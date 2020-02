Federer se chce šetřit na olympijské hry, na antuce nejspíše odehraje jen French Open

Program Federera se v posledních letech v médiích hodně řeší. Vypadá to, že 38letého švýcarského veterána čeká téměř dvouměsíční pauza. Důvodem jsou olympijské hry v Tokiu, které by rekordman v počtu grandslamových trofejí rád zařadil do letošního plánu.

K pauze by mělo dojít mezi Masters v Miami, které je na programu od 25. března do 5. dubna, a grandslamovým French Open, jež startuje 24. května. Federer by tak měl mít sedmitýdenní pauzu.

S teorií, že Federer se letos na antuce představí pouze v Paříži, přišel švýcarský novinář Rene Stauffer. Dle jeho slov mu to potvrdil agent švýcarského fenoména.

"Tony Godsick (agent Federera) mi právě potvrdil, že Federer na Masters v Madridu ani Římě hrát nebude. Na antuce nejspíše odehraje jen French Open."

Just got the confirmation from Tony Godsick that rumours are not true that @rogerfederer will play Masters-Tournaments in Rome and Madrid 2020. Probably only Roland Garros on clay