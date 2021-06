Fantazie! Krejčíková udolala Sakkariovou a otevřela bránu do finále French Open!

Barbora Krejčíková loni na přelomu září a října na French Open poprvé prorazila i v grandslamové dvouhře a díky postupu do osmifinále si vybojovala debut v elitní stovce žebříčku WTA. A od té chvíle 25letá Češka dál stoupá světovým hodnocením a překonává vlastní maxima.



Letos poprvé porazila hráčku Top 20 (Jelenu Rybakinovou), o tři měsíce později si poprvé vyšlápla na hráčku Top 10 (Sofii Keninovou), před dvěma týdny na antuce ve Štrasburku získala první titul na okruhu WTA a nyní na Roland Garros prožívá životní grandslamový úspěch.



25letá rodačka z Ivančic na pařížské antuce poprvé kariéře porazila dvě hráčky Top 20 na jednom turnaji a postupem do finále už potřetí překonala své grandslamové maximum.



Po úvodním náročném obratu proti Kristýně Plíškové, proti které nastoupila pouhé dva dny po triumfu ve Štrasburku, smetla Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, světovou šestku Elinu Svitolinovou i bývalou vítězku US Open a finalistku French Open Američanku Sloane Stephensovou, set neztratila ani s americkou hvězdičkou Cori Gauffovou a dnes zvládla i vypjatou bitvu s 18. hráčkou světa Mariou Sakkariovou.

Czech Mate



In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women’s semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.#RolandGarros pic.twitter.com/1rhoSdhbY8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021



Krejčíková zvítězila po 3 hodinách a 18 minutách boje 7-5 4-6 9-7, přestože v rozhodujícím setu prohrávala 3-5 a čelila mečbolu. Sama využila až pátou šanci na ukončení zápasu, přičemž krátce předtím byla špatným rozhodnutím sudího okradena o dřívější konec zápasu.



"Vždycky jsem chtěla hrát zápas jako byl tenhle. Obě jsme měly své šance, obě jsme hrály tak dobře a i kdybych prohrála, tak bych na sebe byla pyšná. Nejdůležitější je bojovat, nejen tady, ale i v běžném životě," řekla Krejčíková na kurtu a vyklepávala si unavené nohy,



Poděkovala svému týmu i dvojnásobnému vítězi turnaje Janu Kodešovi v hledišti. "Za podporu. Psal mi celou dobu. A děkuji Janě Novotné tam nahoře, která na mě dohlíží, opravdu mi chybí. Je pro mě důležité, že jsem to řekla nahlas," pronesla Krejčíková, bývalá svěřenkyně Novotné. Na kameru pak nakreslila srdíčko a do něj napsala jméno ve středu zesnulé herečky Libuše Šafránkové.

Krejčíková se stejně jako ve čtvrtfinále pomaleji rozjížděla. V prvním setu prohrávala 1-3 a při svém podání 15-40. Pomohly jí ale dvě lehké chyby soupeřky, udržela si servis a zaťala pěst. Od té doby byla ve výměnách stabilnější. Otočila na 5-3, jenže pak vypadla z rytmu, prohrála osm míčů v řadě a rázem bylo srovnáno. Opět ale Krejčíková ukázala vnitřní sílu. Čistou hrou si podržela podání na 6-5 a jistou hrou od základní čáry vybojovala brejk a zároveň úvodní set.

Statistiky zápasu

Krejčíková - Sakkariová 5 esa 2 5 dvojchyby 3 57 %

1. podání 'in' 62 %

62 %

úsp. 1. podání 61 %

57 %

úsp. 2. podání 46 %

31 winnery 27 58 nevyn. chyby 53 13/17 hra na síti 5/8 7/15 brejkboly 6/11 126 celkem bodů 118 čas: 3:18

Ve druhém setu byla Krejčíková pod tlakem Sakkariové. Příliš chybovala, ztrácela 0-4 a o sadu přišla. Před třetím setu se odešla převléknout do šatny a začala čistou hrou. Dobrý pohyb Sakkariové nutil Krejčíkovu hrát míče blíž k lajnám a víc chybovat, a přesně tak přišla o podání na 1:2. Češka pak bojovala, snažila se hrát chytře, střídala rychlé míče s volnějšími, s čopy a vysokými balony k základní čáře, které Sakkariová těžko zpracovávala.



Za stavu 3-5 ale čelila mečbolu. Odvážně naběhla k síti a poslala míč mimo dosah soupeřky. O hru později Krejčíková uspěla při třetím brejkbolu a srovnala na 5-5. Za stavu 7-6 mohla Krejčíková zápas ukončit, vedla 40-15, ale při prvním mečbolu chybovala a druhý si Sakkariová uhrála. K třetímu Češce pomohlo "prasátko" po returnu, ale soupeřka dala eso.



Za stavu 8-7 Krejčíková předvedla skvělou obranu, vrátila těžký bekhend a poté měla po dvojchybě čtvrtý mečbol. Po úderu Sakkariové už zvedla ruce nad hlavu, protože lajnový ohlásil aut, ale hlavní rozhodčí Pierre Bacchi se přišel na míč podívat a výrok k nelibosti Češky opravil.



Výměna se opakovala a Sakkariová dala nechytatelný bekhend. Jenže Krejčíková si vynutila pátý mečbol a při něm poslala vítězný úder. Její radost už nic nepřekazilo.

V sobotním finále se pětadvacetiletá Krejčíková utká v prvním vzájemném duelu s Anastasií Pavljučenkovovou. 29letá Ruska, jejímž dosavadním maximem na grandslamu bylo čtvrtfinále, v úvodním semifinále porazila Tamaru Zidanšekovou ze Slovinska 7-5 6-3.



Krejčíková je třetí českou finalistkou French Open od roku 2015. Před šesti lety hrála o titul v Paříži Lucie Šafářová a předloni Markéta Vondroušová. Jedinou českou vítězkou dvouhry French Open je Hana Mandlíková z roku 1981. Martina Navrátilová uspěla dvakrát, ale v letech 1982 a 1984 pod vlajkou USA.



Krejčíková má navíc šanci vyhrát dvouhry a čtyřhru, v které ji čeká v páru s Kateřinou Siniakovou semifinále v pátek. Vyhrát dvouhru i čtyřhru žen dokázala v Paříži naposledy domácí Mary Pierceová v roce 2000.