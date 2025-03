Fantastický Menšík srazil šampiona z Indian Wells, Draper dohrál

ATP MIAMI - Fantastický výsledek si na turnaji v Miami připsal Jakub Menšík (19), když porazil úřadujícího šampiona z Indian Wells a světovou sedmičku Brita Jacka Drapera (24) dvakrát 7:6. Prostějovský rodák tak popáté v kariéře zdolal člena TOP 10.

Menšík – Draper 7:6, 7:6

Jen jednou se Jakub Menšík potkal na okruhu s Jackem Draperem. Stalo se tak v říjnu roku 2023 v prvním kole challengeru ve Francii a z vítězství se po výsledku 6:4, 6:2 radoval britský tenista. Do druhého vzájemného střetnutí už Draper nastupoval coby sedmý hráč světa a především čerstvý šampion z Indian Wells.

Tím vším se však český mladík nenechal rozhodit, a to ani poté, kdy přišel hned o svůj úvodní game na podání. V šesté hře totiž o pět let staršímu soupeři oplatil stejnou mincí a dramatická první sada tak zamířila do tie-breaku. V něm se česká naděje dostala do vedení 4:1 a perfektně rozehranou zkrácenou hru dovedla k vítězství 7:2.

Prostějovský rodák předčil v první sadě svého slavnějšího soka především na servisu. Na esa vyhrál 10:7, získal 85 procent výměn po prvním podání, Draper měl o 11 procent nižší úspěšnost. Menšík byl lepší i ve statistice vítězných míčů (23:15).

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I druhá sada nabídla dramatickou podívanou. Urputný souboj se odehrál o třetí hru, kdy byl na podání Brit. Menšík si během ní vypracoval čtyři brejkbolové příležitosti, ani jednu však neproměnil.

Další dvě příležitosti měl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse za stavu 3:3, ani tady však neuspěl. Draper dostal brejkbolovou příležitost jen jednou, Menšík však na servisu nezaváhal, a tak i druhý set zamířil do tie-breaku.

A i ten se hrál podle not českého tenisty. Rozhodující náskok si česká hvězda připsala od stavu 3:2, kdy získala tři body v řadě. Brit už reagovat nedokázal a po triumfu v Indian Wells se tak v Miami loučí již na první překážce. Menšík vyhrál dvakrát 7:6 a v dalším kole změří síly s vítězem utkání Popyrin, Safiullin.

Menšík přestřílel svého soupeře v počtu es (21:12), po prvním podání se mohl pochlubit fantastickou úspěšností, když získal 86 procent výměn, Draper se dostal na 73 procent.

Devatenáctiletý Čech čelil za celý zápas jen dvěma brejkbolům, jeden dokázal odvrátit. Jeho sok se naproti tomu musel s podobnou situací vypořádat hned v devíti případech, osmkrát si dokázal poradit.

Na vítězné míče vyhrál Menšík jednoznačně 37:24, úspěšnější byl i v počtu nevynucených chyb, kterých měl na svém kontě 21, Brit o tři více. Český tenista se po vítězství nad Draperem vrátí do světové padesátky, v live žebříčku mu patří 49. příčka, jeho maximem je pak 45. pozice.



