnal vzájemnou bilanci s Francouzem na 2:2, posedmé v kariéře a premiérově na akci větší než ATP 500. V soubojích o titul má úspěšnost 2:4, poslední dva prohrál a dosud se z triumfu radoval jen na australské půdě (Adelaide 2024 a Brisbane 2025).
Lehečka se stal osmým českým zástupcem ve finále na úrovni ATP Masters 1000 (kategorie zavedená v roce 1990). Před ním to dokázali Karel Nováček, Petr Korda, Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Jiří Novák, Bohdan Ulihrach a Menšík.
Jeho protivníkem v nedělním finále v Miami bude světová dvojka a předloňský šampion Sinner, nebo finalista ročníku 2018 a čtvrtý muž pořadí Zverev.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Z boxu Housenky nepomohly ani rady ve 3 ve 4? jazycích
Fantastický výkon, především v prvním setu. Tam už začal být Housenka zoufalý. Ve druhém mu trochu svitly naděje, ale nakonec se nedostal ani k breakballu. Ke konci už začal panikařit a Jirkovi ukončení zápasu ulehčil. Ale i tak plně zasloužené a úžasné vítězství. Skvělý na servisu i na returnu.
Navíc i pěkná slova po skončení zápasu.
Chytli tam v jednom momentě všichni včetně Artura tak trochu hysterický záchvat...:-)
Podobný výprask jako dnes Arthur schytá Jirka ve finále.
Jsi tady myslím opravdu jediný, kdo přemýšlí jako ti filipínští fanoušci po zápase Mušky s Coco...
27.03.2026 21:30
Velký rozdíl oproti ČF, kdy byli oba aktéři nervózní. Dnes Lehy opravdu minimum UE a šel si pro winnery. Opravdu skoro dokonalý výkon.
