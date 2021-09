Fernandezová vyhrála bitvu i se Sabalenkovou a zahraje si na US Open o titul!

US OPEN - Pohádka Leylah Fernandezová na letošním US Open pokračuje. Čerstvě 19letá Kanaďanka, která na grandslamech nikdy předtím nepostoupila do druhého týdne, po bývalých šampionkách Naomi Ósakaové a Angelique Kerberové a světové pětce Elině Svitolinové vyřadila také Arynu Sabalenkovou. Světovou dvojku po dvou a půl hodinách boje zdolala 7-6(3) 4-6 6-4 a stala se teprve třetí kanadskou finalistkou grandslamů. O titul se utká s o rok mladší Emmou Raducanuovou, nebo Marií Sakkariovou.

Leylah Fernandezová ještě předloni hrála juniorské soutěže na grandslamech, dostala se do finále Australian Open, vyhrála dívčí French Open a také domácí podnik ITF W25. Na profesionálním okruhu se poprvé výrazně prosadila letos v březnu, když v Monterrey získala svůj první titul. A teď má na US Open naprosto nečekaně na dosah zisk grandslamového vavřínu mezi dospělými.

Do New Yorku přitom nedorazila v dobré formě. Kromě triumfu v Monterrey nedokázala na žádném z dalších podniků přejít přes druhé kolo hlavní soutěže. Ve Flushing Meadows, kde poprvé hrála loni a vypadla ve druhém kole, ovšem dokázala vyřadit bývalé čtvrtfinalistky Anu Konjuhovou a Kaiu Kanepiovou, po senzačních obratech bývalé šampionky a světové jedničky Naomi Ósakaovou a Angelique Kerberovou, světovou pětku Elinu Svitolinovou a dnes světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. Do rozhodující sady nemusela jen v úvodních dvou kolech.

Try to watch this without smiling, we dare you.



Welcome to your first Grand Slam final, @leylahfernandez!#USOpen pic.twitter.com/ceRxEdtynX — Tennis Channel (@TennisChannel) September 10, 2021

Fernandezová dnes nebyla dle očekávání tolik aktivní jako v předchozích zápasech. Tempo hry diktovala agresivní Sabalenková, která byla v úvodní sadě dlouho lepší. Neuhájila však náskok brejku, setbol na returnu po vlastní chybě neproměnila a v tie-breaku se vyházela. Fernandezová tak vyhrála i svou pátou zkrácenou hru na turnaji. Běloruská jednička ale dál bojovala, v koncovce urvala druhý set a zhruba po 100 minutách se šlo do rozhodujícího dějství.

V něm Sabalenková posbírala nejvíce chyb ze všech setů, přesto si ztracené podání vzala zpět a srovnala na 4-4. Fernandezová pak ovšem předvedla parádní servírovací game a Sabalenkovou čekal velmi těžký úkol, podávat na udržení se v zápase. A tuto úlohu naprosto nezvládla, spáchala dvě dvojchyby, udělala dvě další chyby a servis ztratila čistou hrou.

Sabalenková, přemožitelka Barbory Krejčíkové z předchozího kola, se poprvé přes osmifinále grandslamů dostala letos ve Wimbledonu a hrála semifinále. I v All England Clubu v této fázi prohrála bitvu, nad její síly byla česká jednička Karolína Plíšková.

Třiadvacetiletá Běloruska tak nenaváže na loňskou finálovou účast Viktorie Azarenkové. Zatímco v úvodním půlroce letošní sezony zvládla všechna tři semifinále a z Abú Zabí a Madridu si odvážela trofej pro vítězku, v posledních třech (Wimbledon, Montréal a US Open) úspěšná nebyla.

Belief every step of the way.



Konjuh

Kanepi

Osaka

Kerber

Svitolina

Sabalenka



You’ve earned it, @leylahfernandez. #USOpen pic.twitter.com/2TrMr1R4Xe — #AusOpen (@AustralianOpen) September 10, 2021

Fernandezová, jež si dnes zajistila posun ze 73. na 27. místo (momentální maximum 66. příčka), je teprve třetí kanadskou finalistkou grandslamů po Eugenii Bouchardové (finále Wimbledonu 2014 ve 20 letech) a Biance Andreescuové (triumf na US Open 2019 v 19 letech). Zároveň se stala nejmladší finalistkou podniků velké čtyřky od roku 2004 (vítězství Marie Šarapovové ve Wimbledonu).

V této statistice ji může za několik desítek minut překonat 18letá Emma Raducanuová, která v druhém semifinále nastoupí proti Marii Sakkariové. Rodačka z Montréalu bude hrát své teprve páté finále na profesionální tour, jednou uspěla na okruhu ITF a jednou na tom nejvyšším.