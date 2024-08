Favorité Sinner i Alcaraz na úvod US Open potřebovali proti hráčům druhé stovky žebříčku čtyři sety

US OPEN - Jannik Sinner (23) odehrál na US Open první soutěžní zápas po zveřejnění informace o dvou pozitivních testech na doping. Aktuální lídr žebříčku se oklepal z mizerného vstupu do utkání a přehrál 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 domácího Mackenzieho McDonalda (29). V rámci Night Session do turnaje vstoupil předloňský šampion a další z největších favoritů na letošní triumf Carlos Alcaraz (21). Španěl si ve čtyřech setech poradil s kvalifikantem Li Tuem (28).

Jannik Sinner ztratil hned na úvod set (© KENA BETANCUR / AFP)