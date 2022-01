Federer a Djokovič pogratulovali Nadalovi k rekordnímu titulu, smekla i Kvitová

"To byl teda zápas! Ze srdce gratuluji svému příteli a velkému rivalovi Rafaelu Nadalovi, že se stal prvním mužem, který vyhrál 21 grandslamových titulů ve dvouhře," napsal Federer na sociálních sítích. Sám se místo účasti v Melbourne věnoval rehabilitaci po operaci kolena. "Před pár měsíci jsme žertovali, že jsme oba o berlích. Úžasné. Nikdy nepodceňujte velkého šampiona. Tvoje neuvěřitelná morálka, oddanost a bojovný duch jsou inspirací pro mě a pro nespočet dalších po celém světě," doplnil.

Roger Federer gracious as Rafael Nadal passes him in the Grand Slam count for the first time in their careers.#AusOpen pic.twitter.com/6GF89UHEDT — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022

Djokovič přišel o šanci zaútočit na jednadvacátý titul kvůli známé kauze ohledně jeho výjimky z očkování, která skončila Srbovou deportací z Austrálie těsně před turnajem. "Gratuluji Rafaelu Nadalovi k jednadvacátému grandslamu. Úžasný počin. Vždycky působivý bojovný duch, který zase jednou zvítězil," napsal. Slova chvály měl i pro poraženého finalistu Medveděva.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022

Nadalovo odhodlání a bojovnost na Twitteru ocenila i Kvitová. "Jsi pro nás všechny opravdovou inspirací. Díky, že jsi nás naučil, co to znamená nikdy se nevzdat," napsala.

Sedminásobný grandslamový šampion a nyní televizní expert Mats Wilander měl rovněž jen slova chvály. "Pro mě je to nejlepší comeback open éry - vyhrát jednadvacátý grandslam v 35 letech. Bude mu 36, až se bude hrát French Open, a on porazil nejlepšího tenistu světa Daniila Medveděva. Je to nepopsatelné a netuším, kde našel tu sílu," poznamenal.

Zápas sledoval také legendární Australan Rod Laver, jehož jméno nese největší kurt v areálu v Melbourne. Právě tam se odehrávala dnešní finálová bitva. "Bylo pro mě ctí tě sledovat, jak děláš, co miluješ. Gratuluji," uvedl.

Bývalý tenista Tim Henman za stavu 0-2 na sety už Nadala odepisoval. "A on našel způsob, jak bojovat dál a otočit to. Mysleli jsme si, že mládí a delší zápas budou hrát na ruku Medveděvovi, bylo to prostě neuvěřitelné," podivoval se Brit.